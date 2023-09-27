Rewrite this title: محتوى تحسين محركات البحث للمؤسسة: الفرصة، والإنشاء الديناميكي، والتوسع

ستساعدك المقالة التالية: محتوى تحسين محركات البحث للمؤسسة: الفرصة، والإنشاء الديناميكي، والتوسع

إن أهمية المحتوى كعامل تصنيف في Google أمر لا جدال فيه – يرتبط تحسين محركات البحث للمؤسسة والمحتوى ارتباطًا وثيقًا، ولا يمكنك ترتيب صفحة بدون محتوى.

ولكن لقد ولت منذ فترة طويلة أيام رفع الصفحة بالكلمات الرئيسية الصحيحة والعثور على نفسك في الجزء العلوي من نتائج SERP.

ومع ازدياد ذكاء العملاء وتطور محركات البحث، احتدمت المنافسة على الظهور عبر الإنترنت إلى نقطة الغليان.

المتوسط ​​ليس جيدا بما فيه الكفاية. واليوم، يتطلب الأمر محتوى ذو جودة استثنائية يتوافق بشكل وثيق مع نية كل باحث للتغلغل في المستويات العليا لتصنيفات Google بشروط تنافسية.

تواجه مؤسسات المؤسسات تحديات إضافية تتعلق بتخطيط المحتوى والإنتاج فيما يتعلق بالحجم والاتساق والحجم.

يستمر العالم النامي في الاتصال بالإنترنت، وتتوقع مؤسسة البيانات الدولية (IDC) ذلك 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتم رقمنته بحلول عام 2022. وفي إطار جهودها لتجاوز الضجيج، أصبحت العلامات التجارية ناشرين – وهو عمل جاد.

المنافسة في البحث شديدة. كيف يمكن لمؤسستك أن تظهر باستمرار مع محتوى SEO الأكثر فعالية للمؤسسة؟ هذه النصائح الأربع سوف تساعدك.

1. انشر رؤى تحسين محركات البحث للمؤسسات بسرعة Google

إن الاعتماد على تقارير الأداء الشهرية لإبلاغ المحتوى وقرارات تحسين محركات البحث لم يعد كافيًا بعد الآن. ليس عندما 80% من العملاء يتوقعون الآن التخصيص في الوقت الفعلي عبر كامل تجربتهم مع العلامة التجارية.

عندما يعبر أحد الباحثين عن حاجته في مربع استعلام بحث Google، يعرض المحرك ما تعتقد الخوارزميات أنه الإجابة الأكثر صلة بالمللي ثانية.

كامتداد لهذه الإجابة في الوقت الفعلي، يتوقع زوار الموقع أن يتم تحميل الصفحة على الفور – تشير Google إلى أنه إذا زاد تحميل الصفحة من 1 إلى 3 ثوانٍ، فإن معدل الارتداد يزيد بمقدار 32%.

توفر تقنية محتوى Enterprise SEO الخطوة التالية في الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء من خلال تحسينات في الوقت الفعلي بناءً على تجربة العميل في تلك اللحظة.

يؤدي الاستفادة من الرؤى التي يتم تقديمها في الوقت الفعلي، وبيانات البحث عند الطلب إلى توفير معلومات أكثر دقة عن الكلمات الرئيسية والموضوعات، وفهم الاتجاهات المحلية والموسمية، والفرص الناشئة أيضًا.

على مستوى المؤسسة، يتم تسهيل كل هذا من خلال التعلم الآلي. لم يعد من الجيد أن يكون لديك سوى حصص في برنامج تسويق رقمي ناجح.

2. دمج EAT بشكل ديناميكي

تعد الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة (EAT) هي الأساس الذي يقوم عليه تصور Google لجودة المحتوى. كيف يمكنك إظهار هذه الصفات باستمرار على نطاق واسع في جميع محتويات SEO الخاصة بك؟

إن فهم القصد من البحث يحفز قدرتك على إنشاء محتوى ذي صلة، وتوجيه نوع البحث الذي يسعى إليه القارئ. توفر رؤى تحسين محركات البحث (SEO) استخدامًا أكثر دقة للغة عبر كل المحتوى في كل قناة، بدءًا من مدونتك وموقعك الإلكتروني وحتى البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد.

