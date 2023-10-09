Rewrite this title: محركات البحث تقدم معرض CES

ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث تقدم معرض CES

هناك العشرات من المعارض التجارية التي تعرض الإلكترونيات كل عام، بل مئات منها، حتى إذا كانت معاييرك لما هو مؤهل واسعة بما فيه الكفاية. ومع ذلك، لا توجد عروض كبيرة مثل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، نيفادا. لقد ذكرنا معرض CES في مشاركاتنا، وخاصة تلك المضاربة، لبعض الوقت. ومع ذلك، فقد بدأ العرض رسميًا الآن وانتقلت تشكيلة منتجاتنا من أرض المضاربات البحتة.

لقد حصلنا على ملخص ممتاز لما تم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن في CES بفضل سياتل تايمز. يناقشون في تقريرهم العناصر البارزة التي سيتم رؤيتها في المعرض من أكثر من 2500 شركة حاضرة.

وبينما أصبحت تفاصيل العرض رسمية الآن وتمكن أعضاء الصحافة من تذوق ما يخبئه العرض، فإن أكثر من 100 ألف زائر آخر للمعرض سيبدأون جولتهم يوم الخميس 6 يناير، بعد مايكروسوفت. يعطي عنوانهم الرئيسي لبدء الحدث.

فيما يلي بعض العناصر الجديرة بالملاحظة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة محركات البحث:

* تنطلق شركة Microsoft في صناعة الأجهزة اللوحية، وتعلن عن رأس حربتها القادمة في هذا المجال في معرض CES.

* سيتم عرض مجموعتين كبيرتين من الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android، بما في ذلك العديد منها التي تتميز بنظام التشغيل Android 3.0 (Honeycomb).

* سيحتوي Google TV على بعض الأجهزة (على الرغم من عدم وجود عدد منها كما كان مقررًا في الأصل) للعرض.

* ستقدم Microsoft برنامجها الخفيف الوزن في مجال تلفزيون الويب.

* عدد من أجهزة الأندرويد الجديدة smartphones ومن المتوقع من العديد من الشركات المصنعة المختلفة.

* من المتوقع أن تقوم Microsoft بإصدار تفاصيل حول نظام التشغيل المحمول الخاص بها والموجه نحو ARM.

سنستمر في تقديم الأخبار إليك مع استمرار العرض وتقديم العروض والإعلانات الرسمية. وبالنظر إلى حجم الحدث، لا ينبغي أن يكون هناك نقص في العناصر التي يجب الإبلاغ عنها.