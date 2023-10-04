Rewrite this title: محركات البحث الدولية تكتسب في الولايات المتحدة: تحسين محركات البحث للجماهير المحلية

ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث الدولية تكتسب في الولايات المتحدة: تحسين محركات البحث للجماهير المحلية

أصدرت أداة تصنيف الويب SameWeb مؤخرًا قائمتها الخاصة بأكثر 100 موقع ويب زيارةً في الولايات المتحدة لعام 2014. ومن المثير للدهشة أن كلا من بايدو، أكبر محرك بحث في الصين، وياندكس، أكبر محرك بحث في روسيا، قد دخلا إلى القائمة. تم إدراج بايدو في المرتبة 22 مما يجعلها متقدمة على العديد من المواقع الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك Imgur.com (24) وAol.com (25)، وحتى Pinterest (29). بالكاد وصلت ياندكس إلى قائمة أفضل 100 شركة بتصنيف 91، لكنها لا تزال مرتبطة بموقع الفيديو الشهير Vimeo (91) وتتفوق Twitch.التلفزيون (100).

لا يعني هذا الإنجاز بأي حال من الأحوال أن شركتي Yandex وBaidu قريبتان من تحدي هيمنة Google في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإنه لا يزال هائلاً للغاية.

حصة سوق محرك البحث

قبل بضعة أشهر أجريت استطلاعًا باستخدام جمهور سيرفي مونكي (من بين 521 أمريكيًا لفهم الوعي العام بمحركات البحث المشهورة في العالم وأي محركات البحث لها الاستخدام الأساسي. ومن خلال بيانات الاستطلاع، لم يسمع سوى 9% من المشاركين عن Baidu و1% عن Yandex. لوضع بعض السياق حول هذه الأرقام، 98% سمعوا عن جوجل و93% عن ياهو.

لقطة شاشة للمسح 2/3/15

سأل الاستطلاع أيضًا عن محركات البحث التي استخدموها على الإطلاق. 1% فقط من المشاركين استخدموا Baidu أو Yandex. عند المقارنة بـ Google وBing، استخدم 98% و76% محركات البحث هذه على التوالي.

لقطة شاشة للمسح 2/3/15

تم اختيار جميع المستخدمين في الاستطلاع بشكل عشوائي من مجموعة بيانات المجيبين على SurveyMonkey Audience والتي تضم 4 ملايين شخص، وكان حجم العينة ذا دلالة إحصائية لجميع سكان الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، يجب أن تعكس العينة سلوك المستخدم الفعلي بشكل وثيق جدًا، وفي الواقع تم استخدام هذا النوع من الاستطلاع للتنبؤ بنتائج الانتخابات بشكل صحيح في 2012, 2013، و 2014.

لماذا يهم؟

في حين أن بيانات SameWeb لا تعني أن Baidu أو Yandex يحققان نجاحات جادة في سوق محركات البحث في الولايات المتحدة، فهذا هو السبب في أن بيانات التصنيف لا تزال مهمة جدًا. إن وجود محركات بحث أجنبية في قائمة أفضل مواقع الويب الأمريكية يعني أنه أثناء قيامك بتحسين موقعك لجمهور أمريكي، لا تزال بحاجة إلى مراعاة العملاء غير الإنجليزيين في الولايات المتحدة.

لم يعد من الممكن لاستهداف تحسين محركات البحث (SEO) الحديث في الولايات المتحدة التركيز فقط على أفضل ممارسات محرك البحث لـ Google وBing. قد يكون منتجك مستهدفًا لجمهور في الولايات المتحدة فقط، ولكن لا يزال يتعين عليك التفكير في تحسينه لعميل غير إنجليزي. ولا يقتصر الأمر على Yandex وBaidu فقط. في قائمة أفضل 100 موقع على موقع SameWeb، كان هناك عدد قليل من نطاقات Google غير الأمريكية من المملكة المتحدة والهند والمكسيك وباكستان وجنوب أفريقيا. هؤلاء هم المستخدمون في الولايات المتحدة الذين يختارون استخدام Google ccTLD مختلفًا، ويختلف التصنيف عن تلك الموجودة على Google.com.

قد لا تبدو حصة كل من بايدو وياندكس في السوق بنسبة 1% رقماً كبيراً، ولكنها لا تزال تمثل ستة ملايين عميل محتمل – أي أكثر من عدد سكان شيكاغو ولوس أنجلوس مجتمعين. لن تتجاهل شيكاغو ولوس أنجلوس في جهودك التسويقية، فلماذا تتجاهل 6 ملايين شخص يستخدمون ياندكس أو بايدو؟ لحسن الحظ، الأمر ليس بهذه الصعوبة.

فكر عالميًا

فيما يلي ثلاث أفكار سريعة لجعل موقعك الأمريكي صغيرًا ولكن أكثر عالمية:

ابحث عن كلماتك الرئيسية بلغات غير الإنجليزية. إذا كنت تبيع Blue Widgets، فيجب أن تعرف على الأقل أفضل طريقة لقول/كتابة Blue Widgets باللغات الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة. قد لا تتمكن إلا من إضافة كلمتك الرئيسية إلى فقرة واحدة على موقعك، ولكن هذا يتفوق على عدم استخدام الكلمة على الإطلاق.

قم بإنشاء عدد قليل من الصفحات المقصودة بلغات أخرى. قد يكون هذا طلبًا كبيرًا لفريقك الهندسي، ولكن وجود صفحة منتج مكتوبة باللغة الإسبانية أو الفرنسية أو أي لغة شائعة تحتاجها يمكن أن يساعد حقًا في جذب المزيد من المستخدمين وبيعهم.

أضف أداة ترجمة جوجل إلى صفحة الاتصال الخاصة بك، لذلك إذا لم يتمكن العملاء من العثور على ما يبحثون عنه، فهم على الأقل يعرفون كيفية الاتصال بك.

مع القليل من الجهد، يمكنك توسيع نطاق جمهورك ليشمل أي شخص قد لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وستزيد فرص اكتشافك في بحث غير الإنجليزية في الولايات المتحدة. كمكافأة إضافية، بمجرد أن تصبح مستعدًا للتوسع دوليًا، سيكون لديك بالفعل أساس جيد لكيفية تحقيق ذلك.

تذكر، إذا لم تحاول التركيز على هذه المجموعة المحتملة من العملاء، فسيكون منافسوك سعداء بالوصول إليهم أولاً.

كيف تتعامل مع حركة المرور الدولية على موقع الويب؟