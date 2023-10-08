Rewrite this title: محرك بحث Bing يخسر حوالي 462.962 دولارًا في الساعة!

ستساعدك المقالة التالية: محرك بحث Bing يخسر حوالي 462.962 دولارًا في الساعة!

بالأمس، أصدرت CNN Money بيانات تشير إلى أن Bing وMicrosoft Online Services يخسران مليار دولار كل ربع سنة. هذا الرقم، الذي يعادل أكثر من 11 مليون دولار في اليوم و462.962 دولارًا في الساعة، مثير للقلق بشكل خاص لأنه حدث على الرغم من النمو المطرد لـ Bing. منذ عام 2007، عندما بدأت شركة مايكروسوفت في تتبع ربحية محركات البحث الخاصة بها، خسرت محركات بحث مايكروسوفت ما مجموعه 9 مليارات دولار.

منذ إطلاق Bing في أواخر عام 2009، تضاعفت حصتها في السوق تقريبًا. عندما ظهر “محرك القرار” لأول مرة، كانت حصته في السوق 8.4%، ونمت هذه النسبة بشكل مطرد إلى 14.7% من سوق البحث الحالي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النمو المطرد لـ Bing لم يكن على حساب Google، المنافس الأساسي لـ Bing. وبدلاً من ذلك، كان النمو على حساب Yahoo، وAOL، وAsk.com. منذ إطلاق Bing في عام 2009، تخلت Google فقط عن عُشري واحد بالمائة من حصتها في السوق ولا تزال الشركة الرائدة في مجال البحث بنسبة 64.8٪ من حصة السوق.

لكي يكون مربحًا للمضي قدمًا، يجب أن يكون Bing قادرًا على الحصول على حصة سوقية من Google. يقدر خبراء الصناعة أن Bing يجب أن يصل إلى ما يقرب من 25% إلى 30% من حصة السوق لتحقيق الربح.

قال تشي لو، رئيس الخدمات عبر الإنترنت في Microsoft، إن Bing ليس لديه رغبة في “التفوق على Google”. وبدلاً من ذلك، أشار إلى أن شراكات البحث الإستراتيجية ستساعد شركة Bing في تحقيق “فهم دلالي” أكبر للويب. بمجرد تحقيق هذا الفهم الدلالي، فإنه سيمكن Bing من فهم الاستعلامات التي لا تعتمد على الأسماء ويميز نفسه عن المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق Bing مؤخرًا ميزة البحث التكيفي والعديد من الميزات الجديدة الأخرى التي تبدو واعدة.

إذا كان Bing سيستحوذ على حصة سوقية من Google ويصبح مربحًا، فإن أمامه رحلة طويلة للأمام. في الوقت الحالي، يعد Google فعلًا، بينما يعد Bing مجرد محرك بحث آخر يخسر الأموال بسرعة.

[Sources Include: CNN, ComScore, & ZDNet]