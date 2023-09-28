Rewrite this title: مستقبل البحث في المؤسسات: مرئي وصوتي وعمودي

ستساعدك المقالة التالية: مستقبل البحث في المؤسسات: مرئي وصوتي وعمودي

جزء مما يجعل صناعة البحث مثيرة هو أنها سريعة الحركة وقابلة للتطبيق لكل أنواع المسوقين والصناعة والمواقف.

أدت التحولات الدراماتيكية الأخيرة في سلوك المستهلك بسبب فيروس كورونا (COVID-19) إلى تحول العديد من المؤسسات إلى تحسين محركات البحث (SEO).

في الواقع، لم يحظى تحسين محركات البحث (SEO) بشعبية كبيرة من قبل، ويتمحور المسوقون بسرعة لتلبية متطلبات الأنواع الجديدة من سلوك المستهلك.

حتى قبل الوباء العالمي، أصبح تحسين محركات البحث أمرًا بالغ الأهمية – كونه واجهة ومركزًا لاستراتيجيات التسويق الرقمي التي تغطي قنوات مثل الوسائط المدفوعة والمحلية والجوال والفيديو والبريد الإلكتروني وعبر قطاعات مثل Amazon والتجارة الإلكترونية.

كل أسبوع، تعمل الإعلانات الجديدة على خلق فرص للعلامات التجارية لتقديم تجارب أفضل للعملاء من خلال البحث.

لقد نمت أهمية البحث الصوتي، والمرئي والفيديو على وجه الخصوص، والبحث العمودي ليصبحا مكونات رئيسية لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) بغض النظر عن الزمان والمكان والوضع الاقتصادي.

النظر من خلال عدسة البحث الخاصة بالمؤسسات

بالنسبة للعلامات التجارية الخاصة بالمؤسسات، يعد التخطيط طويل المدى أمرًا حيويًا ومن المرجح بشكل متزايد أن يكون لمتخصصي تحسين محركات البحث تأثير في مجلس الإدارة.

وعلى هذا النحو، لا يمكننا ببساطة التفاعل مع أحدث الاتجاهات إذا أردنا الحصول على ميزة تنافسية.

إذًا، كيف يمكننا وضع استراتيجية طويلة المدى لتحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسة عندما تتغير الأمور كثيرًا؟

لحسن الحظ، وسط التدفق الذي يحدد الصناعة، هناك بعض الإشارات الواضحة التي تخبرنا بالضبط إلى أين نتجه.

إذا قمنا بتغيير مفهومنا للبحث وفكرنا فيما وراء شبكة الويب التقليدية، فيمكننا أن نرى أن القطع قد بدأت في مكانها الصحيح بالفعل.

وفي سوق الأجهزة المجزأة، ومع ظهور الأجهزة التي تدعم الإنترنت في منازلنا، وسياراتنا، وجيوبنا، يشكل البحث قوة موحدة.

يكشف هذا الرسم البياني لعام 2016، المأخوذ من مجلة الإيكونوميست، عن الاتجاهات التي يعتقد المسؤولون التنفيذيون أنها سيكون لها التأثير الأكبر على التسويق بحلول عام 2020.

وتتقاطع هذه الاتجاهات مع البحث بطرق مختلفة.

وعلى قدم المساواة، ستمكن جميعها البحث من القيام بدور أكثر أهمية وقيمة في حياة المستهلكين.

يجب على العلامات التجارية للمؤسسات أن تأخذ هذا بعين الاعتبار وتضع الأساس للمستقبل اليوم، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات تعمل بالفعل على إعادة تشكيل صناعة البحث.

1. البحث البصري

يعمل البحث المرئي على تحويل الهاتف الذكي إلى محرك اكتشاف، حيث يأخذ الصورة كمحفز لتقديم النتائج ذات الصلة.

وتتمثل فائدة ذلك في أنه يمكن للمستهلكين البحث عن شيء ما دون الحاجة إلى وصفه من خلال النص.

يكفي أن نظهر لمحرك البحث ما يهمنا ويمكنه القيام بالباقي نيابة عنا.

ويمكن وضع هذا في السياق الأوسع لـ “البحث بدون استعلام”، وهو التطور الذي يرى أن محركات البحث إما تستبق أو تفسر نية المستهلك دون الحاجة إلى استعلام صريح.

في الواقع، غارتنر تعتقد أنه بحلول عام 2020، 30% سيتم إجراء جميع عمليات البحث بدون شاشة، في حين أن أكثر من 100 مليون مستهلك سوف يتسوقون في الواقع المعزز بحلول نهاية هذا العقد.

