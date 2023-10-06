Rewrite this title: محادثة مع إيكاترينا والتر، مؤلفة كتاب “فكر مثل زوك”

ستساعدك المقالة التالية: محادثة مع إيكاترينا والتر، مؤلفة كتاب “فكر مثل زوك”

إيكاترينا والتر هي مبتكرة اجتماعية في شركة إنتل. وهي رائدة فكرية معروفة في مجال الأعمال والتسويق، وهي متحدثة ومساهمة منتظمة في Mashable وFast Company وHuffington Post وغيرها من المنشورات المطبوعة والإلكترونية الرائدة. ظهرت والتر في مجلة Forbes وBusinessReviewUSA وتم اختيارها ضمن 25 امرأة تهز وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2012. وهي عضو في مجلس إدارة جمعية التسويق الشفهي (WOMMA) وهي عضو نشط في مجلس Thunderbird العالمي في مدرسة Thunderbird. للإدارة العالمية. كتابها الجديد “فكر مثل زوك: الأسرار الخمسة للأعمال.” Facebookتم إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة “Improbously Brilliant Mark Zuckerberg” رسميًا اليوم.

أو على الأقل هذه هي الطريقة التي تعمل بها السيرة الذاتية الرسمية. بعد التغريد معها على مدى أسابيع ثم محادثة طويلة عبرها Skype، أستطيع أن أقول إنها على دراية بكل شيء كما توحي السيرة الذاتية. إيكاترينا هي أيضًا امرأة مفعمة بالحيوية والنشاط والعاطفة ويمكن الوصول إليها بسهولة. إنها من النوع الذي يمكنك تكوين صداقات معه بسرعة والاحتفاظ به كصديق لفترة طويلة جدًا.

لكن ما يكفي من المعرفة الشخصية بالمؤلف، ما نريد فعله حقًا هو معرفة المزيد حول كيفية “التفكير مثل زوك”.

SEJ: من هو الجمهور الذي كان يدور في ذهنك أثناء كتابتك “Think Like Zuck؟”

إو: الجميع، حقاً. كمسوق يبدو ذلك تدنيسًا، أليس كذلك؟ التسويق للجميع هو أسخف شيء على الإطلاق، أليس كذلك؟ صحيح، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الرائعين في الشركات في جميع أنحاء العالم الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه مخاطر ريادة الأعمال. ومع ذلك، فهم يقودون التغيير المذهل داخل هذه الشركات، وأحيانًا بدون فريق أو ميزانية أو موارد. عندما كنت أكتب، استغلت سنوات العمل مع العلامات التجارية وتقديم المشورة للشركات الناشئة. نعم، رواد الأعمال هم جمهوري الواضح، ولكنهم أيضًا مبتكرون، أشخاص يريدون إنشاء شيء ما بغض النظر عن مكان وجودهم. لقد كتبت هذا لأي شخص يريد أن يصبح قائدًا أفضل في مكانه الحالي.

SEJ: هناك 5 مبادئ رئيسية سلطت الضوء عليها في الكتاب: العاطفة، والغرض، والناس، والمنتج، والشراكات. كيف يوفر الشغف الوقود اللازم لإبقاء الابتكار حيًا كل يوم؟

EW: يتفاعل الكثير من الناس مع هذا الأمر كما لو كان مجرد كلام رقيق لا معنى له وقد سمعناه جميعًا من قبل. الحقيقة هي أننا تحدثنا كثيرًا عن الشغف والهدف، لكننا لم ننفذه. كل رجل أعمال لديه رؤية. الطريقة التي نرى بها العالم هي من خلال شغفنا. عندما تأتي الفرص في طريقنا، فمن المرجح أن نستفيد من تلك الفرص التي نتحمس لها. هذا الشغف يشكل الهدف. مارك زوكربيرج متحمس جدًا لربط العالم. لذلك كل ما يفعله Facebook هو تسهيل تلك الاتصالات الحقيقية والحقيقية. في بعض الأحيان تكون الخطوات التي يتخذها جذرية جدًا، والناس ليسوا مستعدين تمامًا لذلك. في كثير من النواحي فهو بالفعل متقدم على عصره.

عندما يتعلق الأمر بتحديد العاطفة، فإن المفتاح هو أخذ الوقت الكافي للتفكير. نحن نميل إلى الوقوع في روتيننا اليومي، ويمكن أن يبتلعنا ذلك لدرجة أننا لا نعرف من نحن بعد الآن. سواء اخترت تغيير حياتك أو اكتشاف المصادفة الرائعة للحياة، فلن تتمكن من اكتشاف ذلك حقًا حتى تبطئ وتفكر فيه.

