Rewrite this title: مراجعات الموقع المباشر لمشرفي المواقع المركزية

ستساعدك المقالة التالية: مراجعات الموقع المباشر لمشرفي المواقع المركزية

يقوم Google Webmaster Central اليوم بإجراء مراجعات مباشرة للموقع. يمكنكم الانضمام والمشاهدة هنا. إنهم يقومون بمراجعة المواقع وما يفعلونه بشكل صحيح/خطأ.

يجب على المواقع الصغيرة الانتباه إلى:

هل يحتوي على محتوى لما يريد التصنيف له؟

هل الجوال جاهز؟

يجب على المواقع الكبيرة الانتباه إلى:

تحقق من سجلات الخادم

تجنب المحتوى المكرر

سهولة الزحف إلى الموقع – هل يستطيع Googlebot الزحف إليه؟ ستندهش من عدد الأشخاص الذين لديهم طلبات إزالة noindex أو URL.

زغب غير ضروري – ويعرف أيضًا باسم ناعم 401

هل التنقل منطقي؟ لقد أصبحنا جيدين في اكتشاف السلوك البشري.

نقاط مثيرة للاهتمام يجب عليك الانتباه إليها أيضًا:

لا تضع كل الأحرف الكبيرة في علامات العنوان

تأكد من أنك تستخدم المقتطفات المنسقة

لا تضع المقتطفات المنسقة في التذييل. نريده في الموقع لقد أظهروا للتو موقعًا بولنديًا حيث يوجد في التذييل. إرشادات التحقق المزدوج. إذا كانت لديك أسئلة، أرسل الأسئلة.

تصنيف الكلمات الرئيسية

تحاول الكثير من المواقع تصنيف الأشياء، لكن الأشخاص لا يظهرون الصفحة. تأكد من مراجعة “الإصدار النصي فقط” لموقعك للتأكد من أننا نرى ما تحاول تصنيفه. يمكننا في بعض الأحيان التعرف عليه ولكن إذا أظهرته… فسنعرف ذلك دائمًا.

مواقع عالية الجودة

لا تهدف أبدًا إلى أن تكون جيدًا مثل منافسيك. تهدف إلى أن تكون أفضل. الكثير من الناس يشكون من أن الآخرين أسوأ منهم، فكن أفضل منهم.

إذا كان موقع الويب الخاص بك هو نفسه خلال السنوات العشر الماضية، فأنت بحاجة إلى تحسينه. لن تستمر إلى الأبد في السرب إذا لم تكن مبتكرًا. إنها ليست حديثة بما يكفي لمستخدم اليوم. يربط الناس التصميم بالأهمية. ركز على ما عليك فعله مع المستخدمين. يبقيه طازجا.

لن يكون المحتوى هو نفسه عادةً لمدة 5 سنوات.

توقف عن العمل في 5-10 مواقع، وركز على موقع واحد جيد حقًا.

الإجراءات اليدوية

نحن نتحقق من مواقعك طوال الوقت. عندما نحذرك، قم بإصلاحه.

تنتهي صلاحية إجراءات الارتباط، ولكنها قد تستغرق في كثير من الأحيان سنوات. تحتاج إلى إصلاح هذا وليس فقط بناء المزيد من الروابط الجيدة. يجب عليك تنظيف هذا. هذا يعني أن شخصًا ما قام بوضع علامة على موقعك شخصيًا. إذا كنت تقوم فقط بتكرار شيء ما وتعديله، فلن ينجح هذا عادةً. لا أنصح بفعل أي شيء سوى تنظيف كل شيء.

إذا رأينا أن مشرف الموقع قد تمت معاقبته وما زال يقوم بشراء الروابط، فلن نثق بك. عندما تفعل ما تقوله وما تفعله، فإن ذلك سيبني الثقة.

إذا كنت مشرف موقع جديدًا، فاحصل على المساعدة من شخص خبير. عادةً ما يمكنهم مساعدتك في استعادة تصنيف موقعك بشكل أسرع كثيرًا.

يجب عليك استخدام أدوات مشرفي المواقع. سنخبرك بالإجراءات التي تم اتخاذها.

تختلف التنزيلات من الروابط الجديدة عن الروابط القديمة. إذا كان لديك موقع أكبر يحتوي على الكثير من الروابط. يجب عليك الجمع بين هذه القائمة.

خوارزميات الجودة

موقع الويب عالي الجودة هو المفتاح. عندما يبحث المستخدمون.

هناك ما هو أكثر من موقع على شبكة الانترنت من النص. هناك الكثير حول موقع الويب الخاص بك وهو أمر مهم. يمكن أن يكون لديك محتوى مذهل ولا تحصل على مرتبة جيدة.

مسح المحتوى المخترق

تنظيف تعليقات المدونة. حتى هذه يمكن أن تسبب إجراءً يدويًا.

قم بتنظيف ملفات تعريف المستخدمين، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بموقعك.

مشكلات البريد العشوائي في الموقع

لا يوجد محتوى منسوج، بجدية لا يزال الناس يفعلون ذلك.

لا تقم فقط بإعادة كتابة المحتوى، توقف عن القيام بذلك.

الحصول على ركوب مواقع المدخل.

استخدم أداة الإزالة فقط لأجزاء من موقعك إلا إذا كنت تعلم أنها كلها ذات محتوى منخفض الجودة.

