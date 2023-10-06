Rewrite this title: محركات البحث وتذكر بيرل هاربور مع الصلة

ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث وتذكر بيرل هاربور مع الصلة

يصادف اليوم الذكرى الـ71 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في جزر هاواي. بالنسبة لأولئك منكم الذين تعلموا عن بيرل هاربور، ودخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية في المدرسة، فمن المؤكد أن الشعور بالوطنية قد تحركهم. في ذلك اليوم، تعرض الأسطول السابع للولايات المتحدة، أي أمريكا بأكملها، للضرب بالهراوات. قُتل حوالي 2402 بحارًا وجنديًا وطياريا ومدنيًا، وأصيب 1247 آخرون.

في ذلك الوقت، كانت أوروبا بأكملها متورطة في الحرب، وغزت اليابان الصين، وكان العالم على عتبة التحول إلى دولة فاشية. كان الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور هو القوة المهمة الوحيدة التي تقف بين البحرية الإمبراطورية اليابانية الجبارة ذات القدرات التي لا يمكن تصورها وبين البر الرئيسي للولايات المتحدة. في صباح ذلك اليوم الأحد، قبل قداس الكنيسة مباشرة، أطلقت 6 حاملات طائرات يابانية 353 طائرة حربية على قاعدة أمريكية مطمئنة.

إن تاريخ هذا الحدث المهم موثق جيدًا، ولكني وجدت أنه من المثير للاهتمام أن ألاحظ كيف ينظر عالم الويب إلى هذه الأحداث منذ حوالي 7 عقود. وتمشيا مع سحر محركات البحث لدينا هنا، فإن النظر إلى يوم بيرل هاربور 2012 عبر صفحات البحث المختلفة، يبدو خروجًا مثيرًا للاهتمام عن تصفح الويب العادي. بالنظر إلى جميع المحركات الأكثر شعبية، فائز واحد واضح (بنج (في الصورة أعلاه) تظهر حيث يتم اقتراح الرمزية الوطنية. ستجد أدناه المحركات من Ask to Google وما بعده، وقد تم وضعها وفقًا لما أشعر به، فهي لا تظهر أهميتها فحسب، بل أيضًا طابعها الوطني.

العديد من البحث، حتى الخبراء غير البحث يقدمون ياهو! (البحث اليوم أعلاه) وقتا عصيبا. إذا استخدمنا اليوم كمقياس للأهمية، إن لم يكن للوطنية، فأنا لا أرى حقًا كيف يمكن لجوجل أو أي من الآخرين أن يزيحوا ياهو! بحث المستخدمين كثيرا. تعرض الشاشة أدناه بشكل طبيعي ما يكشفه Bing، مع ترك الصورة الرائعة بالطبع. لقد صنفتهم في المرتبة الثانية بسبب الإضافة المثيرة للاهتمام لمتحف طيران المحيط الهادئ. ويكيبيديا، التاريخ دوت كوم، بلاه بلاه، ياهو! البحث ليس مجرد نصف سيئ.

Dogpile ليس هذا ما قد يسميه أي شخص منافسًا لتفوق محرك البحث Google، لكن الكلاب الثلاثة التي كانت تحت العلم الأمريكي عند الهبوط تفعل الكثير من أجل علاقاتها العامة. والنتائج ليست سيئة للغاية أيضًا. من المحتمل أن يكون اليوم سيئًا بالنسبة لشركة Google، حيث يخسر أمام Dogpile في البحث لأن أحد رسومات الشعار المبتكرة قد نام.

