Rewrite this title: محادثة مع ريك دراجون

ستساعدك المقالة التالية: محادثة مع ريك دراجون

في يوم الثلاثاء بين الجلسات في SMX، أتيحت لي الفرصة للجلوس مع ريك دراجون ومناقشة كتابه. العديد منكم منخرطون بشكل احترافي في تحسين محركات البحث (SEO) أو SEM أو SMM وربما يكونون على دراية بـ Ric والعمل الذي تقوم به شركته DragonSearch.

بالنسبة لأولئك منكم الذين لا يشاركون بشكل مباشر في صناعة التسويق الرقمي أو البحث أو التواصل الاجتماعي، إليك القليل عن Ric Dragon وفقًا للسيرة الذاتية الموجودة على dragonsearchmarketing.com:

يتمتع Ric Dragon، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DragonSearch، بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الواسعة في مجال التصميم الجرافيكي وهندسة المعلومات وتطوير الويب والتسويق الرقمي. وهو متحدث مطلوب، حيث تحدث في العديد من مؤتمرات التسويق والتكنولوجيا. ريك هو أيضًا كاتب عمود ضيف منتظم لـ أرض التسويق، و وسائل التواصل الاجتماعي الشهرية.

يحيط علما بالخبرة في التصميم الجرافيكي. في نواحٍ عديدة، يعتبر ريك دراجون رجل عصر النهضة. إلى جانب نجاحه التجاري وإنجازاته الكتابية، يعد ريك فنانًا موهوبًا.

“بعد الدراسة مع جيمس ماكديرميد في معهد مونسون ويليامز بروكتور، واصل دراسته مع نيكولاس مارسيكانو في شراء جامعة ولاية نيويورك. بدأ لاحقًا ورشة الطباعة الحجرية في مدرسة وودستوك للفنون حيث قام بالتدريس لعدة سنوات.” موقعه الشخصي، ricdragon.comيتابع قائلاً: “لقد ناضل من أجل صنع الفن لمدة 30 عامًا. قد يكون الحصول على مكان ما معها. شجع اللقيط المسكين، واشتري قطعة أو اثنتين.» وهذه عينة من أعماله يمكنك الحكم عليها بنفسك.

ركزت محادثتنا على كتابه “علم السوق الاجتماعي”.

يشرح ريك دراجون كيف يمكن الاستفادة من السمات الأكثر تميزًا للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي – الأنماط الديناميكية وسريعة التطور لمشاركة العملاء، والتوزيع الواسع للمعلومات عبر مجموعة متنوعة من المنتديات، والشفافية وخفة الحركة التي يتم بها إجراء الحملات. مشروع معين، بغض النظر عن المنصة المستخدمة. إنه المورد المثالي لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى تنفيذ حملة فعالة وقابلة للقياس على وسائل التواصل الاجتماعي.

– من علم السوق الاجتماعي على موقع dragonseachmarketing.com

SEJ: من فضلك، أخبرنا عن الجمهور الذي كنت تفكر فيه عندما بدأت كتابة علم السوق الاجتماعي.

بحث وتطوير: لم أكن أكتب لمدة 101 ثانية، هذا أمر مؤكد. كنت أفكر أكثر في محترفي التسويق المتقدمين الذين لديهم بالفعل فهم للمصطلحات والمفاهيم الأساسية. كنت أكتب لمديري التسويق وفرق التسويق الداخلية.

SEJ: ما هي بعض المشاكل/الأسئلة الشائعة التي قمت بتوضيحها؟

بحث وتطوير: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس شيئًا واحدًا، بل هو كائن متعدد الرؤوس. من خلال الاستفادة من إمكانية الوصول إلى العملاء التي توفرها لنا وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف – كل شيء بدءًا من الصيانة الأساسية للعلامة التجارية وحتى المشاريع الكبيرة مثل حملة Old Spice.

بشكل عام، حددنا خمسة أنواع مختلفة من المشاريع التي تتناسب مع مفهوم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان الهدف من الكتاب هو وضع عملية من شأنها أن تساعد فرق التسويق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال ضمن تفاصيل أهدافهم ومشاريعهم الخاصة.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن المشكلة الأكثر شيوعًا التي يبدو أننا نواجهها هي الارتباك حول المصطلحات. ما هو المجتمع؟ كيف نتعرف على المؤثرين؟ هل هناك فرق بين سفير العلامة التجارية والمدافع عن العلامة التجارية؟ يتم تداول هذه المصطلحات في دائرة المؤتمر، لكن كل متحدث/معلم يستخدم المصطلحات بشكل مختلف. أتمنى أن أكون قد منحتنا فرصة لترسيخ بعض معاني المصطلحات التي نستخدمها جميعًا.

