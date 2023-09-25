Rewrite this title: مجلة محرك البحث تقوم بترقية جيسيكا كرومويل إلى منصب نائب الرئيس للمبيعات

ستساعدك المقالة التالية: مجلة محرك البحث تقوم بترقية جيسيكا كرومويل إلى منصب نائب الرئيس للمبيعات

يسعدني أن أعلن عن ترقية جيسيكا كرومويل المستحقة إلى منصب نائب الرئيس للمبيعات في مجلة محرك البحث.

لا أستطيع أن أصدق أنه قد مضى ما يقرب من 10 سنوات منذ أن بدأت شراكتنا. في عام 2013، بدأت جيسيكا معنا في دور إداري بدوام جزئي. وسرعان ما أصبح من الواضح أن لدي موهبة واعدة بين يدي – دراسة سريعة، ومرنة، ومصممة على مواجهة التحديات الجديدة وتحقيق أقصى استفادة من كل فرصة تأتي في طريقها.

جيسيكا، وهي خبازة متعطشة، مع ابنة أختها المتدربة، تتباهى بخبز نويل الخاص بها. مصدر الصورة: جيسيكا كرومويل

لقد تولت إدارة برنامج الأحداث الناشئة لدينا ثم تم جلدها بعد ذلك قمة SEJ في الشكل. التحدي التالي الذي يواجهها: مبيعاتنا المباشرة، أو ينبغي أن أقول، افتقارنا إليها. وانتهى الأمر بجيسيكا إلى بناء إستراتيجية المبيعات المباشرة وعملياتنا من الصفر.

لقد أعجبت بشكل خاص بممارستها لنجاح العملاء – لا يستطيع المعلنون لدينا أن يقولوا ما يكفي من الأشياء الجيدة عنها. لقد احتفلت بعيد ميلادها معنا في Pubcon بكل شجاعة لمدة 5 سنوات متتالية، مما يضع المعلنين وفريقها في المقام الأول. إنها عاملة ذكية تفهم قوة التعاون وتمكين الموظفين.

الانتهاء من سباق الرجل الحديدي 70.3 في سانتا كروز، كاليفورنيا. مصدر الصورة: FinisherPix

لقد أنهت للتو أول رجل حديدي لها، وهي تتعلم مدى الحياة، وهي تجسيد لثقافتنا وقيمنا، وإذا كنت لا تستطيع معرفة ذلك الآن، فأنا فخور جدًا بجيسيكا كرومويل. أنا متحمس لخططنا المستقبلية معًا!