Rewrite this title: مخرجات تحسين محركات البحث المحلية: ما الذي تتوقعه من وكالتك

ستساعدك المقالة التالية: مخرجات تحسين محركات البحث المحلية: ما الذي تتوقعه من وكالتك

يمكن أن يكون لتحسين محركات البحث (SEO) المعتمد على الموقع تأثيرًا كبيرًا على نجاح التسويق الرقمي الخاص بك مقارنةً بأي تسويق أساسي آخر.

بالنسبة للأعمال التجارية التي لها موقع فعلي، أو العديد من مباني الشركة لتحسينها، لا يمكن المبالغة في تقدير قيمة السيطرة على المساحة المحلية الخاصة بك على الإنترنت.

ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للشركات التي تعمل وتقدم الخدمات في مناطق جغرافية محددة تعتبر أساسية لإيرادات الشركة ومعايير النجاح ذات الصلة.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول تحسين محركات البحث المحلية؛ على سبيل المثال، يكون تحسين محركات البحث المحلي مخصصًا للشركات الصغيرة فقط، أو أن تحسين محركات البحث المحلي يقيد الرؤية الإجمالية عبر الإنترنت.

من المهم، عندما تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين محركات البحث المحلية، أن تتأكد من أن توقعاتك من الوكالة والتسليمات التي تتلقاها تتوافق مع تطلعات تحسين محركات البحث المحلية لديك.

آمل أن يساعد هذا العمود.

أساسيات وكالة SEO

سواء أكان الأمر يتعلق بمخرجات تحسين محركات البحث المحلية أو خدمات تحسين محركات البحث على مستوى المؤسسة، فإن أي وكالة تسويق بحث راسخة وفعالة ستوفر الأساسيات المتوقعة كمتخصصين في مجالهم.

عادةً ما يشمل ذلك ما يلي:

مجموعة واضحة من الأهداف فريدة من نوعها لمتطلباتك الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل.

فريدة من نوعها لمتطلباتك الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل. خطة عمل تعزز ماذا الأولويات هي وعندما المعالم الرئيسية سوف يحدث.

سوف يحدث. الوصول إلى البيانات و بناء نظام بيئي أكبر للبيانات للحصول على رؤى واتخاذ الإجراءات.

للحصول على رؤى واتخاذ الإجراءات. طرق متفق عليها ومتسقة للتواصل والإبلاغ عن التقدم المحرز وتعزيز ما يتم تقديمه لاستثمارك.

والإبلاغ عن التقدم المحرز وتعزيز ما يتم تقديمه لاستثمارك. التحسين التكراري من التطبيق المستمر للخبرة واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

من التطبيق المستمر للخبرة واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. الوصول المباشر إلى الموظفين الرئيسيين العمل معك لتحقيق أهداف تحسين محركات البحث المحلية الخاصة بك.

العمل معك لتحقيق أهداف تحسين محركات البحث المحلية الخاصة بك. مبسطة و الدعم المستمر وردود الفعل ذات الصلة لتمكين المرونة وتمحور النهج لتحقيق أقصى قدر من الفرص الجديدة والاستجابة للتهديدات المتغيرة.

لتمكين المرونة وتمحور النهج لتحقيق أقصى قدر من الفرص الجديدة والاستجابة للتهديدات المتغيرة. استباقية و رعاية العملاء الفعالة تمكين العمل التعاوني، أو الاستعانة بمصادر خارجية كاملة تعتمد على متطلبات العميل.

ستكون هناك أولويات أخرى قد تكون فريدة لظروف العمل والمجالات ذات القيمة المتزايدة لمتطلباتك الحالية، ويمكن إضافتها إلى التوقعات الأساسية للوكالة المذكورة أعلاه حيثما أمكن ذلك.

كنصيحة، هناك شيء واحد يجب تجنبه في توقعاتك وهو مجموعة صغيرة من الكلمات الرئيسية المحددة والمترجمة لتحسين محركات البحث التي يجب التركيز عليها.

هؤلاء هم الخمسة أو العشرة الذين قد تنظر إليهم على هاتفك المحمول كل أسبوع وتلعن المنافس الذي يحتل المركز هناك.

