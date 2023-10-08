Rewrite this title: مراجعة Google+ – هل يمكن التغلب عليها؟ Facebook؟

ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Google+ – هل يمكن التغلب عليها؟ Facebook؟

شاركني صديق عزيز كان من أوائل الأشخاص الذين استخدموا +Google صورة لزوجته معي بالأمس. وعندما شاركها عبر Google+، تم إرسال دعوة لي تلقائيًا حتى أتمكن من الانضمام ورؤية الصورة. لقد ثبت أن هذه فرصة رائعة للتعرف على القليل حول +Google قبل إصداره لعامة الناس.

للوهلة الأولى، يشبه Google+ إلى حد كبير Facebook. تحتوي صفحتك الرئيسية على إدخالاتك قيد التشغيل، ثم ترى إشعارات من الأصدقاء والمعارف. توجد صورة ملفك الشخصي على اليسار، وشريط البحث بالأعلى، وقائمة تغيير الإعدادات، كلها في أعلى اليمين. يبدو الأمر مألوفًا في البداية.

ومع ذلك، يتميز +Google بشيء جديد جدًا – الدوائر. من المحتمل أن تكون هذه هي الميزة الوحيدة التي ستشجع المزيد من الأشخاص على الهجرة منها Facebook إلى جوجل. يتحدث مراسلو الأخبار التقنية عن كون Google+ أكثر أمانًا ويحتوي على إعدادات خصوصية أفضل من Google+ Facebook. السبب الرئيسي لذلك هو أن لديك سيطرة أفضل بكثير على من يراك والمحتوى الخاص بك.

دوائر جوجل+

تسمح لك دوائر +Google بوضع مستخدمي +Google الآخرين وغير المستخدمين (يتلقون دعوة عندما تشارك شيئًا ما معهم) في “دوائر” منفصلة. يتيح لك ذلك تجنب المواقف المحرجة مثل سماع والديك عما كنت تفعله في المساء، أو سماع رئيسك في العمل عن رأيك الحقيقي في الشركة التي تعمل بها. وهنا كيف يعمل.

تبدأ بثلاث دوائر رئيسية؛ الأصدقاء والعائلة والمعارف. هناك أيضًا ميزة المتابعة والمحظورة، والتي تتيح لك متابعة الأشخاص دون أن يصبحوا أصدقاء لك، كما تتيح لك أيضًا حظر الأشخاص المزعجين.

لذلك، بينما مع Facebook سيرى الجميع آخر تحديث لحالتك أو صورتك، وفي +Google يمكنك تحميل صورة ثم تحديد دائرة الأصدقاء للمشاركة معها. لن يكون أي شخص آخر على علم بصورتك الجديدة.

يمكنك بالطبع تفصيل هذا الأمر بشكل أكبر، على سبيل المثال قد ترغب في مجموعة واحدة لأصدقاء الجامعة فقط ومجموعة أخرى لأصدقائك في نادي كرة القدم. وبالمثل، يمكنك استخدام المعارف لكل شخص في عملك وحياتك العملية، أو استخدامه حصريًا للأشخاص الذين قابلتهم عبر الإنترنت ولكنك لا تعرفهم جيدًا. على سبيل المثال، قمت بإضافة العديد من الأشخاص إلى معارفي الذين تحدثت معهم في المنتديات وتعرفت عليهم من خلال المدونات وما إلى ذلك.

لذا، إذا قمت بنشر شيء محدد يتعلق بي أو بعائلتي، فيمكنني مشاركته مع الأصدقاء والعائلة فقط. إذا قمت بنشر مقال عن خدمة جديدة رائعة وجدتها، مثل MyBlogGuest.comلا يمكنني مشاركته مع معارفي إلا لأن العديد من أصدقائي ليسوا مهتمين بأعمال الإنترنت. يمكنك تحديد أشخاص لمشاركة العناصر معهم بشكل فردي أيضًا، مما يجعله بمثابة نظام مراسلة خاص. هذا هو حقا ما تدور حوله الدوائر. إنها بسيطة من الناحية النظرية ولكنها يمكن أن تصبح قوية جدًا.

الميزات الرئيسية الأخرى هي دمج صور Picasaweb في Google+. ستظهر أي صور Picasaweb تقوم بتحميلها أو التعليق عليها من الآن على صفحتك الرئيسية في Google+ وستكون مرئية وفقًا للقواعد التي تم تعيينها في إعدادات Picasaweb الخاصة بك. هذه هي أول النقاط السلبية بالرغم من ذلك. إذا اخترت متابعة شخص يتمتع بشعبية كبيرة، فقد تجد أن صوره تنتشر في صفحتك الرئيسية، حيث أنه في كل مرة تتم إضافة تعليق جديد، ستنتقل الصورة إلى أعلى الصفحة مرة أخرى. هذا هو المكان الذي يكون فيه زر كتم الصوت مفيدًا جدًا – يمكنك اختيار إيقاف رؤية التحديثات على منشور / صورة / مقطع فيديو وما إلى ذلك.

يبدو أن الشرر حتى الآن يفتقر إلى أي مادة. بشكل عام، لا يتم اختيار المواقع التي تظهر في Sparks بشكل جيد. ليس لدي أي شيء آخر لأقوله عن سباركس في الوقت الحالي سوى أنه مخيب للآمال.

الميزة الرئيسية الأخرى هي جلسة Hangout. هنا يمكنك اختيار ترتيب جلسة Hangout مع ما يصل إلى 10 أشخاص والدردشة المباشرة عبر الفيديو أو الصوت فقط، واستخدامها بشكل عام للتواصل. وهذه ميزة أخرى وهي Facebook يفتقر بشدة إلى هذا ويمكن أن يكون شيئًا يجذب الجمهور الأصغر سنًا.

بعض النصائح لجوجل+

عندما تقوم بالتسجيل لأول مرة بشكل افتراضي، ستتلقى إشعارات عبر البريد الإلكتروني لكل ما تشارك فيه. قد ترغب في إيقاف تشغيل رسائل البريد الإلكتروني هذه لأن صندوق الوارد الخاص بك سوف يمتلئ بسرعة. لقد اخترت أن أتلقى إشعارات فقط عندما يقوم شخص ما بمشاركة شيء ما معي للمرة الأولى. هذا يبدو انه يعمل جيدا.

في الوقت الحالي، من الواضح جدًا أن موظفي Google ما زالوا يجرون الكثير من الاختبارات، ولهذا السبب لم تتم دعوة الكثير من الأشخاص حتى الآن. يوجد في أسفل اليمين زر “إرسال تعليقات” والذي سيسمح لك بإرسال لقطة شاشة لأية مشكلات تراها.

الفرق الرئيسي بين جوجل+ و Facebook في الوقت الحالي، بخلاف قلة الناس، لا يوجد أي تحويلات. لا توجد ألعاب، ولا إضافات إضافية. إنه منعش بطريقة ما، ولكن Facebookتكمن قوة Google في أن الأشخاص يقومون بتسجيل الدخول في المساء ويبقون ملتزمين به طوال الليل، فحتى عندما يكون أصدقاؤهم مشغولين، تكون هناك ألعاب للعب أو مجموعات وصفحات لمناقشة الأمور. Google+ هادئ بعض الشيء في الوقت الحالي، ولا توجد مجموعات إما – وبصرف النظر عن بنفسك.