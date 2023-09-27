Rewrite this title: محادثات Google Lightning: حالة تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: محادثات Google Lightning: حالة تحسين محركات البحث (SEO).

فيديو ضمن سلسلة Lightning Talks من Google بعنوان حالة تحسين محرك بحث الويب، يقدم بيانات حول كيفية اتباع مواقع الويب لممارسات تحسين محركات البحث القياسية.

تنضم Aleyda Solis، مستشارة تحسين محركات البحث (SEO) ومؤسسة Orinti، إلى Lightning Talks كمقدمة ضيف بينما تستعرض الدروس الرئيسية من فصل تحسين محركات البحث (SEO) في Web Almanac لعام 2020.

يعد Web Almanac تقريرًا شاملاً عن حالة الويب، مدعومًا ببيانات وخبراء موثوقين.

قام سوليس بتأليف فصل تحسين محركات البحث (SEO) في Web Almanac لعام 2020، جنبًا إلى جنب مع مايكل كينج وجيمي إنديجو.

فيما يلي النتائج الرئيسية من فصل تحسين محركات البحث (SEO)، والذي يهدف إلى تحديد العناصر والتكوينات الرئيسية التي تلعب دورًا في تحسين محرك البحث العضوي لموقع الويب.

من المهم ملاحظة أنه يتم جمع البيانات في المقام الأول من خلال تحليل الصفحات الرئيسية لمواقع الويب، وتشير جميع الإحصائيات إلى صفحات الهاتف المحمول.

أبرز النقاط في فصل تحسين محركات البحث (SEO) في تقويم الويب 2020

إمكانية الزحف وإمكانية الفهرسة

في عام 2020:

تحتوي 75% من مواقع الويب على ملف robots.txt صالح مقابل 72% في عام 2019.

تم العثور على علامة rel=“canonical” على 53% في عام 2020، مقابل 48% في عام 2019.

من بين العلامات الأساسية التي تم اكتشافها، كانت 45% منها مرجعية ذاتيًا و8.5% تشير إلى عنوان URL مختلف.

اتجاهات المحتوى

في عام 2020:

تحتوي الصفحة المتوسطة على 348 كلمة، مقارنة بـ 306 كلمة في عام 2019.

99% من الصفحات كانت تحتوي على علامة عنوان، مقابل 97% في عام 2019.

يبلغ متوسط ​​طول علامة العنوان 6 كلمات/38 حرفًا، وهو ما يزيد عن 20 حرفًا في عام 2019.

يبلغ متوسط ​​طول علامة العنوان 6 كلمات/38 حرفًا، وهو ما يزيد عن 20 حرفًا في عام 2019. تحتوي 68% من الصفحات على وصف تعريفي، مقارنة بـ 64% من الصفحات في عام 2019.

كان متوسط ​​طول الوصف التعريفي 19 كلمة و138 حرفًا، وهو أقل من 160 حرفًا كما أوصت به أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

تحتوي الصفحة المتوسطة على 67 رابطًا، منها 54 رابطًا داخليًا. بانخفاض 10% عن عام 2019

تحتوي الصفحة المتوسطة على 6 روابط خارجية، مقارنة بـ 8 في عام 2019.

تحتوي 30% من الصفحات على السمة rel=“nofollow.

استخدم أقل من 0.3% من الصفحات العلامات الجديدة rel=“ugc” أو rel=“ protected”.

لا تعد الزيادة في متوسط ​​عدد الكلمات بالضرورة مؤشرًا على أن المزيد من المحتوى هو الأفضل. يقول سوليس إن الأمر الأكثر أهمية هو تلبية احتياجات بحث المستخدم بمعلومات شاملة ومفيدة.

قد يشير انخفاض كمية الروابط الداخلية على الصفحات إلى أن المواقع لا تعمل على زيادة قدرتها على تحسين كفاءة الزحف وربط تدفق الأسهم بالطريقة التي فعلتها في العام السابق.

يشير الانخفاض في كمية الروابط الخارجية على الصفحات إلى أن مواقع الويب تكون أكثر حرصًا عند الارتباط بمواقع أخرى، وهو ما قد يكون إما لتجنب تمرير ملكية الارتباط أو لتجنب إرسال المستخدمين إلى مواقع أخرى.

البيانات المنظمة

في عام 2020،

كان JSON-LD هو تنسيق البيانات المنظمة المفضل، حيث ظهر في 30% من الصفحات.

39% من الصفحات تضع بيانات منظمة بتنسيق HTML الخام.

تضع 40% من الصفحات بيانات منظمة في ملف، والذي يعتمد على إمكانات عرض جافا سكريبت في محركات البحث.

تم استخدام البيانات المنظمة AggregateRating (نجوم المراجعة) في 24% من الصفحات، على الرغم من الإرشادات التي تنص على عدم استخدامها في الصفحات الرئيسية.

زاد استخدام البيانات المنظمة VideoObject بنسبة 28%.

زاد استخدام ترميز صفحة الأسئلة الشائعة بنسبة 3000%.

زاد استخدام ترميز HowTo بنسبة 623%.

زاد استخدام ترميز QApage بنسبة 192%.

البيانات المتعلقة بتحديث تجربة صفحة Google

في عام 2020:

استوفت 20% من الصفحات حدود مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google.

اعتمدت 73% من الصفحات بروتوكول HTTPS، بزيادة 10% عن عام 2019.

تحتوي 43% من الصفحات على علامة وصفية لإطار العرض مع التكوين الصحيح.

11% من الصفحات لا تستخدم العلامة الوصفية لإطار العرض على الإطلاق، مما يشير إلى أنها قد لا تكون مناسبة للجوال حتى الآن.

83% من الصفحات تستخدم ميزات سريعة الاستجابة.

تعتمد البيانات الواردة في طبعة 2020 من Web Almanac على تحليل 7.5 مليون موقع ويب. ويتضمن أيضًا بيانات من تقارير Lighthouse وChrome UX.

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