على الرغم من أنه قد يكون لديك بعض الكلمات الرئيسية الأكثر أهمية تجاريًا من غيرها، يرجى عدم تقييد تركيزك (وتركيز أي وكالة تقرر العمل معها) على التركيز فقط على عدد قليل من المصطلحات.

ضع في اعتبارك الهدف النهائي لهذه الشروط وما ترغب في تحقيقه من خلال نجاح تحسين محركات البحث المحلية.

قد يكون هناك الآلاف من استعلامات البحث ذات الصلة والفعالة للغاية، بالإضافة إلى العديد من الاستعلامات الجديدة والفريدة التي يتم اكتشافها كل يوم في بياناتك.

أنت لا تريد أن تغفل عن هذه الأشياء وقيمتها المحتملة من خلال التركيز على القليل منها فقط.

إذا كان من الأسهل الابتعاد عن أهداف الكلمات الرئيسية المستقلة، ففكر في الموضوع بدلاً من المصطلح. يمكن أن يكون هذا أكثر فائدة لقياس مكاسب تحسين محركات البحث المحلية.

أداء فني قوي

بغض النظر عن أهداف وغايات تحسين محركات البحث المحلية الخاصة بك، يجب أن تأخذ كل حملة تحسين محركات البحث المحلية في الاعتبار صحة موقع الويب وتجربة المستخدم والقدرة التقنية العامة على الأداء.

تقليديًا ضمن تحسين محركات البحث المحلية، سيركز هذا على موضوعات مثل:

أضف إلى ما سبق التركيز العملي على:

قد ترغب أيضًا في مراعاة العناصر الأوسع المرتبطة تاريخيًا بالكيانات والعلامات التجارية الأكبر.

يمكن أن يشمل ذلك توفير وصول سهل إلى المعلومات من خلال بنية الموقع، والتبسيط الرقمي لتمكين المستخدم من الوصول إلى نقطة النهاية الخاصة به بسهولة وفعالية قدر الإمكان (بما في ذلك مبادئ تحسين معدل المحادثة الأوسع).

المحتوى المبني على الأدلة

لا يكفي تقديم رأي متخصص في الصناعة ومحتوى محلي على موقع ويب مع توقع السيطرة على مُحسنات محركات البحث المحلية.

يجب أن تكون أي حملات محلية تنافسية لتحسين محركات البحث (SEO) مدعومة بشكل مثالي بمحتوى البيانات (المدعوم بالأدلة) بمستويات من الجودة والحجم أعلى بكثير مما قد تتوقعه لحملات تحسين محركات البحث (SEO) ذات التوجه المحلي.

قد يتم إنشاء المحتوى بواسطتك داخل الشركة أو الاستعانة بمصادر خارجية لوكالة تسويق. ولكن بغض النظر عن النهج المتبع في الإخراج، فإن التوفيق بين البيانات وخبراء تحسين محركات البحث المحليين والاستفادة من رؤى الصناعة الفريدة الخاصة بك أمر بالغ الأهمية.

هذا النهج المشترك هو الذي سيوفر ميزة تنافسية، ويمكّنك من إنشاء أفضل محتوى على الإطلاق، والذي يتمتع بقيمة مستقلة حقيقية داخل المجال المحلي ولبناء العلامة التجارية والسلطة على نطاق أوسع.

من الوكالة، يجب أن تتوقع منهم قيادة استراتيجية ونهج محتوى تحسين محركات البحث المحلي، وتقديم توصيات مستمرة باستخدام جميع مجموعات البيانات المتاحة وذات الصلة لتبرير؛ الأولوية والتركيز والغرض والتأثير المستمر للمحتوى الذي يتم إنشاؤه.

تتوقع إنشاء محتوى للاستفادة من القيمة ومقياس النجاح للمحتوى الموجود لديك على موقع الويب الخاص بك.

تتوقع أيضًا تركيزًا ثابتًا على الفرص الجديدة لتصور وتنفيذ محتوى جديد يعكس مجموعات البيانات الجديدة والاحتياجات المتغيرة لجمهور عملك الأساسي.

كما هو الحال مع أي استراتيجية محتوى شاملة يقودها تحسين محركات البحث، قد ترغب في تغطية نطاق واسع من نوايا المستخدم، والتركيز على القيمة الفعلية المقدمة، وإلقاء نظرة على نطاق دورة البحث عن المعلومات وشرائها.

