Rewrite this title: محتوى قيادة الفكر: ما هو وكيفية استخدامه

ستساعدك المقالة التالية: محتوى قيادة الفكر: ما هو وكيفية استخدامه

تريد كل علامة تجارية أن تُعتبر رائدة فكرية، ولكن القليل منها يمكنه تحديد ما يؤهل فعليًا لقيادة الفكر.

عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يساعد تسويق القيادة الفكرية عملك في الحفاظ على سلطته في مجال عملك.

لكنه هو حصل إستراتيجية.

يجب على فرق تسويق المحتوى الخاصة بك متابعة القيادة الفكرية فقط إذا كانت علامتك التجارية تتمتع بالنجاحات ووجهات النظر والسمعة والابتكارات لدعم ادعاءاتك.

إذا اكتسبت علامتك التجارية ثقة صناعتك، فإليك كيفية البدء بهذا النوع المحدد من المحتوى.

ما هي قيادة الفكر؟

عندما تعتبر علامة تجارية أو فرد ما رائدًا فكريًا، فإن الآخرين في نفس الصناعة يتطلعون إليهم باستمرار للحصول على رؤى.

قد يتضمن محتوى قيادة الفكر الأبحاث أو الآراء أو الحكايات الشخصية أو التنبؤات المستقبلية.

وقد يشير إلى الأحداث الجارية، أو يقيم اتجاهات الصناعة، أو يثير الجدل بين قادة الفكر الآخرين.

ويمكن أن يتخذ أيضًا أشكالًا عديدة، بما في ذلك:

كتب إلكترونية.

الأوراق البيضاء.

الرسوم البيانية.

ندوات عبر الإنترنت.

المدونة الصوتية.

مقالات الرأي.

البحث الأصلي.

و اكثر!

والحقيقة هي أن معظم المحتوى الموجود على الإنترنت متكرر تمامًا ولا يعرض أفكارًا أصلية.

إذًا، ما الذي يميز محتوى قيادة الفكر؟

رؤى خاصة بالعلامة التجارية تشكل المحادثات الأكبر يحدث في صناعتك.

متى يجب أن أبدأ بمحتوى قيادة الفكر؟

لن تكون الشركات أو العلامات التجارية الجديدة جاهزة لمتابعة هذا النوع من تسويق المحتوى.

لماذا؟ لأن الآخرين في مجال عملك من غير المرجح أن يثقوا برؤيتك إذا لم تدعمها الخبرة العميقة.

تتطلب القيادة الفكرية الناجحة أساسًا قويًا في تسويق المحتوى.

كما يتطلب أيضًا العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة.

إذا كانت علامتك التجارية تشارك بنشاط في الجهود المذكورة أعلاه، فأنت تمهد طريقك لمستقبلك كقائد فكري.

فوائد محتوى قيادة الفكر

مثل كل تسويق المحتوى، فإن إنشاء قيادة فكرية عالية الجودة يستغرق وقتًا وموارد.

إذن ما هي الفوائد؟

يكسب ولاء العملاء

لقد قام قادة الفكر بالفعل ببناء المصداقية في صناعتهم.

ولأنهم اكتسبوا ثقة العملاء، يمكنهم استخدام قيادتهم الفكرية لكسب ولاء العملاء.

في أحد استطلاعات الرأي التي أجراها كل من Edelman وLinkedIn، تقريبًا 60% من المشاركين قالوا أنهم وجدوا أن محتوى القيادة الفكرية للعلامة التجارية أكثر جدارة بالثقة من المواد التسويقية التقليدية الخاصة بهم.

ومحتوى القيادة الفكرية لا يؤثر فقط على العملاء.

فهو يساعد المنافسين والصحفيين وأصحاب النفوذ – أو أي شخص لديه اهتمام بمساحتك – على رؤية علامتك التجارية باعتبارها صوتًا موثوقًا في الصناعة.

يجلب قيمة تحسين محركات البحث

يمكن لمحتوى القيادة الفكرية الموجود بشكل دائم على موقع الويب الخاص بك أن يتم تصنيفه حسب الكلمات الرئيسية ذات الصلة ويجذب حركة المرور العضوية.

محتوى القيادة الفكرية خارج الموقع الذي يتضمن روابط خلفية إلى موقع الويب الخاص بك، سواء في السطر الثانوي للمؤلف أو داخل المحتوى، يرسل حقوق الارتباط إلى صفحات الويب الخاصة بك، مما يحسن سلطة المجال الخاصة بك وإمكانات التصنيف الشاملة الخاصة بك.