إن فهم هذه الأفكار وتفعيلها ليس ممكنًا على نطاق واسع دون الأتمتة الذكية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

عندما تشتمل مساحتك على ملايين الصفحات مع منافسين أذكياء يقومون بإجراء الآلاف من التحسينات الخاصة بهم كل أسبوع، فإن امتلاك التكنولوجيا للقيام بالمهمة الثقيلة للتحليل والتوصيات ذات الأولوية على نطاق واسع أمر ضروري.

بمجرد أن تفهم بالضبط ما هي الاحتياجات التي يتطلع الباحثون إلى تلبيتها، يمكنك التركيز على دمج العناصر التي تجعل المحتوى جديرًا بـ EAT.

وعلى الرغم من أن إرشادات Google لتقييم الجودة ليس لها أي تأثير مباشر على التصنيف، إلا أنها تعطينا رؤية واضحة لما تبحث عنه Google فيما يتعلق بـ EAT:

خبرة صانع المحتوى.

سلطة المحتوى والمجال ككل كما تحددها الروابط والاستشهادات وإشارات العلامة التجارية والإشارات الخارجية الأخرى.

مصداقية المحتوى والعلامة التجارية على النحو الذي تحدده مصادر محددة مثل BBB.

الآن، لا فائدة من محاولة حشر كل أوراق الاعتماد والجوائز والشهادات الممكنة في جزء واحد من المحتوى.

هذا هو المكان الذي يساعد فيه تحليل كل من المساحة ككل ونية الباحث في تحديد الإحصائيات والتحقق الخارجي والبيانات والتصديقات والمعلومات الأخرى التي ستدفع المحتوى الخاص بك من المتوسط ​​إلى أفضل إجابة ممكنة.

3. احتضان الأتمتة الذكية

لقد تطرقنا بإيجاز إلى ضرورة أتمتة تحسينات المحتوى، سواء من حيث السرعة أو الشمولية التي توفرها التكنولوجيا.

ولكن بالتعمق أكثر، هناك عدة طرق أخرى تعمل بها الأتمتة الذكية مع الذكاء الاصطناعي المدمج على تسهيل تحسين محركات البحث على نطاق واسع، بما في ذلك:

تحديد أولويات التحسينات اليدوية حتى يتمكن فريقك من التركيز على الأشياء التي ستحقق أكبر تأثير من حيث تجربة العملاء والإيرادات.

تقليل الوقت اللازم لاستخراج البيانات ومعالجتها وتحليلها حتى مع زيادة القدرة بشكل كبير.

إجراء اختبارات أكثر فعالية في كثير من الأحيان، وإزالة التخمين من قائمة مهام تحسين محركات البحث الخاصة بك.

تحليل التأثيرات المحتملة للقوى الخارجية واتجاهات الصناعة للحفاظ على استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك في صدارة المنافسة.

التكامل مع PPC لضمان التغطية المدفوعة حيث لا تقدم SERPs نتيجة عضوية في الجزء المرئي من الصفحة.

تنظيم مؤشرات الأداء الرئيسية للمحتوى من مصادر متعددة داخل لوحة تحكم واحدة لسهولة الوصول إلى مقاييس أداء المحتوى التاريخية واللحظية.

4. اجعل القنوات المتعددة منطقية لك ولمؤسستك

في كثير من الأحيان، يتم عزل قنوات التسويق عندما تكون الرؤية الشاملة لكيفية تقديم المحتوى والمكان الذي تمر به رحلة العميل أمرًا أساسيًا اليوم.

يعد البحث إحدى القنوات التي سيعود إليها العملاء مرارًا وتكرارًا طوال رحلتهم، بدءًا من هذا الاكتشاف الأولي ومرورًا بالتعرف على العلامة التجارية وعروضها ومقارنة خياراتهم وحتى الولاء وترك التعليقات.

