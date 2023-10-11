Rewrite this title: مساعدة موقعك المتخصص على السباحة في الاتجاه السائد

ستساعدك المقالة التالية: مساعدة موقعك المتخصص على السباحة في الاتجاه السائد

لأغراض بناء الروابط، يكون بعض العملاء مرغوبين أكثر من غيرهم. هناك بعض المواقع المثيرة للاهتمام، لأنه في اللحظة التي تصل فيها إلى الصفحة الرئيسية، يمكنك على الفور التفكير في 100 زاوية للهجوم منها. تبدأ أفكار المحتوى بالتدفق مثل خرطوم إطفاء مفكك؛ قوائم الموارد، والمقالات، والأدوات، والألعاب، والاختبارات، والمسابقات، أنت غارق فيها.

ثم هناك الآخرون. أنواع المواقع التي يلعب معها مديرو الحسابات لعبة البطاطا الساخنة لأنه لا أحد يريد أن يحكم على فريقهم بمطاردة الروابط فيما يبدو وكأنه طريق مسدود.

ومع ذلك، عاجلًا أم آجلًا، ستتعامل مع عميل يجعلك موقعه الإلكتروني تتمنى لو حصلت على شهادة جامعية في الهندسة الكيميائية المتقدمة، فقط حتى يكون لديك أدنى فكرة عما تفعله منتجاته. وهذا ما حدث لي منذ وقت ليس ببعيد. وبينما كنا نناقش جمهوره عبر الإنترنت، قال إنه شعر أن نطاقه محدود للغاية. لقد كان على حق بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر… رأيت الإمكانات.

سواء كنت تبحث في موقع العميل أو تتعامل مع موضوع لطيف لموقعك، فإن المواقع المتخصصة لديها بعض العقبات التي يجب التغلب عليها. ربما تواجه الحد الأدنى من المتابعين، والمفاهيم المعقدة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأجهزة الصناعية، والمصطلحات، وأحيانًا مجرد موضوع ممل أو مثير للاشمئزاز. عندما تكون في هذا الموقف، فأنت تواجه جدارًا منذ البداية. بالنسبة للمبتدئين، هناك مجموعة محدودة من الأشخاص على الويب الذين يتحدثون حتى عن موضوعات ذات صلة مباشرة بك. ثم بمجرد التخلص من المنافسين والشركات الكبرى والمواد الإباحية وقمامة الويب من تلك المجموعة، فإن اختيارات بناء الروابط الخاصة بك تبدو ضئيلة جدًا.

إذن ما هي خيارات الموقع المتخصص؟ التخلي عنه؟ هل تقبل المصير في غموض البحث؟ أبداً.

أقول إن الطرق التي يجذب بها موقع متخصص جمهورًا أكبر هي في الواقع محدودة بقدر قدرتك على التفكير خارج الصندوق. أوه لا، أنا لم أقل ذلك فحسب، أليس كذلك؟ نعم فعلت. على الرغم من أنني أكره تمامًا تلك العبارة المبتذلة التي تم الإفراط في استخدامها، إلا أنني سأتحدث في الواقع عن الصندوق. حرفياً. فيما يلي إحدى تقنيات العصف الذهني المفضلة للمحتوى لإيجاد طرق جديدة لربط المواقع المتخصصة الصعبة بمواضيع ذات مجموعة سكانية أوسع.

4 درجات الانفصال.

موقع الويب الخاص بك ليس كيفن بيكون. لن تحصل على 6 درجات، بل ستحصل على 4 فقط. لكن في أغلب الأحيان هذا هو كل ما ستحتاجه. أعتقد أن أي موضوع يمكن أن يرتبط بمنتجك أو خدمتك في غضون أربعة اتصالات منطقية هي لعبة عادلة لإنشاء المحتوى، ومن هناك، فرص الحصول على الروابط.

