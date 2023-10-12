Rewrite this title: مجموعة المؤلفين تريد رفض صفقة بحث الكتب من Google

ستساعدك المقالة التالية: مجموعة المؤلفين تريد رفض صفقة بحث الكتب من Google

حصلت شركة Google على معارضة جديدة للتسوية المقترحة لدعواها القضائية بشأن مشروع بحث الكتب من Google. هذه المرة من مجموعة من المؤلفين والناشرين الذين يجادلون بأن الاتفاقية ستقوض حقوق الخصوصية لكل من القراء والكتاب.

المؤلفون والناشرون المنتمون إلى الائتلاف الوطني للمؤلفين يشملون كبار المؤلفين، مايكل شابون، جوناثان ليثيم، بروس شينير على سبيل المثال لا الحصر. وتضم أيضًا ممثلين عن مؤسسة الحدود الإلكترونية، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وعيادة قانون سامويلسون للتكنولوجيا والسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا، كلية الحقوق في بيركلي.

عند تقديم التماسهم، أعربت المجموعة عن مخاوفها بشأن حقيقة أن Google ستجمع معلومات تعريف شخصية عن المستخدمين الذين سيشترون الكتب عبر الإنترنت. وهذا، بحسب المجموعة، قد يؤثر على قرائهم.

وقال خبير أمن الكمبيوتر بروس شينير لـ مؤسسة الحدود الإلكترونية:

“أعتقد أن الخوف من التتبع سيخلق تأثيرًا مخيفًا على قرائي ويقلل من عدد قرائي، وبالتالي إيراداتي، من هذه الكتب. علاوة على ذلك، فإنني أكتب هذه الكتب من أجل المشاركة في النقاش العام حول القضايا الأمنية. يؤثر انخفاض عدد القراء سلبًا على اهتماماتي التعبيرية كمؤلف.

تطلب المجموعة أيضًا من القاضي الفيدرالي أن يطلب من Google التوصل إلى سياسة خصوصية شاملة من شأنها حماية القراء على غرار ما يحصلون عليه من المكتبات والمكتبات التقليدية. يقترحون إجراءات مثل التتبع المحدود للمستخدمين، والتحكم في المعلومات الشخصية المخزنة بواسطة Google، وشفافية النظام.

من المقرر عقد جلسة استماع حول تسوية بحث الكتب من Google في 7 أكتوبر 2009. ومع إعراب الائتلاف الوطني للمؤلفين والكيانات الأخرى عبر الإنترنت مؤخرًا عن معارضتهم للاتفاقية المذكورة، يبدو أنها ستكون معركة صعبة أخرى أمام Google. .