ولهذا السبب من الضروري أن يلبي كل جزء من المحتوى حاجة معينة للعميل وأن يتم تحسينه بحيث يكون هذا الغرض واضحًا لمحركات البحث.

ثم فكر في القنوات التي سيستخدمها عملاؤك لكل احتياجات جديدة. قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من رحلتك الترويجية. ولكن يمكن أن تجعل العملاء يعودون إلى هناك بحثًا عن إطلاق ميزات جديدة وتحديثات المنتج ودعم العملاء ومجتمع من المستخدمين الآخرين للتفاعل معهم أيضًا.

يمكن استخدام البريد الإلكتروني لدعم ما بعد الشراء وإطلاق العروض الترويجية، ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا لمشاركة محتوى أكثر تعمقًا أيضًا.

الأمر الأكثر أهمية هو أنه في كل قناة، ومع كل اتصال جديد، تفهم ما يلي:

بالضبط من الذي تحاول الوصول إليه.

ما هي الحاجة العاجلة التي تحلها لهم.

كيف يوفر المحتوى الخاص بك أفضل إجابة.

ما الذي يمكنهم فعله بعد ذلك، سواء في تلك القناة أو غيرها.

5. قم بإعادة التقييم باستمرار وإجراء تحسينات على نطاق واسع

مرة أخرى، تواجه المؤسسة تحديات فريدة هنا. ربما تتعامل مع شبكة كبيرة من المواقع التي تخدم العملاء في مواقع مختلفة، أو موقع تجارة إلكترونية يحتوي على آلاف إلى ملايين المنتجات، أو كيان كبير يضم عشرات أو مئات الأقسام حول العالم.

يمكن أن تواجه مواقع المؤسسات مشكلات فنية معقدة، واحتياجات اللغة والتعريب، وغير ذلك الكثير.

وعندما يكون لأي تغيير، داخليًا أو خارجيًا، في المساحة المتطورة باستمرار، أي موقع الويب الخاص بك ومكانه على الويب، القدرة على التأثير على الإيرادات، فيجب حله بسرعة.

يعد التدقيق الآلي لتحسين محركات البحث أمرًا ضروريًا على مستوى المؤسسة.

بينما تركز أنت وفريقك على الإستراتيجية وتخطيط الحملات المبتكرة، يجب أن تقوم التكنولوجيا بعملية المسح بحثًا عن:

أخطاء الموقع التي يمكن أن تعيق أداء البحث.

المشكلات الفنية التي يمكن أن تمنع الزحف والفهرسة تمامًا.

فرص لتحسين تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم من خلال تحديثات التسلسل الهرمي للموقع وتنظيم المعلومات وعناصر تحسين محركات البحث على الصفحة والمزيد.

العوائق المحتملة التي تحول دون الوصول إلى الصفحة أو إكمال الإجراء.

من المهم أن يتمكن حل تدقيق موقعك من الوصول إلى جميع أنواع محتوى الموقع ذات الصلة وتحليلها، سواء كانت صفحات HTML أو تطبيقات الويب التقدمية أو أطر عمل JavaScript وما إلى ذلك.

عنصر آخر يجب البحث عنه هو التوصيات الذكية. من يحتاج إلى قائمة أخرى من الأخطاء الفنية؟ ومن الناحية المثالية، لن تتلقى مخرجات التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل ستحصل أيضًا على توصيات بشأن ما يجب فعله به.

يتطلب محترفو محتوى تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات وجود فنون وتقنيات متساوية

إن حجم ونطاق تحسين محركات البحث للمؤسسات يستدعي محترفي التسويق الذين يتمتعون بالإبداع للسيطرة على المساحات الأكثر تنافسية.

ولكن إلى جانب فن التسويق الإبداعي، يأتي الذكاء التكنولوجي الذي يمكّن كبار المسوقين في المؤسسات من استكمال جهودهم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة.

هذا هو ما يتطلبه الأمر لتقديم أنواع المحتوى عالي الجودة والجذاب والشامل على نطاق واسع والذي يتوق إليه Google والباحثون فيه.

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