والآن نصل إلى المربع الحرفي. لنفترض أنني أبيع صناديق من الورق المقوى. لقد كتبت كل المقالات التي يمكنني التفكير فيها حول المادة المصنوعة منها الصناديق، وأحجام الصناديق وأنماطها. ولكن لسبب ما، فإن مقالتي عن “الكرتون المموج” لا تقدم الروابط بالطريقة التي كنت أتمناها. حسنًا، ربما حان الوقت للعب 4 درجات من الانفصال. مستعد؟

الدرجة الأولى:

ابدأ بمنتجك أو خدمتك. ما هذا؟ ما هو استخدامه ل؟ ماذا تعمل، أو ماذا تفعل؟

الدرجة الثانية:

أين وكيف ومتى ولماذا يتم استخدام منتجك؟ من يستخدمه؟

الدرجة الثالثة :

لمرة واحدة، الدرجة الثالثة هي الجزء الممتع. هذا هو الجزء الذي أسميه “الارتباط الحر”. تستخدم بعض الألعاب الارتجالية هذا، ويستخدمه الأطباء النفسيون ويمكن لفرق المحتوى ومنشئي الروابط استخدامه أيضًا. خذ كل الإجابات التي توصلت إليها في الدرجة الثانية، واعزل إحداها وابدأ في تحرير الارتباط من تلك الفكرة، ما هي الكلمات والمفاهيم التي تتبادر إلى ذهنك؟ ما توصلت إليه هنا سيؤدي إلى …

الدرجة الرابعة :

هذا هو المكان الذي تنتهي فيه إلى مفهوم عرضي، وهو موضوع أوسع وصلت إليه من خلال اتصالات منطقية من نقطة البداية الخاصة بك. اختر إحدى الجمعيات المجانية التي تشعر أنها واعدة واستكشف إمكانيات المحتوى المحيطة بها.

اسمحوا لي أن أعرض مع The Box.

الدرجة رقم 1 – منتجي عبارة عن صندوق من الورق المقوى. يتم استخدامه لوضع الأشياء.

الدرجة رقم 2 – يتم وضع الأشياء في صناديق للنقل والتنظيم والتنظيف والتعبئة والتخزين والشحن. الجميع يستخدم الصناديق، من الأفراد إلى الشركات الكبيرة.

الدرجة: #3 – فكرة معزولة: الانتقال – يرتبط الانتقال بالعقارات والمنازل ونقل الشركات والرهون العقارية، والانتقال من أجل وظيفة، والانتقال بسبب الأطفال، والانتقال من أجل الأسرة، والانتقال إلى مناخ أفضل.

الدرجة رقم 4 – المفاهيم العرضية: نصائح متحركة من حيث صلتها بالتعبئة، واختيار منزل جديد، وكيفية تحديد ما إذا كانت الوظيفة تستحق إعادة تحديد موقع لها، وما الذي تبحث عنه في المنطقة التعليمية، وكيف تصبح طائرًا ثلجيًا.

من هذه القائمة ربما سأبدأ بمقالة مفصلة حول كيفية تجميع حياتك بأكملها في صناديق بكفاءة. لكن هل هناك جمهور لها؟ دعنا نرى.

بشكل عام، أود أن أقول نعم، هناك بالتأكيد بعض الاهتمام بهذا الموضوع، وأكثر من بضعة أماكن حيث يمكن عرض مقالة جيدة حقًا.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بجميع الأفكار الأخرى التي لم تستخدمها على الفور، والعديد من المفاهيم التي توصلت إليها من خلال الارتباط الحر قد تتطلب المزيد من التطوير. وإذا كنت تواجه مشكلة في البدء، فقد تكون عجلة Google العجيبة مفيدة لتحفيز إبداعك

حسنًا، أعرف ما الذي تفكر فيه؛ أي موقع لصناديق البطاقات لا يتحدث عن استراتيجيات التعبئة يفتقد قارب الموارد تمامًا. يعد الانتقال من “صناديق الورق المقوى” إلى “النصائح المتحركة” قفزة سهلة للغاية. اتفق معك تماما. ماذا عن شيء أكثر صعوبة قليلا؟ ماذا عن شيء مثل خراطيم المياه؟

الدرجة رقم 1: منتجي هو الخراطيم الهيدروليكية. تستخدم الخراطيم الهيدروليكية لنقل السوائل في المركبات الهيدروليكية.

الدرجة رقم 2: المركبات الهيدروليكية، تستخدم في البناء والصيانة (أي محاريث الثلج)، والأشخاص الذين يمتلكون أو يعملون بها المركبات الهيدروليكية يستخدمون أو يعتمدون على الخراطيم الهيدروليكية.

الدرجة رقم 3 فكرة معزولة: البناء – يرتبط البناء بالمباني والهندسة المعمارية والسلامة والتنمية الحضرية.

