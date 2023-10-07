Rewrite this title: مستقبل تحسين محركات البحث: 5 حقائق واضحة يجب أن تعرفها

ستساعدك المقالة التالية: مستقبل تحسين محركات البحث: 5 حقائق واضحة يجب أن تعرفها

بالتأكيد، لا أحد لديه كرة بلورية واضحة يمكنها التنبؤ بما ستفعله محركات البحث وما لن تفعله في المستقبل. ومع ذلك، فمن الممكن استقراء أنشطتهم على مدار السنوات القليلة الماضية وتحديد الاتجاهات المضمونة إلى حد كبير لمواصلة المضي قدمًا، وهذا ما نقدمه لك اليوم – خمس حقائق واضحة حول مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) التي نؤمن بها سوف تؤثر بشكل كبير على المواقع التي تنجح على المدى الطويل.

الحقيقة رقم 1 – المحتوى هو الملك

عندما تم طرح تحديثات خوارزمية Google Panda لأول مرة، اشتكى الكثير من الأشخاص. بعد كل شيء، إذا كان القصد من التغييرات هو تنظيف نتائج محرك البحث (SERPs) عن طريق تخليص محركات البحث من نوع المقالات غير المرغوب فيها الموجودة في مواقع مزرعة المحتوى، فلماذا يبدو أن العديد من المواقع ذات الجودة المنخفضة قد قفزت لتحل محلها؟

على الرغم من أنك يمكن أن ترى في هذا مؤشرًا على أنه ليس من المهم تقديم محتوى عالي الجودة، إلا أن المسوقين الأذكياء يعرفون أن المحتوى أصبح الآن – وسيظل دائمًا – ملكًا لمحركات البحث. إليكم السبب…

الهدف الأساسي لمحركات البحث هو كسب المال، ولا يمكنها فعل ذلك إذا تجنب الناس خدماتها لأن نتائجها يُنظر إليها على أنها منخفضة الجودة. لهذا السبب، ستشارك محركات البحث دائمًا في عملية تحسين خوارزمياتها لتقديم أفضل النتائج الممكنة. و- الأخبار العاجلة – لن ينتصر محتوى البريد العشوائي منخفض القيمة أبدًا على المحتوى الموثوق والمكتوب جيدًا في معركة حول النص الذي يجب تقديمه في SERPs.

لذا، في حين أن Google ومحركات البحث الأخرى ربما لم تتمكن بعد من فك الشفرة الخاصة بكيفية التخلص من الصفحات غير المرغوب فيها من صفحات SERP بشكل نهائي، فكن مطمئنًا إلى أنهم يعملون بجد على ذلك. وعندما يأتي ذلك اليوم، سيكون أصحاب الموقع هم الذين ركزوا على تقديم محتوى جيد النوعية ينجح على المدى الطويل.

الحقيقة رقم 2 – الروابط الخلفية الطبيعية ستفوز دائمًا

نعم، أعلم أنك تعتقد أنك ذكي جدًا في استخدام حزمة “10000 رابط خلفي مقابل 10 دولارات” والتي تضمن خداع Google لتصنيف موقعك على الويب في مرتبة أعلى. ولكن هذا هو الأمر – جوجل الآن، وستظل دائمًا، أكثر ذكاءً منك. يستخدم Google ومحركات البحث الأخرى بعضًا من أفضل حملة الدكتوراه والعقول التقنية في البلاد، والذين يتمثل هدفهم الوحيد في التخلص من مخططات الارتباط مثل هذه والتقليل من قيمتها.

لذلك، على الرغم من أنك قد تنجح مؤقتًا في الحصول على تصنيف عالٍ على الرغم من ملف تعريف الارتباط المليء بروابط الملفات الشخصية والروابط المدفوعة من مواقع البريد العشوائي، ضع في اعتبارك أن تقدمك من المحتمل أن يكون قصير الأمد. على المدى الطويل، إنها استراتيجية أفضل بكثير للتركيز على الحصول على روابط خلفية ذات نوعية جيدة والتي ستصمد أمام اختبار الزمن.

ولكن كيف تحصل على هذه الروابط الثمينة؟ حسنًا، الحل يسير جنبًا إلى جنب مع الحقيقة رقم 1 المذكورة أعلاه، حيث يعد نشر محتوى رائع أحد أفضل الطرق لبناء روابط خلفية طبيعية من المواقع الموثوقة. يعد التدوين الضيف على المواقع الشهيرة الأخرى في مجال تخصصك، وتشجيع القراء على مشاركة المحتوى الخاص بك على المواقع الاجتماعية ونشر البيانات الصحفية المشروعة، من الطرق الجيدة أيضًا للحفاظ على ملف تعريف الارتباط الخاص بك نظيفًا وجذابًا لمحركات البحث.

الحقيقة رقم 3 – البحث الشخصي سيكون حقيقة واقعة

لقد اعترض الكثير من مُحسنات محركات البحث التقليدية على تكامل ميزات البحث المخصصة، والتي تضبط نتائج SERP القياسية لتعكس اهتمامات المشاهد واتصالاته الشخصية.

