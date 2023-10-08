Rewrite this title: محركات البحث لم تتغلب على الصفحات الصفراء – حتى الآن

ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث لم تتغلب على الصفحات الصفراء – حتى الآن

يبدو أن المفهوم الشائع هو أن الصفحات الصفراء تخدم غرضها الأساسي من خلال الحفاظ على أرجل الطاولة غير المستوية أكثر استقرارًا، أو رفع أجهزة التلفزيون من أجل استقبال أفضل قليلاً، أو خدمة غرض أقل من مجرد إعلامي. ومع ذلك، فإن استطلاعًا حديثًا أجرته جمعية البحث المحلي التي ترعاها Burke يتناقض مع ذلك، حيث يوضح أن الصفحة الصفراء لا تزال قيد الاستخدام فحسب، بل إنها أكثر شيوعًا من البحث على الويب.

وقد شملت الدراسة 8000 شخص بالغ في الولايات المتحدة، وتتعارض النتائج مع الكثير من المفاهيم المسبقة، بما في ذلك فكرة أن محركات البحث “قتلت” الصفحات الصفراء. في حين أن “أدلة الطباعة”، وهي الفئة التي تشمل الصفحات الصفراء والبيضاء، تجاوزت محركات البحث في الاستخدام السنوي (78% من المستخدمين استخدموا نسخة مطبوعة من الصفحات الصفراء أو البيضاء خلال العام الماضي، مقارنة بـ 76% لمحركات البحث) )، لا تزال محركات البحث تتفوق على أدلة الطباعة للاستخدام الشهري (67% لمحركات البحث مقابل 55% لأدلة الطباعة).

تظهر الصفحات الصفراء حقًا عندما تجمع بين الإصدارات المتصلة وغير المتصلة من الصفحات الصفراء. عند النظر إلى هاتين الوسيلتين مجتمعتين، يقول 84% من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع أنهم استخدموا الصفحات الصفراء مرة واحدة على الأقل سنويًا، وقال 62% إنهم استخدموا الصفحات الصفراء في الشهر الماضي. وهذا يضع الصفحات الصفراء أعلى بشكل هامشي من محركات البحث مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام السنوي والشهري، ولكن الاستخدام المتكرر ليس العامل الوحيد الذي تم تقييمه من خلال الدراسة.

وقال المزيد من المستخدمين إن الصفحات الصفراء أو الأدلة المطبوعة هي المصدر الأكثر ثقة للحصول على المعلومات، بنسبة 51% و45% على التوالي مقارنة بـ 41% لمحركات البحث. والجدير بالذكر أن الشبكات الاجتماعية (خيار آخر في القائمة) حصلت على تصنيف “ثقة عالية” بنسبة 1% فقط، وهو ما يتناقض مع الكثير من الحكمة الشعبية (خاصة تلك التي دفعها محرك البحث Bing) والتي تقول إن معظم المستخدمين يلجأون إلى شبكاتهم الاجتماعية لاتخاذ قرارات على المستوى المحلي. الأعمال. كما تفوقت الصفحات الصفراء والأدلة المطبوعة على محركات البحث نظرًا لكونها المصدر الأكثر دقة لمعلومات الأعمال المحلية، وأفضل مصدر للاستخدام أولاً، والمورد الأكثر ملاءمة لبيانات الأعمال المحلية.

لم يتم تطبيق البيانات الديموغرافية للدراسة على البيانات، لذلك من الصعب تحديد ما إذا كان ينبغي إلقاء اللوم في هذه الأرقام على “الأجيال الأكبر سنا”. ومع ذلك، فمن الواضح أنه لا ينبغي للشركات أن تتجاهل الصفحات الصفراء، ولا يزال لدى محركات البحث فجوة كبيرة يجب سدها لتكون المصدر الأكثر ثقة لمعلومات الأعمال المحلية.

[via Search Engine Land]