يعد البحث المرئي في موقع رئيسي للاستفادة من هذه الاتجاهات.

يشمل القادة الأوائل في هذا المجال Pinterest، جوجل، AmazonوMicrosoft ومجموعة من تجار التجزئة الذين يمكنهم رؤية الفرصة الهائلة التي يقدمها البحث المرئي.

جاذبية البحث المرئي أمر بديهي. يمكنه البحث عنا عندما لا يكون لدينا الكلمات لشرح ما نريد.

Pinterest التقارير التي تتعامل مع أكثر من 600 مليون عمليات البحث المرئية شهريًا عبر أداة Lens الخاصة بها، لذلك كان هناك بعض الإقبال المثير للإعجاب بين المستهلكين.

التكنولوجيا المطلوبة لفهم الصور معقدة للغاية.

جوجل كلاي بافور تلخيصها حجم التحدي مؤخراً:

“في اللغة الإنجليزية هناك ما يقرب من 180.000 كلمة، ونحن نستخدم فقط 3000 إلى 5000 منها. إذا كنت تحاول التعرف على الصوت، فهناك مجموعة صغيرة جدًا من الأشياء التي تحتاجها بالفعل لتتمكن من التعرف عليها. فكر في عدد الأشياء الموجودة في العالم، أشياء مختلفة، مليارات، وكلها تأتي بأشكال وأحجام مختلفة. لذا فإن مشكلة البحث في الرؤية هي أكبر بكثير مما رأيناه بالنص أو حتى بالصوت.

لقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، مع Google Lens، Pinterest عدسة، ومجموعة من منتجات البحث المرئي من تجار التجزئة جميعها تشير إلى زيادة الدقة.

ومع ذلك، كمسوقين، نحتاج إلى مساعدة محركات البحث من خلال توفير المعلومات الصحيحة بالتنسيقات الصحيحة.

وبخلاف ذلك، يُتركون لفك رموز بيئة غير منظمة للغاية دون أي أدلة.

كيف يمكن للشركات الكبيرة الاستعداد للبحث المرئي

تغطية الأساسيات: قم بتحميل خرائط مواقع الصور بتنسيق XML، وتحقق من حالة فهرسة الصور، وحافظ على تحديث مخزون المنتجات.

قم بتحميل خرائط مواقع الصور بتنسيق XML، وتحقق من حالة فهرسة الصور، وحافظ على تحديث مخزون المنتجات. إجراء بحث متعمق : يستخدم الأشخاص البحث المرئي لإكمال المهام المختلفة. حاول فهم حالات الطلب هذه حتى تتمكن من تلبية احتياجاتهم بالمحتوى المناسب.

: يستخدم الأشخاص البحث المرئي لإكمال المهام المختلفة. حاول فهم حالات الطلب هذه حتى تتمكن من تلبية احتياجاتهم بالمحتوى المناسب. تحسين الصور : يجب تحسين الصور باستخدام أفضل الممارسات القياسية لتحسين محركات البحث للصور، ولكن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند البحث المرئي. قم بإزالة الفوضى من الصور، واحتفظ بأشياء التركيز في المقدمة، وحافظ على جمالية متسقة فريدة لعلامتك التجارية. سيساعد هذا محركات البحث على فهم هويتك والمنتجات التي تريد الترويج لها.

: يجب تحسين الصور باستخدام أفضل الممارسات القياسية لتحسين محركات البحث للصور، ولكن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند البحث المرئي. قم بإزالة الفوضى من الصور، واحتفظ بأشياء التركيز في المقدمة، وحافظ على جمالية متسقة فريدة لعلامتك التجارية. سيساعد هذا محركات البحث على فهم هويتك والمنتجات التي تريد الترويج لها. استخدم بيانات التعريف: تعد عناصر البيانات التعريفية علامات أساسية للسياق ويتم استخدامها بكثافة من قبل شركات مثل Google و Pinterest. تأكد من أنك تستخدم ترميز Schema.org الصحيح واستخدم العبارات الرئيسية ذات الصلة في علامات البيانات الوصفية.

2. البحث الصوتي

سوف يتلاشى الانقسام التناظري/الرقمي الذي نعرفه اليوم مع انطلاق إنترنت الأشياء حقًا.

ويقدر بنك مورجان ستانلي أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 75 مليار الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بينما تتوقع شركة comScore ذلك 50% من جميع عمليات البحث ستكون عن طريق الصوت في عام 2020.

مع اللاعبين الرئيسيين مثل Amazonوالآن بعد أن تجاوزت Google وMicrosoft عتبة الدقة البالغة 95%، دخل البحث الصوتي إلى الاتجاه السائد.

