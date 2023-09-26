Rewrite this title: مراجعات جوجل: الدليل الكامل للشركات

ستساعدك المقالة التالية: مراجعات جوجل: الدليل الكامل للشركات

إذا كنت مثل معظم الناس، فأنت تفضل العمل مع الشركات التي تثق بها.

ولهذا السبب نلجأ غالبًا إلى عائلتنا وأصدقائنا لطلب الإحالات عند البحث عن عمل أو منتج أو خدمة معينة.

وإذا لم نتمكن من العثور على إحالة من شخص نثق به، فإننا كثيرًا ما نلجأ إلى المراجعات عبر الإنترنت باعتبارها أفضل شيء تالي.

لقد أصبحت مراجعات Google جزءًا لا يتجزأ من رحلة المشتري، لدرجة كبيرة 77% من المستهلكين يقولون الآن إنهم يقرأون المراجعات عبر الإنترنت “دائمًا” أو “بانتظام” عند التصفح بحثًا عن الأنشطة التجارية المحلية.

وكلما كان المنتج أو الخدمة أكثر تكلفة أو أكثر خطورة، زاد اهتمام الأشخاص بالمراجعات.

تعد مراجعات Google للملفات الشخصية للأعمال في المقدمة والوسط

نعم، هناك الكثير من المواقع التي تحتوي على مراجعات، بما في ذلك Yelp، Facebook، مكتب أعمال أفضل، وغيرها الكثير.

ولكن نظرًا لأن معظم الأشخاص يبدأون بالبحث على Google، فغالبًا ما يرون مراجعات Google للملفات الشخصية للأعمال على Google في المقدمة وفي المنتصف أعلى صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

من المهم أن يكون لدى الأنشطة التجارية المحلية ملفات تعريف أعمال على Google تظهر سمعة جيدة من خلال تقييمات قوية من فئة 5 نجوم من عملاء سعداء.

لماذا تعتبر المراجعات مهمة للشركات المحلية

تعد المراجعات عبر الإنترنت مهمة للشركات المحلية لعدة أسباب.

أولاً، يعتمد المستهلكون على المراجعات عبر الإنترنت للمساعدة في تحديد الأعمال التجارية المحلية التي يجب اختيارها عندما يتعلق الأمر بالمنتجات والخدمات.

وفقًا لموقع BrightLocal، 92% من المستهلكين قالوا إن المراجعات السلبية تجعلهم أقل احتمالاً لاستخدام الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، قال 79% من الأشخاص إنهم يثقون بالمراجعات بقدر ما يثقون بالتوصيات الشخصية من الأصدقاء أو العائلة.

لذا فإن تلك النجوم الصغيرة التي تظهر في لوحة معلومات الملف الشخصي للأعمال في Google تؤثر على رأي الباحثين في نشاطك التجاري وكيفية اتخاذهم قرارات الشراء من نشاطك التجاري المحلي.

سبب آخر لأهمية المراجعات هو أنها تؤثر على التصنيف المحلي.

بحسب وايتسبارك التقرير، يمكن أن تؤثر المراجعات على تصنيفات Google Local Pack و Local Finder بالإضافة إلى التصنيفات العضوية المحلية.

على مدى سنوات إعداد هذا التقرير، كانت هناك زيادة مطردة في الأهمية المتصورة للمراجعات.

دليل المساعدة للملف التجاري على Google كيفية تحسين الترتيب المحلي الخاص بك حتى أن مراجعات Google يمكن أن تساعد في تصنيفاتك المحلية:

يمكن لمراجعات Google أيضًا أن تجعل لوحة معلومات الملف التجاري الخاص بك أكثر تميزًا للباحثين مراجعة المقتطفات يمكن أن تظهر.

وهذا يمنح العملاء المحتملين فكرة سريعة عن النقاط الجيدة ويسلط الضوء على العملاء الآخرين الذين تم تحديدهم في مراجعاتهم.

تعرض مقتطفات المراجعة الكلمات الرئيسية الأكثر ذكرًا في مراجعات ملفك التجاري على Google.

(تقوم الخوارزمية بتحديد هذه المقتطفات.)

تظهر الكلمات والعبارات الأكثر شيوعًا المتعلقة بالمراجعات التي تلقيتها بالخط العريض.

إذا كنت تستخدم تطبيق خرائط Google، فستحصل على مزيد من التفاصيل من خلال مقتطفات المراجعة.

