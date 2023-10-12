Rewrite this title: مجموعات الخصوصية تصف إعلانات Google القائمة على الاهتمامات بأنها كارثة

ستساعدك المقالة التالية: مجموعات الخصوصية تصف إعلانات Google القائمة على الاهتمامات بأنها كارثة

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً من مجموعتين للخصوصية عبر الإنترنت لمهاجمة الإعلانات القائمة على الاهتمامات التي أعلنت عنها Google مؤخرًا. معلومات الخصوصية الإلكترونية و مركز الديمقراطية الرقمية هاجموا بالمثل برنامج استهداف الإعلانات عبر الإنترنت.

من جهته، قال مارك روتنبرغ، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، إن استهداف الإعلانات القائمة على الاهتمامات يعد كارثة وسيسمح لشركة جوجل باستغلال وصولها إلى بيانات المستخدم لأغراض إعلانية. وقال روتنبرغ أيضًا إن جوجل كانت من بين أولئك الذين عارضوا هذا النوع من الإعلانات. ثم يدعو روتنبرغ لجنة التجارة الفيدرالية إلى وقف تنفيذ Google للإعلانات عبر الإنترنت.

من ناحية أخرى، فإن مركز الديمقراطية الرقمية لا يعارض حقًا الإعلانات المستندة إلى الإنترنت في حد ذاتها ولكنه كان يطلب فقط من Google السماح للمستخدمين بالاشتراك بدلاً من إلغاء الاشتراك في البرنامج المذكور.

في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى PC World قال المدير التنفيذي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جيفري تشيستر:

“إنها حماية غير مكتملة ومعيبة للغاية. ما يفتقده المستخدمون هو ما يجب أن يعرفه المستخدمون ويتحكمون فيه، وهي التطبيقات التي تستخدمها Google لتطوير الإعلان حتى يتمكن من استهداف البيانات وجمعها. يجب أن يعرف المستخدمون ما إذا كانت Google تستخدم التسويق العصبي والتسويق الفيروسي والوسائط الغنية والشبكات الاجتماعية.