SEJ: نظير العاطفة هو الهدف. كيف يمكن لهدف محدد بوضوح أن يمنعنا من المعاناة من متلازمة الشيء اللامع التالي؟

إ.و.: مع كل المعلومات والأدوات المتاحة لنا اليوم، يمكننا بالتأكيد أن نعاني مما يبدو أنه شكل من أشكال اضطراب نقص الانتباه. هناك شيء يمكن قوله عن الاستكشاف. لا بأس أن تكون ساذجًا بعض الشيء وتستكشف أشياء جديدة. في بعض الأحيان لا يكون الشيء اللامع الجديد مناسبًا وفي بعض الأحيان يحقق نجاحًا كبيرًا. المهم الحفاظ عليه هو التوازن. طالما أنك تعرف هدفك، يصبح من الأسهل العثور على التوازن. يساعدنا الهدف أيضًا على معرفة كيفية التخلي عن الأشياء الجيدة من أجل تطوير الأشياء العظيمة حقًا. هناك الكثير من الشركات التي تشتت انتباهها لأنها فقدت هدفها الأساسي على طول الطريق.

SEJ: الأشخاص من حولك مهمون للغاية لتحقيق النجاح. كيف يمكنك التمييز بين الأشخاص الموهوبين الجيدين والأشخاص المناسبين؟

EW: يقول توني هسيه، من شركة Zappos، إن قرارات التوظيف السيئة وقرارات أولئك الذين لم يكونوا مناسبين كلفت الشركة في النهاية أكثر من 100 مليون دولار على مر السنين. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بالمال فقط. هناك أيضًا تآزر يحدث عندما يتم وضع الأشخاص المناسبين في غرفة معًا. قد يضغطون ويجذبون ويتجادلون، ولكن عندما يقتنعون جميعًا بشغف وهدف ما يفعلونه، فإنهم مدفوعون إلى الاستمرار في ذلك حتى تنجح العلامة التجارية. عندما تقوم بتعيين أشخاص غير مبالين بما يحرك عملك، فأنت في وضع سيء. قد يقومون بعمل كفؤ، لكن لن يكون هناك ابتكار، ولا حافز، ولا رغبة في إحداث التغيير. هؤلاء الناس هناك فقط للحصول على أموال.

SEJ: كيف يعمل الهدف والثقافة على تحسين المنتجات التي تقدمها الشركات إلى السوق؟

الحرب الإلكترونية: Facebook لديها ثقافة مثيرة جدا للاهتمام. إنها ثقافة القراصنة. عندما تدخل إلى مقرهم الرئيسي سترى أن مكاتبهم غير مكتملة. ليس هناك نهائية إلى أين هم أو إلى أين هم ذاهبون. لقد خلق زوكربيرج عمدا بيئة “الإنجاز أفضل من الكمال”. إنهم يتبنون فكرة أن الرحلة قد اكتملت بنسبة 1٪ فقط. يتم بذل كل شيء للتأكد من أن الناس لا يكتفون بأمجادهم، وأنهم يواصلون المضي قدمًا. يشجع هذا النوع من الثقافة على الاختراق، حيث يجتمع المهندسون ليلاً ويدعوون أشخاصًا من الأقسام الأخرى لمشاهدة العملية الإبداعية أثناء العمل. هذه هي الطريقة التي جاء بها الجدول الزمني. عندما تكون المنظمة متناغمة حقًا ليس فقط مع المواهب ولكن أيضًا مع المشاعر الفردية لأفرادها، فيمكنها تحويل أعضاء الفريق إلى المنتجات والمشاريع التي تستفيد من هذا الشغف وتأخذ منتجًا جديدًا إلى مستويات أكبر. Facebook يقوم بعمل ممتاز في التوفيق بين عواطف الأشخاص وهدف المنتج. Facebook لا يتم التعيين من أجل المهارة فحسب، بل من أجل السلوك أيضًا. وهذا هو ما يمكنهم من توجيه المهارات اللازمة لإنشاء أفضل منتج على الإطلاق.

يأخذ كتاب إيكاترينا كل عنصر من هذه العناصر الخمسة الأساسية ولا ينظر فقط إلى كيفية تنفيذ مارك زوكربيرج لها Facebookولكن أيضًا كيف ساهمت هذه المفاتيح في نجاح شركات مثل Zappos وTOMS. الكتاب متاح الآن للشراء على Amazon.com