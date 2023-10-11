Rewrite this title: محركات البحث تتنافس من أجل المستخدمين عبر خدمة الواي فاي المجانية

ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث تتنافس من أجل المستخدمين عبر خدمة الواي فاي المجانية

إن ترتيب الأعمال لمحركات البحث الرئيسية الثلاثة في موسم العطلات القادم ليس سوى – الوصول المجاني إلى الإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. أعلنت شركات Google وMicrosoft وYahoo مؤخرًا عن استراتيجياتها الخاصة بتوفير الوصول المجاني إلى الإنترنت في أماكن مختلفة. بالنسبة لكل من Yahoo وGoogle، فهو عبارة عن وصول مجاني تمامًا إلى الإنترنت عبر شبكة Wi-Fi بينما ستقدمه Microsoft مع ميزة إضافية.

ستوفر شركة ياهو خدمة الواي فاي المجانية في تايمز سكوير بدءًا من الغد وتستمر حتى العام المقبل. يعد هذا جزءًا من حملة Yahoo لتكون في قلب حياة الأشخاص عبر الإنترنت.

جوجل من ناحية أخرى أعلن في وقت سابق أنها ستوفر خدمة الواي فاي المجانية على كل رحلات طيران فيرجن أمريكا خلال موسم العطلات بأكمله. ومن المثير للاهتمام أن عرض Google الترويجي يبدأ أيضًا غدًا.

الآن، إليك صفقة شريرة إلى حد ما – تقدم Microsoft أيضًا إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر WiFi مجانًا في النقاط الساخنة المشاركة التي حددتها كل من Microsoft وشريكتها في هذا المسعى، شركة إعلانات الهاتف المحمول JiWire. الصفقة هي أنه سيتم منح الوصول المجاني إلى شبكة WiFi مقابل بحث ويب واحد باستخدام Bing. من الواضح أن هذا جزء من حملة Microsoft التسويقية المستمرة لـ Bing. وفق ميديا ​​بوست التقرير، أن هذا البحث هو جزء من حملة توعية Microsoft لـ Bing.

إذن أيهما لديه الصفقة الأفضل؟ يبدو عرض Google عادلاً بما فيه الكفاية في حين أن Microsoft تم تصورها بشكل شرير على الرغم من أنها قد تنجح بطريقة ما. لكن أفضل صفقة هي بالطبع خدمة الواي فاي المجانية لمدة عام من ياهو في تايمز سكوير. سيكون من الأفضل لو تم تضمين أماكن أخرى أيضًا.