تأكد من أن لديك سياسة لمنع هذا المضي قدمًا.

روابط

إزالة كافة الروابط السيئة

إذا لم يستجب مشرف الموقع – استخدم التنصل من النطاق للتأكد من اختفاء جميع الروابط من الموقع.

قم بتوثيق كل شيء حتى تتمكن من إثبات ما فعلته لنا.

ضع في اعتبارك أن noindex و301 وعدد قليل من الآخرين لا يمنعون تمرير العلاقات العامة

عند الإبلاغ عن الروابط السيئة، أظهر لنا أنك تعرف ما تتحدث عنه. تأكد من أننا يمكن أن نثق بك. إذا لم نثق بك، فلن نعيدك إلى هناك. لقد قمنا بذلك لفترة طويلة ويتم النظر في كل طلب يدويًا.

ملحوظة: توقف عن الدفع مقابل الروابط.

أسئلة عشوائية

إذا كان عليك أن تسأل ما إذا كان الرابط سيئًا، فمن الأفضل أن تتخلص منه.

إذا كان لديك محتوى منخفض الجودة، فهل يجب أن أقوم بإلغاء فهرسة الصفحة أو 404؟ إما، ولكن يمكنك فقط كتابة محتوى رائع على تلك الصفحة واكتشافه.

هل سأحصل على عقوبة بسبب أخطاء الزحف؟ لا

لدي موقع للهواتف الذكية، هل أنا جيد؟ ليس حقًا، نوصي بعدم حظر CSS أو Java script. تأكد من أن سرعة تحميل الصفحة جيدة. تستغرق معظم مواقع الجوال/السريعة الاستجابة وقتًا طويلاً للتحميل. هذا ليس سلوكًا جيدًا للمستخدم.

لماذا أحصل على تقلب في سرعة الصفحة من Google؟ يحدث هذا كله في الوقت الذي يتفاعل فيه الخادم مع خادمنا. تحقق من القواعد التي يتم جلبها للحصول على الرقم الأكثر دقة لإعداد التقارير.

يجب على مواقع الويب الكبيرة التحقق من سجلات الزحف الخاصة بك. في بعض الأحيان، نقوم بالزحف إلى صفحات أكثر بمعدل 5 مرات ونعرض مرة واحدة فقط منها بسبب أخطاء الزحف. يحدث هذا مع المواقع الكبيرة جدًا. إذا كان هناك الكثير من التكرارات، فيجب عليك الانتباه إلى هذا. استخدم عناوين URL نظيفة. استخدام عناوين URL ذات المعلمات. ولهذا يمكنك استخدام أداة معالجة المعلمات في أدوات مشرفي المواقع من Google.

المقتطفات المنسقة لا تساعد مع Panda.

ما الذي يمكنني فعله للتفوق على المواقع الأكبر؟ (الملقب ب Amazon أو سيرز) – هذا أمر صعب، لأنك لا تملك التاريخ. لا يمكنك فقط طرح نفس المعلومات لأنهم لن يفعلوا ذلك. تحتاج إلى طرح معلومات أفضل منهم. يجب أن تكون قادرًا على التفوق عليهم بمحتوى أفضل على المنتجات الفردية.

لدي موقع كبير – يمكنني رؤية 100 ألف رابط فقط. وهذا نموذجي فقط للمواقع الكبيرة جدًا. تأكد من دمج الروابط الجديدة وجميع الروابط لرؤية المزيد. يجب أن ترى الأنماط. استخدمها للعثور على الروابط السيئة.

إذا لم يتم تصنيف موقع الويب في الصفحات العشرة الأولى في Google لأي شيء، فهل تم صفعه؟ ليس دائمًا، عادةً ما تضع خوارزمية الجودة موقع الويب الخاص بك في مكانه الصحيح. اطرح محتوى عالي الجودة للحصول على تصنيفات أفضل.

تخلص من الجودة المنخفضة

التصميم المستجيب مقابل موقع الويب المحمول – سأحاول الاستجابة لأنه عادةً ما يكون أفضل للمستخدمين.

هل يمكنني التنصل من الروابط السيئة التي لم يتم الإبلاغ عنها في GWT – نعم، يمكنك القيام بذلك ونوصي بالقيام بذلك على مستوى النطاق.

لماذا يتنقل الموقع بعد عملية الجلب – عادةً ما يحدث ذلك عندما لا تعرف الخوارزمية لدينا ما يجب فعله به. يعني أنها جيدة جدًا، ولكنها ليست جيدة بما فيه الكفاية.

موقع تم إطلاقه حديثًا – 10 آلاف صفحة مفهرسة – علامات وضع الحماية. ليس لدينا أي شيء من شأنه أن يضر ذلك، أسطورة. التركيز على المحتوى الجيد.

هل ستقدم Google يومًا ما خدمة لتنظيف موقعك؟ لا

هل ستجري Google لقاءً مباشرًا مع المستخدمين لتبين لهم ما هو الخطأ في موقعهم؟ لا، على الرغم من أننا نرد على المنتديات.

الوجبات السريعة الرئيسية من جلسة Hangout اليوم على G+:

المحتوى الجيد هو حقًا ما تبحث عنه Google. تأكد من عدم وجود روابط سيئة.