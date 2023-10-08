Rewrite this title: مجموعة علي بابا وشركاؤها تفكر في شراء Yahoo

ستساعدك المقالة التالية: مجموعة علي بابا وشركاؤها تفكر في شراء Yahoo

في الأسبوع الماضي في جامعة ستانفورد، أشار رئيس مجموعة علي بابا جاك ما إلى أنه مهتم جدًا بشراء شركة ياهو. قال ما يلي:

“نحن مهتمون جدًا بـ Yahoo لأن مجموعة Alibaba الخاصة بنا مهمة جدًا لشركة Yahoo، كما أن Yahoo أيضًا مهمة جدًا بالنسبة لنا. هناك الكثير من الأشخاص المهتمين بهذا الأمر، ونحن نتحدث معهم أيضًا”.

وفي عام 2005، اشترت شركة ياهو حصة قدرها 40% في مجموعة علي بابا، التي تعد الآن أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، مقابل مليار دولار. وتقدر قيمة حصة ياهو في علي بابا، والتي تبلغ قيمتها حاليا 32 مليار دولار، بنحو 12 مليار دولار. وقد حاول ما مراراً وتكراراً الضغط على مجلس إدارة شركة ياهو لبيعه حصة ياهو في شركة علي بابا، وقد تم رفضه في كل مرة. وبما أنه لم يتمكن من إعادة شراء حصة ياهو في علي بابا، يستكشف ما الآن إمكانية شراء ياهو بمساعدة بعض الشركاء.

ووفقاً للتقارير الأخيرة، فإن مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، وشركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك، وشركة ديجيتال سكاي تكنولوجيز الروسية، تفكر في تقديم عرض مشترك لشراء شركة ياهو. وعلى الرغم من عدم تقديم عرض حتى الآن، فقد أبلغت المجموعة شركة Yahoo بأنه يتم دراسة العرض المحتمل.

وإذا قررت مجموعة المشروع المشترك تقديم عرض، فإن مسؤولي ياهو لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون بيع الشركة. ومع ذلك، ذكرت شركة ياهو أنها ستستقبل العروض ووافقت على تزويد المشترين المحتملين بالمعلومات المالية. وحتى لو تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، فهناك احتمال كبير للمعارضة التنظيمية بسبب الملكية الأجنبية لشركة تلعب دورا هاما في مجال الاتصالات.

تبلغ القيمة السوقية لسهم Yahoo، الذي أغلق يوم أمس عند 14.46 دولارًا، 18.26 مليار دولار. تعد Yahoo حاليًا بوابة الويب الأولى في الولايات المتحدة، وهي مزود كبير لخدمات البريد الإلكتروني، وتشغل ثالث أكبر محرك بحث في البلاد.

[Sources Include: Bloomberg, CNET, & SFGate; Photo Credit: World Economic Forum]