الدرجة رقم 4: يمكن أن تكون المفاهيم ذات الصلة: سلامة مواقع البناء، وأسرع المناطق نموًا في أمريكا، ولوائح البناء حسب الولاية، ومعدات السلامة في مواقع البناء.

من تلك القائمة ربما سأختار السلامة في موقع البناء. بالتأكيد، لا يتعلق الأمر بالخراطيم الهيدروليكية في حد ذاتها، ولكن من المؤكد أن هناك عنصرًا من عناصر صيانة المعدات التي تشارك في سلامة البناء، وعند النظر إلى إمكانية بناء الوصلة، من ناحية، لدي:

ومن ناحية أخرى؟

أنا شخصياً أفضل العمل بمقال لائق حول موضوع سلامة البناء، والذي يحتوي على أكثر من 20 مليون نتيجة؛ على أفضل مقالة في العالم عن الخراطيم الهيدروليكية والتي تحتوي في يوم جيد على 237000 نتيجة فقط.

وتحذير هنا، لا أعرف شيئًا عن الخراطيم الهيدروليكية، وكان علي أن أسأل أحد الخبراء عن كيفية استخدامها ولماذا وأين يتم استخدامها. لا بأس ألا تفهم موضوعًا ما طالما أنك على استعداد للسؤال عن التفاصيل وإجراء البحث. يتوقع العميل منك أن تكون أحد كبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) وليس من عشاق التكنولوجيا الصناعية، فهذه وظيفتهم.

نقالات ذات صلة أخرى:

بالإضافة إلى طريقة “درجات الانفصال” لخلق روابط بين مواضيع محدودة وموضوعات أكثر شيوعاً؛ فيما يلي بعض الزوايا الأخرى التي تستحق العمل عندما يتعلق الأمر برفع موقع متخصص من غياهب النسيان.

واحد أحب هو مناقشة كيف يتناسب شيء ما في مكان ما مع الصورة الأكبر. على سبيل المثال، أخبرني أحد العملاء ذات مرة قصة عن كيفية بيعه للسيراميك، وهو منتج له العديد من التطبيقات، والتي يميل معظمها إلى التسبب في الغيبوبة. ولكن كانت هناك حالة تم فيها استخدام السيراميك الخاص به لتحسين أداء معدات الحماية العسكرية. قصة رائعة، وتستحق التدوين تمامًا، وقد حدث أن هناك الكثير من الدعم للمدونات التي تحمل موضوع قواتنا، وربما يكون أحدهم على استعداد للترفيه عن مشاركة ضيف؟ أمم….

هناك طريقة أخرى للعثور على أفكار محتوى جيدة للروابط وهي من خلال استخدام قصة حياة المنتج للإلهام. النظر في عملية المنتج، كيف يبدأ، وكيف يتطور، وفي بعض الحالات، كيف ينتهي. مثل صناديق الورق المقوى، تبدأ كشجرة وتنتهي كقمامة. يبدو أن هناك علاقة بيئية قوية جدًا هناك. وإذا كنا نولي اهتمامًا للاتجاهات الاجتماعية، فإن أي موقع يمكنه بطريقة ما ربط موضوعه بالتحول إلى البيئة الخضراء قد تسلق للتو شجرة مثمرة للغاية من المحتوى وإمكانيات الارتباط.

هناك أيضًا خيار إجراء اتصال بين موقع متخصص والأحداث الجارية. يعد إعداد تنبيهات الأخبار للكلمات الرئيسية، وحتى المفاهيم الأوسع المتعلقة بمنتجك، بداية جيدة. بهذه الطريقة، إذا تم ذكر شيء ذي صلة في قصة إخبارية، فقد تتمكن من الاستفادة منه بينما لا يزال يستحق الأخبار. شيء من هذا القبيل زامبوني ينفخ خرطومًا هيدروليكيًا وقد يكون إيقاف مباراة هوكي وسيلة لموقع الآلات الهيدروليكية لإجراء اتصال معقول بالمواقع الرياضية.

ثم هناك دائما الزاوية الشخصية. سواء أكان الأمر يتعلق بالحصول على قصص شخصية حول كيفية تأثر الحياة فعليًا بالمنتج بطرق لا يسمع عنها الأشخاص غالبًا، أو التواصل مع شخص مشهور. اتضح أن علم الهيدروليكا كان من بين مجالات الدراسة المفضلة لدى ليوناردو دافنشي. وتبين أيضًا أن هناك عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بالارتباط بمقال عن دافنشي.

