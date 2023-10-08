Rewrite this title: مدير التحرير الجديد في SEJ

ستساعدك المقالة التالية: مدير التحرير الجديد في SEJ

أنا متحمس جدًا لتقديم نفسي لقراء SEJ. اسمي ميليسا فاتش وأنا مدير التحرير الجديد لمجلة محرك البحث (ما مدى روعة ذلك؟).

خلفيتي

أنا مالك كبار المسئولين الاقتصاديين على علم، LLC. دراستي هي في علم النفس والصحة العقلية، ولكن على مدى السنوات السبع الماضية عملت في مجال التسويق عبر الإنترنت وصناعة تحسين محركات البحث (SEO). لقد استمتعت حقًا بالجانب الاستشاري من العمل وأعتقد أن هذا هو المكان الذي تفوقت فيه. لدي خبرة كبيرة في استخدام WordPress، وعملية تطوير الويب، والتدوين، وتطوير المحتوى، وتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي. كما قدمت شركتي أيضًا خدمات تدريب مصممة خصيصًا ولقد استمتعت بهذا الجانب من العمل كثيرًا.

على الصعيد الشخصي، أنا من كبار مهووسي حرب النجوم، ومدمن التكنولوجيا وأتطوع بوقتي في موطن النمور.

خطط SEJ

مجلة محرك البحث هو موقع قرأته واحترمته لفترة طويلة جدًا. عندما اتصلت بي لورين بيكر بشأن هذه الفرصة، شعرت بسعادة غامرة على أقل تقدير. لقد ناقشت أنا ولورين العديد من الأفكار للتحسينات. نحن نعلم أن هناك العديد من الكتاب العظماء الذين يساهمون في SEJ حاليًا، لكنني أعلم أن هناك العديد من الأشخاص الأذكياء جدًا الذين يعملون في هذه الصناعة. نريد أن نسمع منك. مجلة محرك البحث لا تتعلق بنخبة من المؤلفين؛ نحن نبحث عن أشخاص من ذوي المعرفة والخبرة للمساهمة بمقالات في SEJ.

متحمس جدا وتكريم

يشرفني حقًا أن أكون محررًا لهذا الموقع الرائع. أريد أن أشكر لورين بيكر على إعطائي الفرصة وأنا أتطلع حقًا إلى العمل مع الكتاب العظماء الذين يساهمون في SEJ. أنا هنا من أجلك فلا تتردد في الاتصال بي في أي وقت للحصول على أفكار ومقالات. يمكنك أن تجد لي على Twitter @SEOAware أو راسلني عبر البريد الإلكتروني على mfach @ searchenginejournal.com.