في حين أن هذا قد يميل نحو تحسين محركات البحث المحلية، إلا أن ذلك لا يحد من التأثير.

من المرجح أن تتمتع مجالات المواضيع ذات الصلة المهمة للأعمال بجاذبية وفرصة أوسع لتنمية ثقة الموقع والروابط الخلفية والملاءمة المتصورة خارج نطاق الديموغرافية المحلية.

السلطة المحلية وبناء الثقة

يعد بناء السلطة المحلية ركيزة أساسية في تحسين محركات البحث المحلية وضرورة لتحقيق تقدم في مجال تخصصك عبر الإنترنت.

هناك عدد من المواضيع المتسقة لهذا بما في ذلك:

بناء العلامة التجارية المحلية مع العلاقات العامة والمنشورات الإعلامية المحلية.

الكيان التجاري ومواقع الدليل المحلية والإقليمية ذات الصلة.

روابط وإشارات للعلامة التجارية والشركة والموظفين الرئيسيين في منتديات المجتمع والأعمال.

دعم الأحداث المحلية وتبادل الخبرات (وغالبًا الموارد والدعم الخيري وما إلى ذلك).

ترويج المحتوى ووضعه (كل من المحتوى المحلي ومحتوى المنتجات/الخدمات التجارية الموضعية).

خارج جانب الاقتباس والارتباط في بناء السلطة، توجد الخبرة الأعمق والسلطة ومكاسب إشارات الثقة الأوسع.

يتضمن ذلك إلى حد كبير الإدارة والتحسين والنمو المستمر للمراجعات والمشاركة من خلال الملفات التجارية على Google (لكل موقع نشاط تجاري)، المعروف سابقًا باسم “نشاطي التجاري على Google”.

يتضمن ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تحسين البحث والخرائط، واكتمال الملف الشخصي، والترويج للمحتوى، والإجابة على أسئلة جمهورك.

كلما كنت أكثر استباقية في إنشاء مراجعات إيجابية كجزء من التركيز المشترك لشركتك ووكالتك (بما في ذلك المراجعات المستهدفة الخاصة بالموقع)، كلما زادت سرعة رؤية المكاسب في سلطتك المتصورة عبر الإنترنت ونتائج تحسين محركات البحث المحلية.

يجب أن يتم ذلك من خلال الملفات الشخصية للأعمال على Google، وأماكن Bing، ومواقع المراجعة الأخرى المعتمدة والموثوقة التابعة لجهات خارجية.

المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي

أنت بحاجة إلى النظر في الكيفية التي يمكنك بها أنت ووكالتك تمكين موقع الويب الخاص بك وعلامتك التجارية من الاندماج بشكل حقيقي في المجتمع المحلي.

بالنسبة لبعض المواقع والعلامات التجارية، قد يكون هذا العديد من المجتمعات المحلية، التي تغطي عددًا من المناطق المتفرقة جغرافيًا، بينما بالنسبة للبعض الآخر، قد يكون موقعًا واحدًا وعددًا من الأميال المحيطة به.

وفي كلتا الحالتين، فإن القدرة على تعزيز تركيز مجتمع موقع الويب الخاص بك من خلال مراكز المحتوى التي تدرك الجمهور، وموارد المجتمع المجانية، والأدوات، والمحتوى المحلي الذي ينشئه المستخدمون بشكل مثالي، كان ذلك أفضل.

سيرتبط هذا بطبيعة الحال بالتفاعل والمشاركة والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستماع الاجتماعي وبناء الجمهور، من خلال الفهم الحقيقي لرغباتهم واحتياجاتهم بالإضافة إلى نقاط الضعف.

والأهم من ذلك كيف يمكن للأشخاص/الخبراء/الموظفين والعلامة التجارية والمنتجات/الخدمات أن تؤثر عليهم بشكل إيجابي.

في ملخص

سيكون لدى الشركات مجموعة من المتطلبات المخصصة لتحسين محركات البحث المحلية الخاصة بها والتسليمات المتوقعة من الوكالة.

وسوف يعتمد بعضها على المرشحات المطبقة المرتبطة بالتجارب السابقة، وغالبًا ما تكون الدروس المستفادة.

ومع ذلك، هناك عدد من التوقعات القياسية الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها دائمًا، كما هو موضح أعلاه.

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