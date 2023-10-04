Rewrite this title: مرحبًا بكبار المسئولين الاقتصاديين، تحقق من طريقة القبعة البيضاء الجديدة هذه للدفع مقابل التصنيف على الكلمات الرئيسية التي تستهدفها بشكل عضوي

ستساعدك المقالة التالية: مرحبًا بكبار المسئولين الاقتصاديين، تحقق من طريقة القبعة البيضاء الجديدة هذه للدفع مقابل التصنيف على الكلمات الرئيسية التي تستهدفها بشكل عضوي

أنا على وشك القبعة البيضاء كما يأتون ولن أدافع أبدًا عن القيام بأي شيء قصير النظر أو غير مسؤول (على الرغم من إغراء المكافأة الفورية) لتعريض علامتك التجارية للخطر.

ولكن عندما أرى طريقة أخلاقية جديدة رائعة وواضحة تمامًا لترجيح بندول AdWords لصالح المسوقين، أقول لك: اتبعها!

يستخدم هذا الاختراق الجديد الممتع تقنية الزحف على الويب الخاصة بشركة Google بطريقة جديدة، مما يتيح لك الدفع مقابل تصنيف الكلمات الرئيسية التي كنت تأمل في تصنيفها بشكل عضوي.

أجرت Google للتو تحديثًا عالميًا ضخمًا للإعلانات الديناميكية على شبكة البحث (DSA)، مما أدى بشكل أساسي إلى إعادة كتابة هذه الإعلانات التي كانت متواضعة في السابق والتي تعرض إضافة عنصر رؤى عضوية قوي لجذب المزيد من الإعلانات ذات الصلة.

في السابق، كانت DSA تقوم بفهرسة موقع الويب الخاص بك وتحديد استعلامات البحث التي سيتم عرض الإعلانات لها. إذا كان المحتوى الموجود على موقعك مطابقًا جيدًا لطلب البحث، فسيتم إنشاء إعلان تلقائيًا وإدخاله في مزاد AdWords. كان هذا رائعًا في حد ذاته، حيث أتاح لك إنشاء شبكة أوسع وعرض إعلاناتك لطلبات البحث باستخدام كلمات رئيسية لم تكن موجودة في ترسانتك بالفعل.

تستهدف الإعلانات الديناميكية الجديدة على شبكة البحث الإعلانات حسب الفئات الموصى بها على موقعك

الآن، تقوم DSA بتنظيم محتوى موقع الويب الخاص بك إلى فئات موصى بها لاستهداف الإعلانات. يشرح جوجل كيف يعمل هذا:

يتم تخصيص الفئات الموصى بها لمنتجاتك وخدماتك، على سبيل المثال “الأثاث”، ولا تؤدي إلا إلى عرض الإعلانات لطلبات البحث التي تحتوي على صفحة مقصودة ذات صلة. يمكن أيضًا تحسين كل فئة لإظهار فئات إضافية أكثر تحديدًا.

خيارات استهداف الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث الجديدة. المصدر: WordStream، Inc.

يعد هذا تغييرًا عميقًا في كيفية عمل DSA وهو في الأساس وسيلة للدفع مقابل التصنيف على الكلمات الرئيسية التي كنت تأمل في تصنيفها بشكل عضوي.

لكن ايووو. لماذا يجب على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الدفع مقابل النقرات عندما يمكنك الحصول عليها “مجانًا” بشكل عضوي؟

أعتقد أنه أمر مثير للاهتمام لأن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) تنشئ محتوى على أمل التصنيف لعمليات بحث بكلمات رئيسية معينة، لكن التصنيفات لا تتحقق دائمًا على الفور (أو ربما لا تتحقق أبدًا). من خلال الاستفادة من DSA والدفع مقابل تصنيف الكلمات الرئيسية التي كنت تأمل في الحصول على تصنيف لها، يمكنك الحصول على بيانات قيمة من حيث فهم الصفحات التي تولد معظم التحويلات أو المبيعات أو العملاء المحتملين، مما يسمح لك بإعطاء الأولوية لتحسين محركات البحث وجهود تحسين التحويل وجهود توليد حركة المرور الأخرى.

مرحبًا بالمؤسسات الكبيرة – هل تعلم كيف تحاول دائمًا جعل SEO وSEM في نفس الصفحة؟ هاهو!

ماذا يعني تحديث الإعلانات الديناميكية على شبكة البحث بالنسبة للمعلنين؟

وهذا يمنح جميع المعلنين فرصة ثانية للظهور لكل استعلام يحاولون الظهور عليه. ولكنه يمنحك أيضًا الفرصة للظهور بحثًا عن الكلمات الرئيسية، إذا كان محتوى موقعك مؤهلاً. هذه ملحمة جميلة، مع الأخذ في الاعتبار 15% من عمليات البحث يتم إجراؤها على Google كل يوم هي استعلامات جديدة تمامًا لم يسبق رؤيتها من قبل وبالتالي يصعب استهدافها بشكل صريح عبر تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC).

الآن، سيشعر البعض بالقلق بشأن نقص التحكم – تذكر أن DSA تتولى اختيار كلماتك الرئيسية وصفحاتك المقصودة وحتى كتابة الإعلانات لك تلقائيًا – هل من الجيد حقًا تسليم كل شيء إلى AdWords بهذه الطريقة؟

كانت هذه مشكلة كبيرة جدًا في الإصدار القديم من هذا النظام. وفي النظام الجديد، تحاول Google التغلب على هذه المخاوف باستخدام الأدوات التي ستعرض لك أمثلة على الاستعلامات التي ستظهر عليها إعلاناتك، والشكل الذي قد تبدو عليه تلك الإعلانات، والصفحات المقصودة التي سترسل الزيارات إليها.

يمكنك أيضًا الاطلاع على عرض السعر الموصى به لكل فئة، والذي يعتمد على أداء كلماتك الرئيسية المماثلة لاستعلامات البحث المماثلة.

وعود جوجل يستغرق الأمر 10 دقائق فقط لإعداد أول حملة للإعلانات الديناميكية على شبكة البحث، وقد تم بالفعل طرحها عالميًا.

جربها. قد يكون لهذه الطريقة الجديدة لجذب حركة مرور PPC إلى محتوى موقعك القدرة على مساعدتك في تحسين نقاط الجودة الخاصة بك، لأن Google تختار بالفعل الاستعلامات الأكثر صلة بك وإنشاء الإعلانات الخاصة بها.

وكما نعلم جميعًا، فإن الجودة والملاءمة هما المفتاح للفوز بموضع أفضل بتكلفة أقل.

تعرف على كيفية عمل DSA الجديد وكيفية البدء في هذا الفيديو من Google:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6kRNnkWzl-g]