Rewrite this title: مرحبًا بمجتمع SEO، تأقلم أو مت! تحديث علامة جوجل التجارية

ستساعدك المقالة التالية: مرحبًا بمجتمع SEO، تأقلم أو مت! تحديث علامة جوجل التجارية

لقد حان الوقت لإعادة النظر في الكثير مما نقوم به. في أعقاب تحديث Vince الأخير لـ Google والذي يكافئ العلامات التجارية الكبرى بتصنيفات أفضل للكلمات الرئيسية التنافسية، نحتاج جميعًا إلى التفكير في مستقبل تحسين محركات البحث (SEO).

من المؤكد أنها لم تكن كبيرة مثل ولاية فلوريدا، لكنها أظهرت أن جوجل عازمة على جعل وظائفنا زائدة عن الحاجة. بين التغييرات شبه المستمرة في الخوارزميات (ليس فقط Google… أصبحت Yahoo مؤخرًا أكثر حساسية للربط الداخلي) والنمو الموسع لما أطلق عليه إريك شميدت “بالوعة” البريد العشوائي، أصبح تصنيف الكلمات الرئيسية المتعلقة بالمال أكثر صعوبة، إن لم يكن كذلك شبه مستحيل، لتحقيقه. بشكل عام، الحصول على التصنيف رقم 1 والحفاظ عليه لإحدى هذه الكلمات الرئيسية شديدة التنافسية لم يعد فعالاً من حيث التكلفة.

مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) لا يكمن في تطوير تصنيفات الكلمات الرئيسية بناءً على حركة المرور، ولكن في إنشاء حركة مرور للكلمات الرئيسية. تحسين محركات البحث (SEO) كوسيلة وليست غاية.

حالتان من التكامل

فيما يلي مثالان من عام 2008 أعتقد أنهما يوضحان الاستخدامات الأكثر وضوحًا والأكثر إبداعًا لمحركات البحث كجزء من حملة إعلانية متكاملة.

إن حملة الحرس الوطني التي تتضمن مقطع فيديو موسيقي لـ Kid Rock ودعوة إلى العمل للبحث عن “National Guard Warrior” على موقع Yahoo لتنزيل الأغنية هي امتداد البحث الأكثر وضوحًا لحملة إعلانية تقليدية. يتم تشغيل الإعلانات في الغالب في دور السينما، ويبدو أن منح الأشخاص مصطلح بحث يسهل تذكره يمثل استراتيجية أفضل بكثير من توفير عنوان URL.

يمكن تكرار هذه الطريقة بسهولة مع أي منتج تقريبًا. كل ما يتطلبه الأمر هو اسم العلامة التجارية ومعدل الذيل الطويل. أنا مندهش أن المزيد من الناس لا يستخدمونه. ومع ذلك، فهي استراتيجية بسيطة نسبيًا ولا تستخدم البحث إلى أقصى إمكاناته.

للترويج لرائحة Swagger الجديدة، أنشأت Old Spice موقعًا صغيرًا حيث يمكن للمستخدمين إدخال اهتماماتهم وتحميل صورة وإعطاء عنوان بريدهم الإلكتروني وسيقوم النظام بإنشاء مقالات مدونة مزيفة حول مدى رجولتهم. ستقوم هذه المقالات بملء نتائج البحث لأسماء المستخدمين في غضون أسبوع أو نحو ذلك. سيقوم النظام أيضًا بإنشاء إعلانات بحث مدفوعة الأجر للمستخدمين بشكل ديناميكي أثناء فهرسة محتوى مدونتهم.

تم الترويج لهذه الحملة المتكاملة حقًا بشكل مشترك باستخدام الإعلانات التليفزيونية وعمليات شراء الوسائط القياسية عبر الإنترنت. لعبت تكنولوجيا البحث دورًا أساسيًا، لكنها لم تكن الهدف النهائي.

ماذا يحدث عندما لا تندمج

تعلمت شركة Burger King (بواسطة Crispin Porter + Bogusky) بالطريقة الصعبة أن تحليل اتجاهات البحث والبحث عن الكلمات الرئيسية والتحسين على الصفحة يجب أن يكون جزءًا من أي منتج/حملة جديدة يتم إطلاقها عبر الإنترنت. بعد إطلاق حملة Whopper Virgins عبر الإنترنت، أدركوا أن ما يقرب من نصف الباحثين كانوا يحذفون صيغة الجمع… وكان الموقع المصغر في الصفحة 3 لـ “Whopper Virgins”.

عند العمل على إطلاق منتج/حملة جديدة، من المهم النظر إلى اتجاهات الكلمات الرئيسية وحركة المرور داخل السوق. إذا كان بإمكانك توقع الطلب على الكلمات الرئيسية، فستتمكن من إنشاء تصنيفات قبل أن ينتشر السوق. يجب عليك أيضًا التعاون مع مؤلفي النصوص لإنشاء نسخة تُعلم الأشخاص بكيفية البحث عن منتجك. يعد هذا التكتيك فعالًا بشكل خاص إذا كنت تعمل مع مجموعة كلمات رئيسية تنافسية.

المستقبل

أنا لا أقول تحسين محركات البحث (SEO) لأننا نعلم أنها ستختفي في أي وقت قريب، ولكن علينا أن نبدأ بالتفكير في المستقبل. أحب أن أعتقد أن مستقبل تحسين محركات البحث يكمن في إعادة تعريف فريق الإعلان التقليدي المكون من مدير فني ومؤلف إعلانات ليشمل استراتيجيًا رقميًا.

يتمثل دور الاستراتيجي الرقمي في استكشاف إمكانات البحث بشكل كامل، سواء المدفوعة أو العضوية، وتكامل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في معظم الوكالات، يعد تحسين محركات البحث بمثابة فكرة لاحقة أو حل مذعور لمشكلة ما، ولكن بعضها بدأ في الوصول إلى الصفحة الصحيحة.

إذا قمنا جميعًا بتكثيف وتقديم استراتيجيات جديدة تستخدم مهاراتنا بمعنى أكثر عالمية، فسيبدأ العملاء والوكالات في إدراك قيمتنا، مما يعني المزيد من العمل والمزيد من العمل الإبداعي في ذلك.