Rewrite this title: مستقبل التجارة الإلكترونية والأعمال التجارية عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: مستقبل التجارة الإلكترونية والأعمال التجارية عبر الإنترنت

نعلم جميعًا أن الإنترنت أصبح شريان الحياة لأي عمل تجاري. أبسط تعريف للأعمال هو – أي نشاط أو معاملة تنطوي على تبادل السلع والخدمات بهدف كسب الدخل عن طريق تحقيق الربح. إذا تم تنفيذ هذه المعاملة عبر الإنترنت فإنها تسمى التجارة الإلكترونية.

تظهر الاتجاهات الحالية أن استخدام الإنترنت والهواتف الذكية وثقة الناس في استخدام بطاقاتهم الائتمانية عبر الإنترنت يتزايد بشكل كبير. ومن ثم، فإن التجارة الإلكترونية موجودة لتبقى، وعلينا أن نكيف أنفسنا لنصبح مشترين وبائعين ورواد أعمال عبر الإنترنت أكثر ذكاءً – لأن جميع المبادئ الأساسية للأعمال التجارية في العالم الحقيقي تنطبق على التجارة الإلكترونية أيضًا.

من المؤكد أن الإنفاق على التجارة الإلكترونية والمشترين عبر الإنترنت واختراق التجارة الإلكترونية سينمو ولكن النمو سيختلف من بلد إلى آخر وسيؤثر على السوق عبر الإنترنت في فترات زمنية مختلفة، ولكن في النهاية عندما تنضج جميع أسواق القارة، سوف يتقلص السوق العالمي الحدود الجغرافية أبعد – مما يؤدي إلى مزيد من الزخم لسيناريو مناسب عبر الإنترنت.

وبحسب موقع emarketer فإن مشهد التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة في مختلف المناطق الجغرافية سيكون على النحو التالي:

وقد لوحظ أن مبيعات الهواتف المحمولة قد زادت أيضاً في الآونة الأخيرة. وفقا لمدونة على smartphones بلغت المبيعات بين يوليو وسبتمبر من عام 2010 4.7 مليون وحدة، وهو ما يزيد بنسبة 270% مقارنة بنفس الفترة بين أبريل ويونيو من عام 2010.

ومن ثم، فإن التحول التالي من التجارة الإلكترونية إلى التجارة عبر الهاتف المحمول أمر لا مفر منه.

لا تزال التجارة عبر الهاتف المحمول قناة ناشئة، مع أقل من أربعة من كل 10 مستهلكين في المملكة المتحدة جربوها في سبتمبر 2009، وفقًا لشركة ATG.

يوفر هذا البعد من المعاملات الإلكترونية لأي عمل فرصًا وتحديات عالمية. بفضل التطور في البرامج وأنظمة إدارة المحتوى (CMS) المستخدمة لتطوير المتاجر عبر الإنترنت ودمج الوضع الآمن للمدفوعات، أصبح تطوير موقع التجارة الإلكترونية أكثر بساطة يومًا بعد يوم وفعالاً من حيث التكلفة.

ولكن، مثل أي عمل تجاري في الوقت الفعلي، تحتاج الأعمال التجارية الإلكترونية أيضًا إلى الاهتمام والتركيز والعمل الجاد لتأسيس حسن النية والسمعة والربحية، كما تحتاج الأعمال التجارية عبر الإنترنت أيضًا إلى نفس الطاقات والاستراتيجيات والتركيز لتصبح ناجحة على شبكة الإنترنت العالمية. إن تحديات الأعمال المتعلقة بالمنافسة، والتسويق، وتقديم دعم العملاء عبر الإنترنت، والاهتمام بالعملاء المحتملين، وتسوية المدفوعات، والمبالغ المستردة، وتنفيذ الطلبات، ودمج الحسابات، وما إلى ذلك، تنطبق على أي عمل تجاري عبر الإنترنت أيضًا. وبطبيعة الحال، بمجرد وضع كل هذه الأمور موضع التنفيذ، يصبح لشركتك منصة عالمية تتمتع بمدى أسرع وأوسع نطاقًا وإمكانية إدارة أعمالك من خلال الاستفادة من السوق المحلية والعالمية حتى عندما تكون في أعمق سباتك.

من المؤكد أن هذه الزيادة في سوق التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ستولد فرص عمل وفرص عمل جديدة للأشخاص الذين لديهم المهارات اللازمة للتسويق عبر الإنترنت والتنسيق عبر الإنترنت مع العملاء المحتملين وتقديم دعم العملاء وللأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في استكشاف أخطاء هذه البنية التحتية وإصلاحها. -الهياكل. ومن ثم، فإن برامج الدفع لكل نقرة (PPC) لمحركات البحث، وخدمات تحسين محركات البحث (SEO)، وتنسيق وسائل التواصل الاجتماعي، والمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت، والتعامل مع تكامل الحسابات عبر الإنترنت هي بعض الخدمات التي ستكون بالتأكيد مطلوبة لدعم اتجاه التجارة الإلكترونية هذا في السنوات القادمة.

التجارة الإلكترونية تجعلنا نتسوق باستخدام أجهزة الكمبيوتر لدينا، والتجارة عبر الهاتف المحمول تجعلنا نتسوق باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا smartphones ولكن بصرف النظر عن ذلك فإن الفجوة بين التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول آخذة في التناقص مع حدوث تقارب بين التقنيات وأصبح المشترون عبر الإنترنت أكثر ذكاءً وذكاءً في استخدام الإنترنت مما يثبت أن الأعمال التجارية عبر الإنترنت موجودة لتبقى وتنمو.

ومن ثم، لا يتعلق الأمر الآن بامتلاك موقع ويب فحسب، بل يتعلق بامتلاك عملك وإدارته عبر الإنترنت. لقد أثبت الازدهار في صناعة السفر عبر الإنترنت – الحجوزات عبر الإنترنت للفنادق وشركات الطيران وشراء الكتب عبر الإنترنت – هذا بالفعل وسيتبعه قريبًا قطاع البيع بالتجزئة. كما هو الحال مع التغيير في سلوك المستخدم للمشتري عبر الإنترنت، فإن اتجاه شراء الملابس والأحذية والألعاب وما إلى ذلك عبر الإنترنت آخذ في الارتفاع.