و بعد، 62% من المسوقين ليس لديهم خطط فورية لتحسين البحث الصوتي:

للوهلة الأولى، يبدو هذا سهوًا، ولكن يجب علينا أيضًا أن نفهم كيف ولماذا يستخدم الأشخاص البحث الصوتي قبل أن نقرر كيفية الاستعداد للاستفادة منه.

جوجل يلخص فوائد البحث الصوتي كما يلي:

فهو يتيح لهم القيام بمهام متعددة بسهولة أكبر.

فهي تمكنهم من القيام بالأشياء بشكل أسرع من الأجهزة الأخرى.

أنها تمكنهم من الحصول على الإجابات والمعلومات على الفور.

يجعل روتينهم اليومي أسهل.

توضح Google أيضًا السياقات التي يكون فيها المستهلكون على استعداد للتعامل مع جهاز ذكي يدعم الصوت.

تبدأ هذه النقاط في توجيه جهود التسويق عبر البحث على المدى القصير الفوري.

ومع ذلك، في حين أن جوجل هوم و Amazon تعد أجهزة الصدى مشهدًا شائعًا في المنازل الحديثة بالفعل، ويجب أن ننظر إلى هذا باعتباره نقطة انطلاق لعمالقة التكنولوجيا وليس وجهة.

سيصبح البحث الصوتي أكثر تحادثية من حيث تنسيقه وأكثر انتشارًا أيضًا في وجوده، حيث سيتم تضمينه في مليارات الأجهزة.

يجب أن تكون العلامات التجارية مبدعة إذا أردنا تجاوز الحوارات المتقنة التي تميز البحث الصوتي اليوم.

كيف يمكن للشركات الكبيرة الاستعداد للبحث الصوتي

فكر فيما وراء المشهد الحالي : يمكن أن يكون الصوت وسيلة دائمة للتعامل مع العلامات التجارية، ولكن يجب أن يصبح أكثر حوارية. ستصبح المقاطع الصوتية في نتائج البحث والرسائل ذات العلامات التجارية عبر الأجهزة المنزلية شائعة قريبًا. ستكون ميزة المحرك المبكر كبيرة.

: يمكن أن يكون الصوت وسيلة دائمة للتعامل مع العلامات التجارية، ولكن يجب أن يصبح أكثر حوارية. ستصبح المقاطع الصوتية في نتائج البحث والرسائل ذات العلامات التجارية عبر الأجهزة المنزلية شائعة قريبًا. ستكون ميزة المحرك المبكر كبيرة. التركيز على السرعة : يعد وقت التحميل بالفعل أحد عوامل تصنيف الأجهزة المحمولة ويجب على محركات البحث إعطاء الأولوية للمحتوى الذي يمكن تقديمه على الفور استجابةً للاستعلامات الصوتية.

: يعد وقت التحميل بالفعل أحد عوامل تصنيف الأجهزة المحمولة ويجب على محركات البحث إعطاء الأولوية للمحتوى الذي يمكن تقديمه على الفور استجابةً للاستعلامات الصوتية. كن موجزا : فكر في الأسباب التي تجعل جمهورك يبحث عبر الصوت. وكما تكشف أبحاث Google، فإن الراحة هي المحرك الرئيسي للاستخدام. قم بدمج هذه المعرفة في إنشاء المحتوى الخاص بك واختبر التنسيقات المختلفة.

: فكر في الأسباب التي تجعل جمهورك يبحث عبر الصوت. وكما تكشف أبحاث Google، فإن الراحة هي المحرك الرئيسي للاستخدام. قم بدمج هذه المعرفة في إنشاء المحتوى الخاص بك واختبر التنسيقات المختلفة. تنظيم المعلومات الخاصة بك: سيساعد التسلسل الهرمي المنطقي للمحتوى، المرمز ببيانات منظمة، محركات البحث على التنقل في مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك.

3. البحث العمودي

ومع تطور البحث إلى تجربة وسائط متعددة، فإنه يبدأ أيضًا في التقسيم إلى مجموعة من التخصصات.

يمكننا أن نرى ذلك إذا نظرنا إلى محركات البحث العمودية الشائعة مثل Kayak أو Skyscanner أو Trulia.

تلبي مواقع الويب هذه نوعًا معينًا من الصناعة (أو القطاع)، مما يسمح بتجربة أكثر استهدافًا وانسيابية.

يمكن وصف البحث العمودي (VSO) على أنه فهرسة وعرض المحتوى الذي يركز على موقع أو فئة أو صناعة.

Amazon هو العملاق في هذا الفضاء. مع بدء 55% من عمليات البحث عن المنتجات الآن

Amazonإنه المكان المفضل للمتسوقين عبر الإنترنت في الغرب.

