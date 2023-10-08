Rewrite this title: محاربة الكاشطات عندما لا يفعلها Google: دليل بسيط

ستساعدك المقالة التالية: محاربة الكاشطات عندما لا يفعلها Google: دليل بسيط

محاربة أولئك الذين يعكسون موقعك.

الكشط: عندما يقوم أحد المواقع بنسخ جميع المعلومات من ناشر مشهور ويحاول تمريرها على أنها معلومات خاصة به، بل ويتفوق في بعض الأحيان على المؤلف الأصلي. لقد قطعت Google خطوات كبيرة في منع التجريد، ولكن لا يزال من الممكن أن يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لأولئك الذين وقعوا في شبكة الإنترنت. فيما يلي بعض الطرق السهلة لتثبيط ومنع الكشط:

1: قم بإجراء تحديثات منتظمة

ستفترض Google أن الإصدار الأول من المحتوى المطابق الذي تمت فهرسته ينتمي إلى المؤلف الأصلي. لهذا السبب، تعد الفهرسة بشكل متكرر طريقة رائعة لمنع التجريد. على الرغم من عدم وجود حل سحري لفهرسته بشكل متكرر، فإن نشر المحتوى بشكل منتظم هو الطريقة الأكثر موثوقية لجذب انتباه روبوت Google.

2: ارجع إلى موقعك

يحتاج القائمون على استخراج المحتوى إلى نشر المحتوى الخاص بك على الفور إذا كانوا سيُنظر إليهم على أنهم المؤلف الأصلي. وهذا يعني نسخ موقع الويب الخاص بك والتعليمات البرمجية وكل شيء. إحدى الطرق للتأكد من أن لديك دليلًا على تعرضك للاختراق هي تضمين روابط تعود إلى موقعك. اجعل الصور وعلامات المؤلف والمحتويات الأخرى مرتبطة بأجزاء أخرى من موقع الويب الرئيسي الخاص بك.

3: أضف تضمينات عنوان URL “اقرأ المزيد”.

إحدى الطرق التي تحصل بها أدوات الكشط على محتواها هي مجرد نسخه ولصقه. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك التأكد من أن موقعك يُنسب إلى المصدر الأصلي للمحتوى باستخدام تضمين “اقرأ المزيد”. يؤدي هذا التضمين إلى إضافة سطر إضافي في نهاية النسخة/اللصق. عادةً ما يُقرأ هذا على أنه “اقرأ المزيد: [your URL]”. في حين أن هناك العديد من مقدمي هذه التكنولوجيا، تاينت هو الأكثر احتراما في هذه الصناعة.

4: اقتطاع RSS الخاص بك

هناك طريقة أخرى للحصول على المحتوى من خلال كاشطات البيانات وهي استيراد موجز RSS الخاص بك تلقائيًا. إذا كنت تقدم مشاركات كاملة في خدمة RSS الخاصة بك، فمن الجيد اقتطاع المبلغ الإجمالي المقدم وإضافة رابط “اقرأ المزيد في” في الأسفل. يؤدي ذلك إلى إبقاء خلاصتك ملائمة للمستخدمين مع منع الخدش.

هل لديك تكتيكات أخرى ساعدتك في تجاوز الكاشطات؟ شاركهم في قسم التعليقات ادناه.