ماذا الآن:

إذن لديك مجموعة من الأفكار لمحتوى جديد ومثير للاهتمام لموقعك المتخصص، ماذا نفعل الآن؟

تعيين كاتب – أعتقد أن وجود كاتب جيد ضمن فريق العمل أمر مهم لجهودك التسويقية مثل وجود مدير جيد في الإنتاج الخاص بك.

ضع أفضل الأشياء لديك أولاً – أثناء تبادل الأفكار حول المحتوى، فإن السؤال الذي يجب طرحه مرارًا وتكرارًا هو “من سيقوم بالارتباط بهذا؟” فقط لأن الفكرة تبدو ممتعة، فهذا لا يجعلها جديرة بالارتباط! تذكر أنه عندما تتساءل عن سبب عدم ظهور طعم الارتباط الخاص بك حول “كراسي المكتب في الأفلام الحائزة على جائزة الأوسكار” في الصفحة الأولى من Digg. يعد التحرير جزءًا مهمًا من العملية. افصل الأفكار القوية عن الأفكار الضعيفة، وحدد أولوياتك وخصص مواردك وراء أفضل الأشياء لديك.

قرر كيف تريد تقديم فكرتك – هناك عدة طرق لإنشاء أي محتوى. يمكن أن يكون مقالًا أو مسابقة أو مقطع فيديو، حدد التنسيق وقم بالإنشاء وفقًا لذلك.

نصائح المقالة/المقالة:

مقالة الموارد – هذه مقالة منشورة على موقعك والمقصود منها أن تكون مصدرًا للمواقع الأخرى للارتباط بها. يمكن أن تكون قائمة روابط أو مقالة إعلامية، وفي كلتا الحالتين يتضمن البحث موثوق الروابط، وقم بإنشائها باستخدام قائمة المواقع التي تنوي عرضها عليها.

قطعة مثيرة للجدل/الفيروسية – تهدف هذه إلى إثارة الضجة والمحادثة والاهتمام. قم بإنشائه مع وضع موقع تواصل اجتماعي محدد في الاعتبار. امتلك شبكة، واعرف ما الذي يعمل بشكل جيد وما الذي يتم دفنه، قبل الإرسال.

مشاركة مدونة ضيف – منشور الضيف هو منشور مدونة مخصص لمدونة موقع ويب آخر. والمقصود منه هو الخروج عن جمهورك العادي وإثارة اهتمام جديد بموقعك. لقد قامت آن سمارتي ببعض الأشياء الرائعة مدونات الضيوف على المدونات الضيف. إذا كنت ترغب في نشر منشور ضيف، فاتصل بمدوناتك المحتملة أولاً، وقم بعرض أفكارك مسبقًا للتأكد من أن منشورك سيكون له مكان قبل كتابته.

شيء أخير، تذكر أن هذه التمارين مخصصة في المقام الأول لطرح أفكار جديدة للمحتوى، وللعثور على أماكن خارج دائرتك المعتادة للحصول على روابط أو الترويج لمشاركات الضيوف. في مرحلة ما، لا تتوفر في أي موقع متخصص طرق جديدة ومثيرة للحديث عن الصناديق، أو الخراطيم الهيدروليكية، أو كريم البواسير أو أي شيء آخر. الحقيقة هي أن الناس يحبون الترفيه أو المشاركة أو التعلم. إذا كان بإمكانك العثور على طريقة للقيام بذلك لعامة الناس أثناء مناقشة فوائد الأنواع المختلفة من الفلنجات ووصلات التوهج، فأنت يا سيدي بطلي.

في بناء الروابط، تكون الملاءمة نسبية، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي توسيع الملاءمة إلى تحقيق نتائج ضخمة. يمكن للارتباط الجيد من موقع موثوق أن يضيف فقط إلى سلطة المجال العامة الخاصة بك. وإذا كانت خياراتي هي صفر روابط أو روابط ذات صلة تمامًا بقطعة ذات صلة عرضية، فسوف أختار الظل. كل. وقت.

ما هي بعض تقنيات العصف الذهني للمحتوى المفضلة لديك؟