الكلمات الرئيسية الشائعة في المراجعات مكتوبة بالخط العريض، ويمكنك أيضًا معرفة عدد الأشخاص الذين تركوا تعليقات بهذه الكلمة الرئيسية في مراجعاتهم.

كل هذا يعني أنه يجب عليك بذل قصارى جهدك لحث عملائك السعداء على ترك تعليقات Google من فئة 5 نجوم على ملفك التجاري على Google.

كيف يمكنك الوصول إلى مراجعات Google في ملفك التجاري؟

هناك ثلاث طرق لإدارة مراجعات الملف التجاري.

نظرًا لأن معظم التجار لديهم ملف تجاري واحد فقط، فإن Google تسهل عليك إدارة ملفك التجاري مباشرةً من بحث Google.

يمكنك أيضًا الوصول إلى ملفك التجاري من خلال تطبيق خرائط Google.

الطريقة الأخيرة للوصول إلى ملفك التجاري وإدارته هي من خلال مدير الملف الشخصي للأعمال.

Note: على الرغم من الشائعات التي انتشرت، فإن Google لم توقف استثمارها في Business Profile Manager.

لديهم أيضًا فريق متخصص يركز على التجار الذين لديهم ملفات تعريف متعددة ويتطلعون إلى تحسين لوحة المعلومات!

نصيحة محترف: ستتوقف Google عن استخدام تطبيق Google My Business في عام 2022، لذا حان الوقت الآن لبدء استخدام إحدى الطرق الثلاث لإدارة الملفات الشخصية على Google والتوقف عن استخدام تطبيق Google My Business.

للوصول إلى تعليقاتك في بحث Google، ما عليك سوى البحث عن اسم نشاطك التجاري أو إدخال الكلمات [My Business] في شريط البحث.

سترى لوحة مدير الملف التجاري على الجانب الأيسر. ومن هناك، يمكنك إدارة ملفك الشخصي.

للوصول إلى مراجعاتك، انقر على العملاء ثم المراجعات لبدء إدارة مراجعاتك في بحث Google.

يمكنك أيضًا إدارة ملفك التجاري من تطبيق خرائط Google على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

في تطبيق الخرائط، يمكنك إما البحث عن اسم نشاطك التجاري أو النقر على قائمة حسابك ثم النقر على .

بعد ذلك، انقر على .

ومن هناك، يمكنك رؤية جميع مراجعاتك وإدارتها.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالملف التجاري عند استخدام طرق بحث Google وتطبيق الخرائط.

إذا كنت تدير ملفات تجارية متعددة، فيمكنك إدارة مراجعاتك على Google عن طريق تسجيل الدخول إلى مدير الملف الشخصي للأعمال.

انقر على الملف التعريفي للأعمال الذي تريد إدارته، ثم انقر على “المراجعات”.

تنبيهات عندما تتلقى مراجعات جديدة

عندما تحصل على مراجعة جديدة من أحد العملاء، ستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني.

إنها فكرة جيدة أن تضع قاعدة في برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك بحيث تصل إليك رسائل البريد الإلكتروني هذه عندما تستقبلها.

إذا كنت تستخدم بحث Google لإدارة ملفك الشخصي، فسترى أيضًا إشعارًا بالمراجعة الجديدة في لوحة ملفك التجاري.

وإذا كنت تستخدم تطبيق الخرائط لإدارة ملفك الشخصي، فسترى أيضًا أن لديك مراجعة جديدة هناك أيضًا.

إذا كنت تدير ملفات شخصية متعددة، فسجل الدخول إلى مدير الملفات التجارية الخاص بك، وانقر على النشاط التجاري الذي يحتوي على المراجعة الجديدة (أو انقر على الرابط الموجود في رسالة البريد الإلكتروني التي تلقيتها على سطح المكتب الخاص بك) وانقر على “المراجعات” لرؤية تقييمك الجديد.

تختلف تقييمات Google للشركات في منطقة الخدمة

عادةً، عندما يترك العميل تعليقًا لنشاط تجاري ما، فإنه ببساطة يختار عدد النجوم التي يعتقد أن النشاط التجاري يستحقها (1 هو التقييم الأدنى، 5 هو الأفضل).

هناك مكان يمكن للشخص أن يكتب فيه تفاصيل حول تجربته، ثم يوجد رمز الكاميرا حيث يمكنه تحميل صورة إذا رغب في ذلك.

