Rewrite this title: محرك البحث الاجتماعي يطارد خنزير الأرض

ستساعدك المقالة التالية: محرك البحث الاجتماعي يطارد خنزير الأرض

توفر شركة Aardvark، التي تأسست عام 2007، للأفراد منصة لطرح الأسئلة والحصول على إجابات محددة وذات صلة. على سبيل المثال، يمكن لمستخدم Aardvark أن يسأل: “ما هو أفضل مطعم إيطالي في مانهاتن؟” واحصل على إجابات محددة من الأصدقاء المطلعين على تناول الطعام في مانهاتن. تستفيد Aardvark من الشبكات الاجتماعية والشبكات الاجتماعية الموسعة لتقديم الإجابات ذات الصلة من الأفراد ذوي المعرفة لكل سؤال يتم تقديمه.

أعلن لاري بيج مؤخرًا أن Aardvark، محرك البحث الاجتماعي الذي اشترته Google مقابل 50 مليون دولار في فبراير الماضي، من المقرر أن يتوقف عن العمل في 30 سبتمبر. Aardvark هي أحدث شركة تواجه فأس Larry Page أثناء محاولته تبسيط عمليات Google وإعادة تركيز الشركة. تشمل الأقسام الأخرى التي ألغتها Google مؤخرًا ما يلي: Desktop، وFast Flip، وGoogle Maps API for Flash، وGoogle Pack، وGoogle Web Security، وImage Labeler، وNotebook، وSidewiki، والارتباطات المشتركة.

يعد إيقاف تشغيل Aardvark جزءًا من “التنظيف الربيعي” لشركة Google، والذي سيسمح لها بالتركيز على تحسين تجربة المستخدمين النهائيين بشكل عام. على الرغم من أن Google استثمرت مبلغًا كبيرًا في شراء Aardvark وكانت الخدمة تتمتع بإمكانيات كبيرة، إلا أن Google لم تستغل هذه الإمكانية بشكل كامل. في النهاية، قرر الفريق التنفيذي لشركة Google أن الخدمة تسببت في فقدان التركيز وأن الحاجة إلى التبسيط تفوق الإمكانات المستقبلية لـ Aardvark. لقد أشاروا إلى أن غالبية فريق Aardvark سيركز الآن على تحسين Google+.

نظرًا لأنه سيتم إغلاق Aardvark في نهاية سبتمبر، فمن المستحسن أن يقوم جميع المستخدمين النهائيين بتسجيل الدخول لنسخ وحفظ أي معلومات يرغبون في الاحتفاظ بها. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال بريد إلكتروني إلى دعم Aardvark وسيرسلون إليك عبر البريد الإلكتروني تفريغًا مجمعًا لبياناتك. ومع ذلك، بعد 30 سبتمبر، سيتم حذف جميع البيانات وفقدانها نهائيًا.

لاقت فكرة البحث الاجتماعي الخاصة بـ Aardvark صدى لدى المجتمعات عبر الإنترنت وأثرت على العديد من المواقع الاجتماعية المؤثرة مثل Quora وJig. سوف يستمر الشعور بهذه التأثيرات لفترة طويلة بعد رحيل خنزير الأرض الصغير المفضل لدينا.

[Sources Include: Aardvark & The Official Google Blog]