على عكس منشورات الضيف التقليدية، يمكن أن تساعدك القيادة الفكرية في الحصول على روابط خلفية من نطاقات موثوقة يصعب الحصول عليها إلى حد ما.

تقود الجيل

بالنسبة للعلامات التجارية التي تعمل بنظام B2B، على وجه الخصوص، يمكن أن تساعد القيادة الفكرية في تأمين عملاء محتملين مؤهلين.

يتمتع معظم عملاء B2B بمعرفة عالية في مجالاتهم. يتفاعل العديد منهم مع قيادة الفكر بانتظام لمواكبة اتجاهات الصناعة والابتكارات.

إذا اكتشفوا أن علامتك التجارية هي مصدر القيادة الفكرية، فمن المرجح أن يتابعوك كمزود الخدمة أو الحل.

كيفية تطوير استراتيجية التسويق لقيادة الفكر

يختلف إنشاء قيادة فكرية كثيرًا عن مجرد المساهمة بمنشور ضيف على موقع ويب خاص بالصناعة أو تقديم مدونات إرشادية على المجال الخاص بك.

يستفيد قادة الفكر من خبراتهم ومعرفتهم الواسعة لجلب قيمة استثنائية لجمهورهم لا يستطيع أي شخص آخر تقديمها.

حدد مجالات خبرتك

عند تطوير إستراتيجية القيادة الفكرية الخاصة بك، من المهم أن تفكر في ما يميزك عن قادة الفكر الآخرين.

فكر في الزوايا ووجهات النظر الفريدة التي يمكن لعلامتك التجارية الاستفادة منها:

هل لديك منتج أو تكنولوجيا مختلفة ؟

؟ ماذا تفعل بشكل مختلف من العلامات التجارية الأخرى في المساحة الخاصة بك؟

من العلامات التجارية الأخرى في المساحة الخاصة بك؟ هل انتهيت البحث الأصلي أو التقارير في مواضيع الصناعة؟

في مواضيع الصناعة؟ هل وجدت حلولا جديدة لمشاكل الصناعة المعروفة؟

لمشاكل الصناعة المعروفة؟ ما هي التحديات أو النكسات هل تغلبت علامتك التجارية؟

هذه مجرد أسئلة قليلة لمساعدتك على تبادل الأفكار، حيث يمكن استخدام العديد من المواضيع لقيادة الفكر.

تذكر أن وجهات نظرك الفريدة قد لا تقتصر بالضرورة على منتجاتك وخدماتك.

يمكن الاستفادة من ثقافة مكان العمل، ومهمة الشركة أو قيمها، واستراتيجية النمو، وغير ذلك الكثير لإنشاء قيادة فكرية مؤثرة.

اختر قادة الفكر الخاص بك

يجب أن يكون الخط الثانوي لمحتوى القيادة الفكرية الخاص بك من فرد في شركتك يتمتع بالمعرفة والخبرة والخبرة اللازمة للتحدث بسلطة.

وهذا يعني غالبًا المديرين التنفيذيين أو المؤسسين أو المديرين أو أصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤسستك أو عملك.

الألقاب مهمة في عالم قيادة الفكر.

يجب أن يكون جمهورك واثقًا من أن المتحدث مرتبط بشكل وثيق بالأسرار المكتسبة لعلامتك التجارية.

حدد المكان الذي سيعيش فيه محتوى القيادة الفكرية الخاص بك

يمكن أن يكون محتوى القيادة الفكرية أصولًا قيمة تعيش بشكل دائم على موقع الويب الخاص بك.

قد ترغب في الاستفادة من هذا المحتوى في التسويق عبر البريد الإلكتروني، أو جذب العملاء المحتملين، أو أجزاء أخرى من رحلة العميل.

مثل استراتيجية النشر الضيف، يمكنك عرض القيادة الفكرية على المنشورات الأخرى التي تحتوي على تعليقات من أصوات الخبراء.

للبدء في قيادة الفكر خارج الموقع، قم بتجميع قائمة المنشورات التي ترغب في إبراز خبراء الصناعة.

ثم تواصل مع المحررين أو مديري المحتوى.

اسأل عما إذا كانوا مهتمين بنشر المحتوى الأصلي لعلامتك التجارية.

يجب أن تتمتع أهداف التوعية الخاصة بك بدرجة Domain Authority أعلى من موقع الويب الخاص بك وأن تعرض إشارات قوية لتحسين محركات البحث.

