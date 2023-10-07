Rewrite this title: مستخدمو iPhone يحطمون حفلة Flipboard

ستساعدك المقالة التالية: مستخدمو iPhone يحطمون حفلة Flipboard

أطلق تطبيق الأخبار Flipboard iPad الشهير أخيرًا تطبيق iPhone الجديد الخاص به في وقت متأخر من الليلة الماضية. يقوم تطبيق Flipboard، الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء مجلة رقمية جذابة على أجهزة iPad أو iPhone الخاصة بهم، باستيراد الروابط التي شاركها الأصدقاء على Facebook و Twitter. بالإضافة إلى ذلك، يبحث التطبيق عن روابط أخرى من مصادر الوسائط ذات الصلة ويجمع كل الروابط في تصميم جذاب على شكل مجلة. على الرغم من أن Flipboard تم اختياره كأفضل تطبيق لهذا العام في عام 2010 وحقق أكثر من 4.2 مليون عملية تنزيل، إلا أن التطبيق الشهير يظل مجانيًا.

لسوء الحظ، مباشرة بعد إطلاق منتج iPhone في وقت متأخر من مساء أمس، بدأت مجموعة متنوعة من المشاكل في الظهور. في البداية، اشتكى مستخدمو iPhone من عدم قدرتهم على تنزيل التطبيق أو تحديثه. على الرغم من معالجة هذه المشكلة بسرعة، إلا أن تدفق المستخدمين الجدد وحركة المرور تسبب على الفور في تعطل Flipboard بالكامل.

فليب بورد الرسمي Twitter وغرد الحساب بما يلي:

“نظرًا لارتفاع الطلب، خدمتنا متوقفة حاليًا. ونحن نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن. شكرا لك على صبرك.”

قامت شركة Flipboard، وهي شركة غير مربحة حاليًا، بجمع ما مجموعه 60.5 مليون دولار من التمويل من كلاينر بيركنز وأشتون كوتشر، Twitter المؤسس المشارك جاك دورسي والعديد من المصادر الأخرى. على الرغم من أن Flipboard تخسر الأموال، إلا أن الشركة طورت علاقات مع 60 شريكًا إعلاميًا قويًا مثل USA Today وVanity Fair وتعمل على تحقيق الدخل من هذه العلاقات من الآن فصاعدا.

تعتبر الأخطاء الفنية مشكلة مؤقتة يجب أن يتمكن Flipboard من حلها بسرعة. وقد حظي تطبيق iPhone الجديد بإشادة واسعة النطاق من قبل خبراء الصناعة وسيساعد الشركة في بناء قاعدة مستخدمين أكبر يمكنهم تحقيق الدخل منها لضمان الاستقرار المالي والربحية على المدى الطويل.

تحديث:

“نظرًا لارتفاع الطلب، يواجه Flipboard مشكلات في الخدمة. ونحن نعمل حاليا في أسرع وقت ممكن لحل الوضع. لقد قمنا بإيقاف تشغيل إنشاء الحساب في الوقت الحالي لاستعادة الخدمة والتأكد من حصول المستخدمين الحاليين على تجربة رائعة. يرجى متابعتنا على Twitter @Flipboard للحصول على التحديثات مع تقدم اليوم. نعتذر بشدة عن هذا الإزعاج ونشكركم على صبركم.”

تحديث (7:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة):

“لقد بدأنا في الانفتاح ببطء على المستخدمين الجدد، الذين يجب أن يكونوا الآن قادرين على إعداد Flipboard الخاص بهم على iPhone. بمجرد قيامك بتنزيل Flipboard من iTunes App Store، حدد “البدء”، واختر الموضوعات التي تهمك، ثم اضغط على “تم” وأنشئ Flipboard الخاص بك. حدد الشريط الأحمر ثم اضغط على “الحسابات” لإنشاء حساب Flipboard الخاص بك. يمكن للمستخدمين الحاليين الذين لديهم بالفعل حساب Flipboard على أجهزة iPad الخاصة بهم تشغيل Flipboard لأجهزة iPhone وتسجيل الدخول للحصول على جميع محتويات Flipboard المفضلة لديهم.

[Sources Include: Flipboard, The Next Web, & CNET]