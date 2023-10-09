Rewrite this title: مختبرات تسمية خريجي جوجل

ستساعدك المقالة التالية: مختبرات تسمية خريجي جوجل

في خضم كارثة Gmail (المزيد حول ذلك لاحقًا اليوم)، يضيف Gmail مجموعة من الميزات الجديدة للمستخدمين. بدأ هذان الخياران في “Gmail Labs” الشهيرة، وكما هو الحال مع معظم مختبرات Gmail، تتيح هاتان الإضافتان الجديدتان للمستخدمين تغيير الطريقة التي يظهر بها صندوق الوارد الخاص بهم ويتصرف به. على وجه التحديد، تسمح Google للمستخدمين بتحديد التصنيفات التي يجب عرضها عند أي نقطة.

إذا كنت مثلي، فلديك 27 تصنيفًا (زيادة أو نقصانًا)، وقد يكون من الصعب فرزها جميعًا طوال الوقت. للمساعدة في تسهيل ذلك، تتيح ميزات Google التي تم ترقيتها مؤخرًا للمستخدمين اختيار وقت عرض التصنيف. ستسمح الميزة الأولى، التي كانت تحمل عنوان “إخفاء التصنيفات المقروءة” سابقًا، للمستخدمين بملء العمود الأيسر فقط بالتصنيفات التي تحتوي على رسائل غير مقروءة. بالنسبة لأولئك الذين يروجون للإنتاجية والذين يستخدمون التصنيفات كتكتيك تنظيمي لـ “قائمة المهام”، فإن هذه الإضافة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من عرض التصنيفات المحددة بشكل دائم وبعضها فقط عندما تتطلب الاهتمام.

الميزة الثانية مصممة لمستخدمي نتبووك، وكانت في السابق تحت اسم “إخفاء التصنيفات من الموضوعات”. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتعطيل التسميات في عرض البريد الوارد، مما يسمح لتلك الأسطر المتلألئة للموضوع بالتألق حتى على شاشة الكمبيوتر المحمول مقاس 10 بوصات.

يمكن العثور على هاتين الميزتين في علامة التبويب “التصنيفات” التي تم إنشاؤها حديثًا في إعدادات Gmail القياسية. يمثل تخريج هاتين الميزتين استمرارًا لاتجاه طويل الأمد لبدء ميزات المشروعات المفضلة، والتي غالبًا ما تبدأ خلال “20 بالمائة من وقت” موظفي Google، في المختبرات ثم تدرجها إلى الإعدادات الافتراضية الكاملة. ما هو المختبر الذي تعتقد أنه يجب أن يصل إلى الاتجاه السائد بعد ذلك؟

[via the Gmail Blog]