SEJ: شارك ببعض النصائح لفرق التسويق الاجتماعي، من فضلك.

بحث وتطوير: أهم نصائحي:

يعد رسم خرائط النتائج المرغوبة أمرًا بالغ الأهمية. فهو يوفر سياق الغرض التنظيمي للمقاييس التي نستخدمها لقياس النجاح. ومن خلال فهم النتائج المرجوة للشركة، يكون لدينا أيضًا أساس للتواصل مع المديرين التنفيذيين.

فهو يوفر سياق الغرض التنظيمي للمقاييس التي نستخدمها لقياس النجاح. ومن خلال فهم النتائج المرجوة للشركة، يكون لدينا أيضًا أساس للتواصل مع المديرين التنفيذيين. توضيح فهم صوت العلامة التجارية. من المستحيل التواصل مع الأشخاص عندما لا يكون لدى الفريق فهم واضح لمن هم فيما يتعلق بالشركة التي يتواصلون من أجلها. كما هو محدد في الكتاب، “صوت العلامة التجارية هو مجموع النغمة والنية واللغة التي يتم نطقها أينما تُسمع العلامة التجارية، حتى في النص. يعد تطوير الصوت سببًا آخر لضرورة توضيح رؤية المنظمة وقيمها وشغفها. هذه هي العناصر ذاتها التي توجه خلق هذا الصوت.

من المستحيل التواصل مع الأشخاص عندما لا يكون لدى الفريق فهم واضح لمن هم فيما يتعلق بالشركة التي يتواصلون من أجلها. كما هو محدد في الكتاب، “صوت العلامة التجارية هو مجموع النغمة والنية واللغة التي يتم نطقها أينما تُسمع العلامة التجارية، حتى في النص. يعد تطوير الصوت سببًا آخر لضرورة توضيح رؤية المنظمة وقيمها وشغفها. هذه هي العناصر ذاتها التي توجه خلق هذا الصوت. قم بأداء الواجب المنزلي لمجتمع الحفر العميق. لن يحدث التواصل الفعال إلا إذا كان لدى الفريق فهم وتقدير لشخصيات الأشخاص الذين يحاولون التواصل معهم. علينا أن نتذكر أن هذه المجتمعات مصنوعة من الناس. من المهم أن تفهم ما يهتمون به وما الذي يجعلهم مميزين.

سي جي: مع Facebook و Twitter التحول إلى تسييل مساحاتهم، هل يؤدي هذا إلى تغيير القرارات التكتيكية والتركيز على المؤثرين داخل المجتمعات؟

بحث وتطوير: لا أعتقد أن تصور المجتمعات المسورة هو بمثابة تغيير كبير في قواعد اللعبة كما قد تظن. بدلاً من القلق بشأن كيفية إيصال رسالتك إلى أبعد الحدود والخروج إلى ما هو أبعد من مجتمعك، ركز على مشاركة شغف العلامة التجارية. سيؤدي هذا الشغف إلى قفز الناس على الحائط للوصول إلى مجتمعك.

لم يعد البحث والتواصل الاجتماعي منفصلين بعد الآن. عليك أن تدرك أن جوجل لا تزال هي الغوريلا التي تزن 900 رطل في الغرفة، وأنها عازمة على الحفاظ على هذه الهيمنة. مع التطوير المستمر للبحث الدلالي، فهم يقدمون المحتوى الأكثر صلة بالباحثين. وبالتالي، يتطلب ذلك أن تكون العلامات التجارية ذات صلة فعليًا بالطريقة التي تتواصل بها. توفر الإشارات التأليفية والاجتماعية السياق الذي يحدد الملاءمة.

SEJ: كيف تعتقد أن التسويق الاجتماعي سيبدو بعد خمس سنوات أخرى؟

بحث وتطوير: أعتقد أنه في غضون خمس سنوات أخرى سيصبح هذا التواصل الاجتماعي غير مرئي تمامًا. انتبه، أنا لم أقل أنه سيختفي. أعتقد أنه خلال السنوات القليلة القادمة سننتقل من هذه النسخة المفتعلة من التفاعل الاجتماعي نحو شيء ينسجم تمامًا مع العالم من حولنا، وأنا متحمس جدًا لرؤية كيف ستسير الأمور.

انظر إلى الأمر بهذه الطريقة، نحن الآن نختبر إثارة ركوب لوح ركوب الأمواج على موجة قاتلة، ولكن لا يزال الليل قائمًا. نشعر بالإثارة غير المحددة أكثر مما يمكننا رؤيته حقًا. الفجر لم ينبلج بعد.