إنشاء محتوى عالي الجودة

الجزء الأكثر استهلاكًا للوقت في أي استراتيجية لتسويق المحتوى هو الوقت والجهد لإنشاء محتوى عالي الجودة.

ولكن على عكس المحتوى الآخر على موقع الويب الخاص بك، يجب أن تستوفي القيادة الفكرية متطلبات معينة ليتم تصنيفها وفقًا لذلك.

لإنشاء محتوى يتمتع بالفعل بمكانة وجودة القيادة الفكرية، ستحتاج إلى استيفاء المعايير التالية.

أمثلة العالم الحقيقي

نظرًا لأن القيادة الفكرية تدور حول الأسرار المكتسبة، فإن دعم ادعاءاتك يجب أن يكون مستمدة من تجربة العالم الحقيقي.

يجب أن يشعر جمهورك وكأنه يلقي نظرة داخلية على عملك والاستراتيجيات أو الأساليب التي جعلتك ناجحًا.

أصوات الخبراء أنيق

على الرغم من أن اسم علامتك التجارية يمكن أن يحمل ثقل الخط الثانوي، إلا أن أفضل محتوى للقيادة الفكرية يتمتع بصوت واسم ووجه حقيقي وأنيق.

تريد أن يشعر جمهورك كما لو أنه يتمتع بإمكانية الوصول الشخصي إلى صناع القرار الرئيسيين وأصحاب المصلحة في عملك أو مؤسستك.

القيمة قصيرة الأجل وطويلة الأجل

يجب أن يتفاعل محتوى القيادة الفكرية بشكل نشط مع المحادثات التي تحدث الآن في مجال عملك.

ولكن يجب أن تكون هناك أيضًا عناصر دائمة الخضرة في محتوى القيادة الفكرية الخاص بك والتي تساعد هذا المحتوى في الترتيب بشكل عضوي في البحث.

تريد أن يكون فريق التسويق الخاص بك قادرًا على الاستفادة من محتوى القيادة الفكرية لأكثر من مجرد الأسبوع الذي تظهر فيه أهم العلامات التجارية الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن أفضل قيادة فكرية ستكون لها قيمة طويلة المدى، مما يمنح فريقك محتوى دائم الخضرة لجهود التسويق الداخلي المستقبلية.

على علم بمنتجاتك أو خدماتك

في نهاية المطاف، لا تزال قيادة الفكر بمثابة استراتيجية لتسويق المحتوى، ويمكنك استخدامها لكسب عملاء محتملين وعملاء جدد.

ومع ذلك، فإن المنتجات أو الخدمات الفعلية التي تقدمها علامتك التجارية هي ما يرشد القيادة الفكرية الأفضل.

هذا لا يعني عرض مبيعات في المقدمة والوسط. يجب أن تتمتع منتجاتك وخدماتك بحضور أكثر دقة وأن يُنظر إليها على أنها مصدر رئيسي لخبرتك.

تعزيز المحتوى الخاص بك وقادة الفكر

إن بناء حضور قيادي فكري يعني إنشاء محتوى ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي مع الجمهور المخلص الذي عملت مؤسستك جاهدة لكسبه.

معظم قادة الفكر نشطون (وتم التحقق منهم!) على مواقع مثل Twitter، حيث تتم المحادثات في الوقت الفعلي استجابةً لأحداث الصناعة.

ينظر الصحفيون أيضًا إلى قادة الفكر لتقديم رؤى أو مصادر متخصصة عند الإبلاغ عن أخبار الصناعة ويحبون الاستشهاد بالمحتوى الذي يمكن أن يكون بمثابة دليل قوي في تقاريرهم.

يمكنك استخدام محتوى القيادة الفكرية الخاص بك لتعزيز انتشار علاقاتك العامة، حيث يفضل الصحفيون إبراز قادة الفكر البارزين على المصادر الأقل شهرة.

خاتمة

سوف يستغرق الأمر وقتًا ونجاحًا مثبتًا للوصول إلى مكانة قائد الفكر.

ولكن، بمجرد اكتسابها، فإن تسويق القيادة الفكرية لديه طريقة رائعة لإثراء جميع المجالات الأخرى لاستراتيجيتك الرقمية.

انشر هذه الإستراتيجية باستمرار، وستكسب ولاء المتخصصين في هذا المجال الذين ينتظرون دائمًا سماع ما ستقوله علامتك التجارية بعد ذلك.

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