Amazonإن هيمنة أمازون على عمليات البحث التجارية الصريحة تجعلها فرصة مغرية لتجار التجزئة.

ومع ذلك، التسويق ل Amazon هو مكانة في حد ذاته كما هو مبين في بحث من أندرس هجورث ودان سوندرز في إنوفيل.

وبالمثل، فإن محركات البحث مثل YouTube تستمر شعبيتها في النمو حيث يبحث الأشخاص عن تنسيقات محتوى معينة.

وفي حين تهدف جوجل إلى دمج كل هذا في نظامها البيئي، فإنها سوف تواجه صعوبة في مطابقة التفاصيل التي يمكن أن توفرها الخدمة المتخصصة في كل مجال.

بالنسبة للعلامات التجارية، يخلق هذا فرصًا وتحديات.

يمكن أن يستغرق الحفاظ على تواجد محدث عبر جميع محركات البحث العمودية هذه وقتًا طويلاً، ولكن هناك بعض القواعد المتسقة التي يمكن أن تساعد في هذه المهمة.

أولًا، نحتاج إلى فهم أنماط الاستخدام عبر كل محرك بحث.

إذا تصورنا البحث من خلال عدسة إطار العمل المطلوب إنجازه، يصبح من الواضح سبب تزايد شعبية البحث العمودي.

تساعد هذه الخطوات الثماني على وضع العلامات التجارية في مكانة المستهلك والحفاظ على التركيز على النتائج الناجحة.

ومن هذا المنظور، من الواضح أن المستهلكين سيستخدمون البحث الرأسي عندما يساعدهم في إنجاز الأمور بشكل أسرع أو أفضل أو أرخص من البحث التقليدي.

يمكن للعلامات التجارية تحديد هذه الرغبات وتحديد المحتوى الذي يلبي المتطلبات المتغيرة لنفس المستهلك عبر منصات مختلفة.

كيف يمكن للشركات الكبيرة الاستعداد للبحث العمودي

تحليل السلوكيات : ينتقل الأشخاص إلى محركات البحث الرأسية للحصول على تجربة محددة تلبي احتياجاتهم. قم بتحليل البيانات عبر كل منصة لتحديد متطلباتها، حتى تتمكن علامتك التجارية من الاستجابة بشكل مناسب.

: ينتقل الأشخاص إلى محركات البحث الرأسية للحصول على تجربة محددة تلبي احتياجاتهم. قم بتحليل البيانات عبر كل منصة لتحديد متطلباتها، حتى تتمكن علامتك التجارية من الاستجابة بشكل مناسب. الحفاظ على تجربة متماسكة : يتوقع المستهلكون أن تتواصل العلامة التجارية بطريقة متسقة عبر جميع نقاط الاتصال. يعد البحث عنصرًا حيويًا في استراتيجية العلامة التجارية هذه – خاصة عبر محركات البحث الرأسية المختلفة.

: يتوقع المستهلكون أن تتواصل العلامة التجارية بطريقة متسقة عبر جميع نقاط الاتصال. يعد البحث عنصرًا حيويًا في استراتيجية العلامة التجارية هذه – خاصة عبر محركات البحث الرأسية المختلفة. التكامل مع محركات البحث العمودية : اعمل جنبًا إلى جنب مع المنصات المختلفة لدمج المحتوى الخاص بك وتقديمه في نتائجها بأقل قدر من التدخل اليدوي.

: اعمل جنبًا إلى جنب مع المنصات المختلفة لدمج المحتوى الخاص بك وتقديمه في نتائجها بأقل قدر من التدخل اليدوي. تحسين تجربة الموقع: غالبًا ما ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى زيارة موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أثناء استكشافهم أكثر. يجب أن تتطابق هذه التجربة مع تجربة محرك البحث العمودي أو أفضل منها إذا أرادوا مواصلة المحادثة.

خاتمة

سيكون البحث قوة موحدة بين مختلف مجالات المشاركة الرقمية.

يجب على المسوقين اغتنام زمام المبادرة اليوم وتولي دور قيادي داخل مؤسساتهم، حيث أن البحث هو الذي سيدعم جميع الاتجاهات الناشئة في السنوات القليلة المقبلة.

ومن خلال البحث المرئي والصوتي والعمودي، ستصبح الصناعة قناة متعددة الوسائط ومنتشرة في كل مكان لتوجيه المستهلكين إلى قرارات وتجارب أفضل.

العلامات التجارية التي تعمل اليوم ستكون في موقع رئيسي للاستفادة منها لسنوات قادمة.