Rewrite this title: مستشارو تحسين محركات البحث (SEO): توقف عن مقارنة SEO و PPC

ستساعدك المقالة التالية: مستشارو تحسين محركات البحث (SEO): توقف عن مقارنة SEO و PPC

يؤكد الكثيرون في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) أن إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) هي مضيعة للمال. نظرًا لأن PPC تدور حول شراء النقرات من محرك البحث، وبما أن تحسين محركات البحث يتعلق بالنقرات من محركات البحث، فإن العديد من مستشاري تحسين محركات البحث يجادلون بأن الدفع بالنقرة هو مجرد إنفاق الأموال على مشكلة بدلاً من العمل على إيجاد حل.

في حين أنه من المحتمل أن يكون لدى SEO عائد استثمار أفضل على المدى الطويل من الدفع بالنقرة (PPC)، فإن حقيقة الأمر هي ذلك لا ينبغي مقارنة إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) بتحسين محركات البحث (SEO). لماذا تسأل؟ لأن PPC هو الإعلان و SEO هو التسويق. إن المقارنة بين الاثنين ليست أكثر ملاءمة من مقارنة جهاز iPhone 3G بقطعة كبيرة من الحجر (بقدر ما قد يكون ذلك مضحكاً).

لنبدأ بالاعتراف بأن التسويق هو أمر مهم. إذا كنت مستشارًا لتحسين محركات البحث، على سبيل المثال، فمن المحتمل أنك مسوق بسبب منهجك المنهجي في مهنتك. وبصرف النظر عن بنية الموقع الأمثل، فإن أهم مهامك هي:

العمل مع عميلك لإنشاء محتوى رائع الاستفادة من هذا المحتوى لبناء الروابط

أعني بكلمة “الاستفادة” بالطبع استخدام كل شيء بدءًا من طلبات ارتباط البريد الإلكتروني القديمة وحتى إرسال الدليل إلى البيانات الصحفية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات حول موقع عميلك حتى تتمكن من بناء الروابط. كجزء من عملية بناء الروابط هذه، من المحتمل جدًا أن تستخدم الإعلانات لنشر المحتوى الخاص بك أو الترويج له.

الإعلان، كما ترى، هو وسيلة نستخدمها في عملية التسويق – مقارنة الإعلان بالتسويق تشبه مقارنة الدقيق بالخبز. صحيح أنه لا يمكنك الحصول على خبز بدون دقيق، ولكن من الصحيح أيضًا أنه لا أحد يريد PB&J بين كتلتين من الدقيق.

لذلك، عندما يطلب منك شخص ما مقارنة SEO و PPC، فإنك ترتكب خطأ إذا أجبت على هذا السؤال مباشرة. إذا بدأت الحديث عن كيف أن الدفع لكل نقرة (PPC) أسرع ولكن تحسين محركات البحث (SEO) يقدم نتائج أفضل على المدى الطويل، فستبدأ في الاضطرار إلى تبرير الإنفاق الاستراتيجي، وسرعان ما تعكر المياه.

بدلا من ذلك، تحدث عن كيفية القيام بذلك PPC هي أداة إعلانية فقط. مثل أي شكل من أشكال الإعلان، يمكن أن تكون الدفع لكل نقرة (PPC) فعالة في الظروف المناسبة. ومع ذلك، فإن الإعلان ليس هو النهج الشامل لتنمية الأعمال التجارية. لكي تصبح الشركات كبيرة حقًا، تحتاج إلى خطة تسويقية… ويعد تحسين محركات البحث (SEO) بمثابة خطة تسويقية عظيم طريقة للتسويق.

من خلال تغيير اتجاه محادثة تحسين محركات البحث (SEO) مقابل الدفع لكل نقرة (PPC)، فإنك تعزز التفكير الاستراتيجي وتضع توقعات أكثر واقعية حول عملية تحسين محركات البحث (SEO). يدرك الجميع أن استراتيجيات مثل تحسين محركات البحث (SEO) تستغرق وقتًا وتتطلب جهدًا مستمرًا، ولكن المكافآت تستحق العناء دائمًا تقريبًا.

ما يمكن مقارنته بـ PPC

نظرًا لأن الدفع بالنقرة (PPC) هو إعلان، فيجب مقارنة التكاليف والعائد على حملة الدفع بالنقرة (PPC) بالوسائط الإعلانية الأخرى مثل الإعلانات المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية. في ضوء ذلك، تقدم PPC قيمة هائلة. بالمقارنة مع الوسائط التقليدية، تعد إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) أكثر استهدافًا، كما أن تتبع عائد الاستثمار (ROI) أسهل بكثير، وتكون التكلفة أقل دائمًا تقريبًا.

في بعض الحالات، يمكن أيضًا مقارنة إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) بموظفي المبيعات. اعتمادًا على نوع النشاط التجاري، قد تتمكن إعلانات الدفع لكل نقرة من تحقيق عملية بيع. على سبيل المثال، إذا وجدت أن إنفاق إعلان PPC بقيمة 40 دولارًا أمريكيًا يؤدي باستمرار إلى عملية بيع، وإذا حقق هذا البيع ربحًا يزيد عن 40 دولارًا أمريكيًا، فإن PPC أصبحت في الأساس موظفًا مربحًا بدلاً من كونها بندًا في ميزانية التسويق.

تحسين محركات البحث مقابل الدفع لكل نقرة (PPC): المناقشة المعيبة

يجد أعضاء كل من مجتمعات تحسين محركات البحث (SEO) ومجتمعات الدفع لكل نقرة (PPC) أنفسهم مطالبين بمناقشة فعاليتهم مقارنة بالآخرين، ولكن المشاركة في هذا النقاش أمر سيء لجميع المشاركين. إذا أصبح صاحب العمل يعتمد بشكل كامل على الإعلانات لتوليد الإيرادات، فإنه يعرض نفسه لمخاطر كبيرة عندما يكون هناك تحول في السوق.

على العكس من ذلك، إذا اختار صاحب العمل تجاهل الإعلانات، فإنه يعيق نمو مؤسسته ومن المحتمل أن يفقد بعض الثمار الدانية.

من خلال مناقشة مزايا PPC وSEO في الفراغ، يتجاهل جميع مستشاري SEO وPPC النقطة الأكبر: يمكن لكل من SEO وPPC مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها، وهذه هي الطريقة التي ينبغي بها تقييم الاثنين.