على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتركت في العديد من مدونات تحسين محركات البحث الشهيرة من خلال برنامج Google Reader، فقد تجد أن النتائج من هذه المواقع تظهر في SERPs الخاصة بك مع ملاحظة أن المحتوى تمت التوصية به لك بسبب اشتراكك في الموقع الأصلي. تصطدم هذه النتائج المخصصة بالمواقع التي كان من الممكن أن تظهر في صفحات SERP الطبيعية إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي في Google – وهي حقيقة محبطة جدًا للمسوقين الذين استثمروا الوقت والمال في تحقيق تصنيفات تقليدية عالية.

ولكن على الرغم من هذه الإحباطات، فإن ما رأيناه حتى الآن من حيث دمج الملفات الشخصية الاجتماعية في نتائج البحث ليس سوى البداية. في الواقع، من المتوقع أن تتوسع نتائج البحث المخصصة في نطاقها، حيث أن إنشاء صفحات SERP فريدة بناءً على تفضيلاتك يوفر النتائج الأكثر صلة (على الأقل، من الناحية النظرية) والتي ستجعلك تعود مرة أخرى وتستخدم خدمات محرك البحث (وبالتالي، إجراء البحث الشركة المزيد من المال).

والنتيجة هي أن هذه التغييرات تجعل بناء شبكتك المهنية أمرًا بالغ الأهمية. في الواقع، قد يمثل هذا التحول فرصة قوية للانتقال إلى بعض برامج SERP شديدة التنافسية، ولكن فقط إذا أخذت الوقت الكافي لبناء شبكة كبيرة على مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة (حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتعرضون لـ المحتوى الخاص بك).

الحقيقة رقم 4 – يعد التحسين لمنصات متعددة أمرًا أساسيًا

على الرغم من أن محركات البحث التقليدية كانت منذ فترة طويلة هي نقطة الوصول الافتراضية للأشخاص الذين يبحثون عن المعلومات عبر الإنترنت، إلا أن عدد ونطاق الأساليب التي نستخدمها للتنقل عبر الويب وتحليل النتائج قد زاد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

على سبيل المثال، في حين أنه لا يزال من المحتمل بالتأكيد إجراء عمليات بحث Google القياسية من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول، يمكنك أيضًا تصفح المعلومات على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي الخاص بك – أو حتى الاستفادة من برامج تقنية الأوامر الصوتية مثل Apple’س “سيري” نظام. ونظرًا للنمو السريع الذي شهدناه في هذه المنصات البديلة مؤخرًا، فلا يوجد سبب لعدم افتراض أن هذا الاتجاه لتوسيع الوصول إلى معلومات الإنترنت لن يستمر في المستقبل.

باعتبارك مالك موقع ويب، يجب أن تكون على دراية بأن الأشخاص قد يبحثون عن معلومات حول عملك على أي من هذه الأنظمة الأساسية، مما يجعل من الضروري تحسين موقعك ليناسب أكبر عدد ممكن منهم. تتضمن خطوات العمل الرئيسية في هذه المرحلة إطلاق نسخة جاهزة للجوال من موقع الويب الخاص بك والحفاظ على الملفات الشخصية على مواقع مثل أماكن Google وYelp، والتي من المحتمل أن يتم استخدامها كمصادر معلومات بواسطة برامج خارجية مثل Siri.

الحقيقة رقم 5 – ستزداد أهمية النشاط الاجتماعي

جلب أواخر عام 2010 إعلانًا غير مسبوق من Google يفيد باستخدام الإشارات الاجتماعية كعامل تصنيف، وبما أن الويب لا يظهر أي علامات على التباطؤ من حيث النشاط على مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة، فمن المحتمل أن تستمر الأهمية النسبية للإشارات الاجتماعية لزيادة الأعمال التجارية على شبكة الإنترنت.

هل تحتاج إلى دليل إضافي على وجود سبب وجيه لاستثمار الوقت في تعزيز تواجد موقعك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ضع في اعتبارك أن اللجنة المكونة من 132 شخصًا من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) والتي ساهمت في عوامل تصنيف محركات البحث SEOMoz لعام 2011 صنفت الدراسة “الإشارات الاجتماعية على مستوى الصفحة” و”الإشارات الاجتماعية على مستوى المجال” باعتبارهما اثنين من العوامل الثلاثة الأولى التي من المرجح أن تزداد أهميتها كعامل تصنيف في المستقبل (خلف “تحليل/” الموقع فقط) القيمة المتصورة للصفحة للمستخدمين”). إذا توقع خبراء الصناعة أن تلعب الإشارات الاجتماعية دورًا أكبر في خوارزميات محرك البحث، فمن الأفضل أن تصدق أن هذا هو الوقت المناسب للانضمام إلى العربة!

فكيف يمكنك إنشاء ملف تعريف اجتماعي تكافئه محركات البحث؟ ابدأ ببذل جهد لقضاء بعض الوقت على مواقع الشبكات الاجتماعية التي تنشط فيها كل يوم وتواصل شخصيًا مع متابعيك. من خلال توفير معلومات متسقة ومفيدة، ستبني متابعين وتبدأ في رؤية زيادة في عدد المشاركات الاجتماعية لعملك، مما يجعل أي استثمار هنا مفيدًا في حماية موقعك من التغييرات المستقبلية في عالم تحسين محركات البحث (SEO).