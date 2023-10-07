Rewrite this title: مسائل التنسيب: وضع الإعلانات عبر الإنترنت فوق Fold زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة 36%

ستساعدك المقالة التالية: مسائل التنسيب: وضع الإعلانات عبر الإنترنت فوق Fold زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة 36%

يعد الإعلان عبر الإنترنت أحد أسرع قطاعات الإعلان نموًا. وفق مسوقولأول مرة في عام 2012، سيتفوق الإعلان عبر الإنترنت على الإعلان المطبوع بمبيعات تبلغ 39.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة الهائلة في الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت لتصل إلى 62 مليار دولار بحلول عام 2016.

وغني عن القول أن الإعلانات عبر الإنترنت تستمر في جذب المزيد من الاهتمام وأموال الميزانية من المسوقين والمعلنين والناشرين أكثر من أي وقت مضى، حيث يصبح هذا العنصر ضروريًا عندما يصبحون أكثر هيمنة في صناعة الإعلان.

تتمتع Chitika Insights بمكانة فريدة تمكنها من الاستفادة من شبكتنا الواسعة للحصول على فهم أفضل للإعلانات عبر الإنترنت من حيث صلتها بسلوك المستهلكين. أحد العناصر التي يمكننا تحليلها والتي تحمل مستوى كبير من الأهمية هو الموقع.

في عالم الإعلانات عبر الإنترنت، يتم تصنيف موقع الإعلان أو موضعه بشكل عام حسب فئتين؛ أعلى أو أسفل الطية. تم اشتقاق هذا المفهوم من الصحف، التي تشير إلى مواضع الإعلانات حسب المكان الذي تقع فيه فيما يتعلق بـ “الطي” في الورقة. في الوسائط عبر الإنترنت، يشير هذا إلى الموضع على الصفحة الذي يمكن رؤيته دون استخدام الماوس للتمرير.

بحثت Chitika Insights في أهمية موقع الإعلان على صفحة الويب من خلال التمييز بين الإعلانات الموجودة أعلى التمرير وأسفله. تم إجراء دراستنا البحثية للمساعدة في فهم أهمية موقع موضع الإعلانات عبر الإنترنت، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأداء العام للإعلان. باستخدام عينة من مئات الملايين من مرات الظهور، قمنا بتحليل حجم الشاشة والموقع لتصنيف البيانات إلى مجموعتين. استخدمت الدراسة مجموعة عينات تمتد لمدة أسبوع بين 1 فبراير و8 فبراير 2012.

كما هو متوقع، حققت الإعلانات الموجودة في الجزء المرئي من الصفحة نسبة نقر إلى ظهور (CTR) أعلى بمتوسط ​​نسبة نقر إلى ظهور يبلغ 76%. توضح دراستنا أن الإعلانات الموجودة في الجزء المرئي من الصفحة تؤدي إلى نسبة نقر إلى ظهور أعلى بنسبة 36% من تلك التي تقع أدناه. قد يكون السبب الرئيسي لارتفاع نسبة النقر إلى الظهور مرتبطًا بمدى انتباه المستخدمين. وفقًا لدراسة سابقة أجراها جاكوب نيلسن، يقضي المستخدمون 80% من وقتهم في عرض المعلومات أعلى الصفحة المطوية. نظرًا لأن المستخدمين يقضون وقتًا أقل في الجزء المرئي من الصفحة ويفقدون انتباههم، فمن المتوقع أن تحصل أي إعلانات يتم وضعها في تلك المنطقة على نسبة نقر إلى ظهور أقل. بالنسبة لصناعة الإعلان عبر الإنترنت، يدعم هذا البحث حقيقة أن الموقع هو أحد العوامل الأكثر أهمية لنسب النقر إلى الظهور ويجب أخذه في الاعتبار عند تطوير خطط إعادة توجيه الإنفاق واستراتيجيات الإعلان ككل. قم بمراجعة Chitika Insights للدراسات المستقبلية حول نسبة النقر إلى الظهور وصناعة الإعلان عبر الإنترنت.