بطريقة ما جوجل الفشل في تذكر الشجاع الذي مات قبل 71 عامًا – حسنًا، هذا خطأ واضح في كتابي. من المؤكد أن التركيبة السكانية التي يعشقها عملاق البحث أصغر من أن تتذكرها، ولكن كما قلت، كل طفل في الولايات المتحدة يحصل على 7 ديسمبر في درس أو درسين في التاريخ. المشكلة الكبرى هي أن نتائج Google أصبحت مفيدة جدًا بمجرد تجاوزك للأخبار. وتأتي شركة جوجل في المركز الرابع بسبب انتهاكها لآداب التعامل مع الإنترنت بشكل لا يغتفر. لقد تعرفت جوجل ذات مرة على الفنان النرويجي إدوارد مونك، والدمى المتحركة، ودراكولا، ومجموعة كبيرة من الموضوعات “المختارة” الأخرى، ولكن لم يتعرف أحد على أبطال بيرل هاربور؟

من الواضح أن الوطنية ليست أمرًا رائعًا لرسامي رسومات الشعار المبتكرة على Google؟

بليكو هي تجربة بحث جميلة جدًا. لقد كدت أن أضعه فوق Google بفضل كون النتائج نظيفة جدًا. ولكن بعد ذلك، وتذكروا بيرل هاربور، لم يكن أداؤهم أفضل بكثير من معظم الآخرين. الصور في الأعلى تبدو جميلة وتثير النقر. على أية حال، كان بإمكان Blekko أن يتفوق على Google بصورة أو رسم شعار مبتكر خاص به.

أمريكا أون لاين، المعزز بواسطة Google، أو كما يقولون، كل ما عليه فعله هو إظهار Huffington Post في أعلى النتائج (أدناه). ولكن، بمجرد تجاوز العروض وما إلى ذلك، فإن آلية البحث التي يتم تمكينها بواسطة Google تكفي بطريقة أو بأخرى. في ذكرى أولئك الذين ماتوا في بيرل هاربور، لا. نسيت أمريكا أون لاين.

بحث جيد حصل على إشارة مشرفة هنا لوجود هبوط جميل. وكما تعلمون، نظرًا لأنهم يتبرعون بالمال لأسباب خيرية في كل مرة أقوم فيها بالبحث، فلن يستغرق الأمر الكثير حتى أتحول إلى هنا. من ناحية الملاءمة، فإن نتائج الاستعلام جيدة مثل أي نتائج تقريبًا اليوم.

معلومات.كوم هي شركة بحث تعريفية لا تقوم بعمل نصف سيء في تجميع النتائج ذات الصلة من Google وBing وYahoo! و ياندكس. ومع ذلك، فإن محركهم قبيح بقدر ما هو عليه. اليوم 7 ديسمبر؟ يمكن أن يهتموا بشكل أقل وضوحًا.

معلومات الفضاء، التي يستخدمها جميع الأشخاص البالغ عددهم 25 شخصًا (حسنًا، عدد قليل من الأشخاص الآخرين) تمتص الرياح إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بأي شيء مرتبط بيوم بيرل هاربور. الآن، إذا كنت تريد غرفة في فندق أو بعض تذاكر Pearl Jam، فقد يكون هذا هو المحرك الذي تختاره. بالطبع إن Infospace يدور حول “الشركاء” وإظهار نتائجهم.

ليكوس “إنه كلب لا يصطاد”، كما يقول المثل القديم. لماذا؟ انظر إلى كل الفرص التي يتيحها المحرك على الصفحة المقصودة لعرض بيرل هاربور في الصور. ولا حتى مقطع الأخبار يعرض نصب أريزونا التذكاري. بمجرد الكتابة والبحث، تكون النتائج جيدة جدًا.

تثير؟ سيئ أو أسوأ من Infospace، لا يستحق لقطة الشاشة.

بسأل – لا تسأل.

بحث دوت كوم – قرف.

البحث الخاص بي على الويب بالتأكيد ليست آلية البحث على الويب الخاصة بي.

انا من رومانيا. وحتى في بلدي المطل على البحر الأسود، فإننا نتعلم عن بيرل هاربور وننظر إلى الوراء لنتذكر ليس فقط أبطالنا الذين سقطوا في الحروب الماضية، بل وأيضاً أبطال البلدان الأخرى. يبدو غريبا جدا أن فقط بنج والرجال في Dogpile يعتقد أن تفعل قليلا اليوم. هل هناك محركات أخرى تفعل شيئًا لتتذكره؟ دعونا نسمع منك.