ولكن إذا كان لديك شركة منطقة خدمة (SAB) حيث تذهب إلى موقع عميلك لخدمتهم – مثل تنسيق الحدائق، وتقليم الأشجار، وشركة مكافحة الحشرات، وفتح باب الجراج، وما إلى ذلك – فإن العملية التي يقوم بها العميل بترك تعليق لـ قد تكون شركتك مختلفة قليلاً.

في كثير من الحالات، يمكن للعميل تقييم جوانب خدمة معينة لشركتك، ويتم عرض هذه الخدمات مباشرة في نموذج مراجعة الملف التجاري.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير شركة تنسيق حدائق، فقد يرى عملاؤك نموذج مراجعة يشبه النموذج أدناه:

أولاً، يحدد المراجعون تقييمهم الإجمالي بالنجوم للنشاط التجاري، ثم يسألهم Google عما إذا كانوا قد استخدموا النشاط التجاري بالفعل.

بعد ذلك، يتم سؤال العميل عن الخدمات التي تقدمها الشركة له.

يمكن للمراجع بعد ذلك مشاركة ملاحظاته وتحميل صورة إذا رغب في ذلك.

تأتي الخدمات التي تظهر في نموذج المراجعة من قائمة خدمات الملف التجاري على Google للشركة، أو موقع الشركة على الويب (إذا كان لديهم موقع)، أو القائمة القياسية للخدمات استنادًا إلى الفئات أو المصادر الموثوقة الأخرى.

نصيحة: إذا لم تظهر إحدى الخدمات في نموذج المراجعة الذي ترغب في عرضه، فيمكنك إضافتها إلى نموذج المراجعة الخاص بك قائمة الخدمة في “إدارة الملفات التجارية”.

تفاصيل مراجعة الخدمة يمكن أن تساعدك على تحسين عملك

إن الحصول على معلومات المراجعة هذه من عملائك يمنح شركات الخدمات ميزة ويسمح لأصحاب الأعمال بأخذ هذه التعليقات للمساعدة في تحسين أعمالهم.

أولاً، يمكنك معرفة الكلمات التي يذكرها الأشخاص بشكل متكرر في مراجعاتهم – حتى تتمكن من رؤية الاتجاهات، سواء كانت جيدة أو سيئة.

يمكنك أيضًا فرز المراجعات حسب الأكثر صلة والأحدث والأعلى والأدنى.

يمكنك أيضًا معرفة الخدمة التي قام هؤلاء المراجعون بتعيينك من أجلها، وهي معلومات لا تقدر بثمن.

بالإضافة إلى ذلك، في ملخصات المراجعات، يمكنك رؤية السمات “الإيجابية” و”الحرجة” حول أعمال الخدمة الخاصة بك.

يمنحك هذا معلومات سريعة حول الأشياء التي تقوم بها بشكل صحيح – والطرق التي يمكنك من خلالها تحسين عملك أو عملياتك أو خدماتك.

كيفية قراءة التعليقات والرد عليها في الملف التجاري على Google

عندما يأخذ العميل الوقت الكافي لترك تعليق لك، فإن التصرف المهذب الذي يجب عليك فعله هو الرد على هذا التعليق – سواء كان جيدًا أم سيئًا.

وفقا لـ BrightLocal، عند كتابة مراجعة، 20% من المستهلكين يتوقعون تلقي رد (من الشركة) خلال يوم واحد.

تقدم التعليقات الواردة من العملاء تعليقات قيمة حول كيفية أداء عملك.

وعلى الرغم من أنه لا أحد يحب الحصول على تقييمات سيئة، إلا أن التقييمات السلبية يمكن أن تلفت انتباهك إلى مجالات في عملك يمكنك تحسينها.

يمكن الإشارة إلى أشياء مثل احتياج الموظف إلى المساعدة في مهارات خدمة العملاء أو منتج قد لا يعمل كما ينبغي من خلال المراجعات السيئة.

إذا استجبت للمراجعات السلبية بشكل صحيح، فقد تحول عميلًا غير سعيد إلى عميل راضٍ.

يعد الرد على مراجعة الملف التجاري أمرًا سهلاً مثل الذهاب إلى المراجعة والنقر على رد.

Note: عندما يكتب أحد العملاء تعليقًا عن نشاطك التجاري، يمكنه أيضًا تحميل الصور – مما يجعل التقييمات أكثر تشويقًا من أي وقت مضى!

