Rewrite this title: مجهول يركز على الهجمات السيبرانية Amazon وباي بال

ستساعدك المقالة التالية: مجهول يركز على الهجمات السيبرانية Amazon وباي بال

Anonymous، مجموعة من المتسللين الذين يشنون هجمات إلكترونية ضد المجموعات التي أعاقت موقع ويكيليكس، نجحت بالفعل في إبطاء أو تعطيل عدد من المواقع الرئيسية. والآن، ركزت هجماتهم على اثنين من أهدافهم طويلة المدى: Amazon، الذي أغلق استضافة ويكيليكس، وباي بال، الذي توقف عن السماح لموقع الإبلاغ عن المخالفات بتلقي التبرعات من خلال خدمتهم.

كما أفادت عالم الكمبيوتر، بدءًا من حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، في التاسع من ديسمبر، شنت شركة Anonymous هجومًا لحجب الخدمة ضد Amazon.com في محاولة لاختراق الموقع، على الأقل مؤقتًا. ولعل انتقامهم كان بسبب أمرين: Amazon نفى استضافة ويكيليكس، ثم (من المفارقات) نشر ملفًا Kindle نسخة من أول 5000 وثيقة مسربة دون المساهمة في الموقع.

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ومع ذلك، فإن حركة مرور DDoS الافتراضية التي كانت تهدف إلى إبطاء الموقع لم يكن لها أي تأثير يذكر، مما دفع Anonymous (على حد علم أي شخص) إلى التخلي عن هذا الجهد. في Amazonفي حالة ’، لم تكن درعهم ضد المجموعة عبارة عن إجراءات أمنية خاصة، بل البنية التحتية الشاملة لشبكتهم، والتي تم تصميمها للتعامل مع كميات كبيرة من حركة المرور.

ومع ذلك، حولت المجموعة تركيزها على الفور إلى PayPal، وعلى وجه التحديد إلى قسم الموقع الذي يتعامل مع المعاملات عبر الإنترنت. تم تعطل موقع PayPal الرئيسي لمدة ساعة تقريبًا، في حين تعطلت واجهة برمجة التطبيقات الآمنة لفترة أطول بكثير. لم تصدر PayPal أي بيانات حتى الآن تشير إلى الضرر، إن وجد، الذي لحق بالمعالجة الآمنة.

يقوم Anonymous بالإعلان عن هذه الدردشات وتحمل مسؤوليتها عبرها Twitter الحسابات (التي يتم إغلاقها بشكل متكرر ويجب إعادة إنشائها) وغرف دردشة IRC. لقد كانوا يعرضون في السابق المعلومات عبر موقع AnonOps.net الخاص بهم، لكن مزود خدمة الإنترنت الخاص بهم قام بذلك الآن اغلاق الموقع. على الرغم من مثل هذه الضغوط، إلا أن حجم وتعقيد هجمات DDoS آخذ في التزايد.