إذا كنت ترغب في تعديل أو حذف الرد الذي قمت به على المراجعة، فما عليك سوى الانتقال إلى وانقر فوق وستظهر لك هذه الخيارات.

يعمل هذا بغض النظر عن الطريقة التي تدير بها ملفات تعريف الأعمال الخاصة بك.

Note: إذا قمت بتحرير رد مراجعة، فلن يتم تنبيه العميل بالرد الذي تمت مراجعته.

ضع في اعتبارك أنه عندما يرى الأشخاص ملفك التجاري، سيرون كلاً من مراجعات Google المتبقية لنشاطك التجاري وردودك على تقييمات العملاء تلك – لذا كن حذرًا للغاية فيما تقوله في ردودك.

على سبيل المثال، عندما تحصل على تقييم 5 نجوم، يكون الرد أسهل بكثير.

من السهل الرد على المراجعات الجيدة!

كن كريما وشاكرا للمراجعات الإيجابية.

عبر عن تقديرك لكونه أحد عملاءك واشكر المراجع على تخصيص الوقت لترك تعليقاته.

إذا حصلت على تعليق سلبي، توقف مؤقتًا وابتعد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل الرد.

(إن فترة التهدئة تكون جيدة دائمًا إذا كانت المراجعة السيئة تزعجك.)

لا تدع عواطفك تتغلب عليك. عند الرد على مراجعة سيئة، كن مهذبًا ولا تصبح شخصيًا.

أشكر المراجع على رأيه واعتذر إذا لزم الأمر.

ولكن إذا كان الموقف خارجًا عن سيطرتك، فلا تتردد في شرح ذلك أيضًا.

اعتمادًا على المشكلة، قد ترغب في إخبارهم أنك ستحقق في الموقف مع موظفيك.

يقترح أحيانًا أن يتصل بك عميل غير سعيد مباشرةً لمناقشة الموقف.

يؤدي ذلك إلى نقل المناقشة إلى وضع عدم الاتصال (وربما يؤدي إلى تحويل المراجعة السلبية إلى مراجعة إيجابية).

مهما فعلت، لا تهاجم الشخص عبر الإنترنت ولا تشارك معلومات شخصية عن المراجع علنًا.

Note: المثال أدناه ليس الطريقة المثالية للتحدث إلى عميل غير راضٍ.

أفضل طريقة هي التعامل مع المراجعات السلبية بأفضل ما يمكنك من خلال الرد عليها بأدب.

يُظهر ذلك للأشخاص الذين يرون الردود عبر الإنترنت أنك تهتم حقًا بعملائك السعداء وأولئك الذين ربما لم يتمتعوا بأفضل تجربة مع عملك.

يدرك معظم الأشخاص أيضًا أن الأعمال التجارية لا بد أن تحصل على بعض التقييمات السيئة – ويمكن للعديد من الأشخاص اكتشاف الأشخاص “الغاضبين الذين يصعب إرضائهم” الذين يتركون هذا النوع من التقييمات.

(وتذكر أنك لن ترضي الجميع.)

كيف تحصل بسهولة على تعليقات من عملائك

نظرًا لأن التقييمات مهمة جدًا للأعمال التجارية المحلية، فيجب أن تحاول الحصول على تعليقات من العملاء السعداء.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي منح العملاء عنوان URL قصيرًا يرتبط مباشرة بنموذج مراجعة ملفك التجاري ومطالبتهم (بأدب) بترك مراجعة لك.

يمكنك وضع عنوان URL هذا أسفل سطر التوقيع في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، أو على بطاقة التعليقات التي يمكن للأشخاص التقاطها في مكان عملك، أو على موقع الويب الخاص بك، أو أسفل إيصالاتك.

من السهل الحصول على عنوان URL للمراجعة القصيرة باستخدام أي من الطرق الثلاث لإدارة ملفك التجاري.

باستخدام البحث، انتقل إلى لوحة مدير الملف التجاري، وانقر فوق وسيظهر مربع مشاركة.

يمكنك بعد ذلك مشاركة رابط المراجعة الخاص بك من خلال أي من الطرق التي تظهر، أو يمكنك نسخ عنوان URL المختصر وإعطاء عنوان URL هذا للعملاء.

إذا كنت تستخدم تطبيق الخرائط، فيمكنك بسهولة طلب تعليقات من العملاء من خلال البحث عن اسم نشاطك التجاري، ثم انتقل إلى اللوحة وانقر على

سترى بعد ذلك النص الذي سيتم عرضه لعميلك عند مشاركته.

يمكنك المشاركة بعدة طرق، ولكن الأكثر شيوعًا هو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

تأكد دائمًا من حصولك على الإذن بإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية قبل إرسالها.

يمكنك أيضًا نسخ عنوان URL القصير ولصقه واستخدامه عبر طرق أخرى.

إذا كنت تدير ملفات شخصية متعددة، فقم بتسجيل الدخول إلى مدير ملف الأعمال الخاص بك، وحدد النشاط التجاري الذي تريد إنشاء عنوان URL للمراجعة القصيرة له، وانقر على “الحصول على المزيد من التقييمات”.

بعد ذلك، انقر فوق .

يمكنك بعد ذلك إما مشاركة رابط المراجعة المختصرة عبر الخيارات المدرجة، أو يمكنك نسخ عنوان URL المختصر ومشاركته.

انها ضد سياسات مراجعة جوجل للحصول على آراء العملاء من خلال تقديم حافز أو رشوة مقابل المراجعة (على سبيل المثال، “سوف تدخل في مسابقة للفوز بـ X إذا تركت لنا مراجعة.”).

لا يمكنك أيضًا أن يكون لديك “محطة مراجعة” موجودة في عملك – مثل كشك iPad حتى يتمكن الأشخاص من ترك تعليقات لك في عملك.

إذا حصلت على مراجعات تنتهك سياسات المراجعة الخاصة بـ Google، فمن المحتمل أن يتم الإبلاغ عنها، ومن المحتمل أن تتم إزالة المراجعات التي تلقيتها.

كيفية إزالة التقييمات غير المناسبة

جوجل لديها سياسات حول ما يمكن للأشخاص قوله وما لا يمكنهم قوله بشأن المراجعات والمحتوى الآخر الذي ينشئه المستخدمون على منصاتهم.

قد تجد أن المراجعة التي تتلقاها تنتهك أحد هذه الإرشادات.

على سبيل المثال، ربما يستخدم المستهلك لغة نابية في مراجعة تركها لشركتك.

يمكنك الإبلاغ عن التقييمات غير اللائقة التي تنتهك سياسات Google ومطالبة Google بإزالة المراجعة عن طريق وضع علامة عليها كغير لائقة.

(لا يمكنك الإبلاغ عن التعليقات التي لا تعجبك ببساطة.)

إذا كان لديك موقع واحد فقط، فإن أسهل طريقة للإبلاغ عن تعليق هي من خلال بحث Google أو تطبيق الخرائط.

أولاً، ابحث عن المراجعة التي تنتهك إرشادات Google، ثم انقر فوق وانقر على :

بعد ذلك، حدد شروط Google التي تنتهكها المراجعة ثم انقر فوق الزر.

ستتلقى رسالة بريد إلكتروني في غضون 3 إلى 5 أيام تقريبًا تتضمن قرار Google بشأن ما إذا كانت ستزيل المراجعة أم لا.

إذا كان لديك أكثر من موقع واحد (ولكن أقل من 100 موقع)، فيمكنك استخدام مراجعة أداة الإزالة. (تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني للملف التجاري الخاص بك.)

تسهل عليك هذه الأداة الإبلاغ عن المراجعات والإبلاغ عنها والتحقق من حالة المراجعات التي أبلغت عنها بالفعل.

أثناء تسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني للملف التجاري الخاص بك، قم بزيارة أداة إزالة المراجعة.

سترى جميع الأنشطة التجارية التي لديك في هذا الحساب.

حدد النشاط التجاري الذي ترغب في الإبلاغ عن المراجعة له وانقر فوق الزر “متابعة”.

ثم اختر ما تريد ثم اضغط .

لقطة شاشة لأداة إزالة المراجعة، يناير 2022

بعد ذلك، حدد المراجعة التي تحتوي على المخالفة وانقر فوق .

سيتم سؤالك بعد ذلك عن قاعدة Google التي تنتهكها المراجعة. بعد اختيار المخالفة، اضغط على إبلاغ.

ستشاهد بعد ذلك شاشة تخبرك بأن Google قد تلقت طلب الإزالة الخاص بك.

ومن المفترض أيضًا أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني من Google لإعلامك بأنها تراجع طلب الإزالة الذي قدمته.

كيفية التحقق من حالة إزالة المراجعة

للتحقق من حالة إزالة المراجعة، انتقل إلى وحدد الشركة التي أبلغت عن المراجعة لها وحدد زر الاختيار.

إذا قامت Google بتقييم المراجعة واتخذت قرارًا، فسوف ترى الحكم في العمود.

إذا كنت لا توافق على الحكم، فيمكنك – ولكن كن حذرًا، يستغرق الأمر الكثير لإزالة المراجعة بعد تقييمها بالفعل وعدم العثور على أي انتهاك للسياسة.

تذكر أنه لا يمكنك الإبلاغ عن المراجعات أو الإبلاغ عنها إلا بمحتوى ينتهك سياسات Google.

لا تضع علامة على المراجعات التي تحتوي على محتوى لا يعجبك.

وأيضًا، لا تضع علامة على التعليقات للأشخاص الذين تقول “ليسوا عميلك”.

لا تتدخل Google عندما يختلف التجار والعملاء حول أشياء من هذا القبيل، نظرًا لعدم وجود طريقة لتحديد من هو على حق.

لذا تأكد من ذلك اقرأ السياسة قبل وضع علامة على المراجعة.

بعد الإبلاغ عن مراجعة، قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يتم تقييم المراجعة من قبل فريق دعم الملف التجاري على Google وحتى تتلقى ردًا وقرارًا.

تتم معالجة معظم المراجعات في حوالي ثلاثة أيام.

Note: للإبلاغ عن تقييمات الطرف الثالث غير الملائمة – مثل تقييمات الفنادق – يجب عليك الاتصال بموفر المراجعة الخارجي مباشرة.

بعد قيامهم بإزالة المراجعة أو تغييرها على موقعهم الإلكتروني، سيظهر التحديث في ملفك التجاري.

مساعدة، بعض تقييمات العملاء مفقودة!

ربما تكون على علم بتعليقات العملاء التي لا تظهر في لوحة معلومات الملف التجاري على Google.

هناك العديد من الأسباب قد تتم إزالة المراجعات أو لا تظهر في الملف التجاري على Google.

في معظم الحالات، تتم إزالة المراجعات بسبب انتهاكات السياسة، مثل المحتوى غير المرغوب فيه أو المحتوى غير الملائم.

تستخدم Google الكشف التلقائي عن البريد العشوائي لإزالة المراجعات التي تعتبرها من المحتمل أن تكون بريدًا عشوائيًا.

لا تقوم Google بإعادة المراجعات التي تمت إزالتها لأسباب تتعلق بالمحتوى غير المرغوب فيه.

ومع ذلك، نظرًا لأن اكتشاف البريد العشوائي ليس مثاليًا، فقد تتم إزالة بعض المراجعات المشروعة عن طريق الخطأ.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك مراجعات تشعر أنها مشروعة (على سبيل المثال، ليست رسائل غير مرغوب فيها)، وتم تعليقك مؤخرًا، يمكن في بعض الأحيان إزالة المراجعات من الملف التجاري بعد استعادة الملف التجاري.

إذا فقدت المراجعات عندما تم تعطيل ملفك الشخصي أو تعليقه ثم استعادته، اتصل بدعم GBP للحصول على المساعدة.

وأيضًا، إذا قمت مؤخرًا بدمج ملفين تجاريين، فقد تلاحظ أن بعض التقييمات تستغرق وقتًا أطول للظهور على بعض الأنظمة الأساسية، مثل بحث Google أو خرائط Google. يجب حل التأخيرات الناجمة عن الدمج في غضون أيام قليلة.

Note: إذا قمت بتعيين تاريخ افتتاح مستقبلي لنشاطك التجاري الذي لم يتم افتتاحه بعد، فستتم إزالة التعليقات المتبقية قبل فتح نشاطك التجاري للعامة.

إذا لم يكن أي من هذه السيناريوهات مناسبًا لموقفك وكنت تفتقد حقًا المراجعات المشروعة التي تركها العملاء، فاتصل دعم الملف التجاري على Google.

مراجعات جوجل مهمة

تعتبر تقييمات Google مهمة حقًا، ولكن الأمر كذلك بالنسبة لمواقع المراجعة الأخرى. غالبًا ما تعرض Google مواقع المراجعة التابعة لجهات خارجية في لوحة المعلومات الخاصة بالنشاط التجاري.

لذلك، على الرغم من أن Google هي القوة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالمراجعات، تذكر أيضًا العمل على الحصول على المراجعات من مواقع المراجعة الأخرى والمراقبة/الاستجابة هناك أيضًا.

المزيد من الموارد: