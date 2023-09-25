Rewrite this title: مستقبل WordPress: مقابلة مع جوزيفا هادن تشومفوسي

ستساعدك المقالة التالية: مستقبل WordPress: مقابلة مع جوزيفا هادن تشومفوسي

هذا العام، في WordCamp Porto، أتيحت لي الفرصة لإجراء مقابلة جوزيفا هادن تشومفوسي، المدير التنفيذي لموقع ووردبريس.

لقد قدمت لنا بعض الإجابات المتعمقة للغاية حول ما يحدث في عالم WordPress، وما يمكن أن نتوقعه من أفضل أنظمة إدارة المحتوى (CMS) في المستقبل.

يعمل WordPress على تشغيل ما يقرب من نصف الويب. ما هي التحديات التي يواجهها WordPress باعتباره نظام إدارة محتوى (CMS) في العام المقبل، وكيف يخطط للتغلب عليها؟

تشومفوسي: “WordPress في العام المقبل… إحدى أكبر الصعوبات التي نواجهها بشكل عام هي حقيقة أننا نعيد كتابة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بنا بالكامل بينما نواصل أيضًا المضي قدمًا كبرنامج فعال.

في كثير من الحالات، قد ترى برنامجًا يوقف كل مساهمة من مجتمعه ويعيد بناء كل شيء في حين لا يوجد أي شخص آخر فيه ويستخدم نموذجًا مغلقًا لإعادة تصور كيفية عمل برامجه.

لقد مرت خمس سنوات على هذا المشروع الذي ربما يستغرق عشر سنوات، وبالتالي فإن العام المقبل، كما هو الحال مع كل السنوات في مشروع مثل هذا، هو التأكد من أننا لا نزال مستقرين وقادرين مثل نظام إدارة المحتوى (CMS) كما توقع الناس بينما لا تزال أيضًا تمضي قدمًا بطريقة أحدث وأكثر حداثة لإدارة المحتوى الخاص بك عبر الإنترنت.

ليس مهما. مشاكل صغيرة.”

أعرف بشأن مات [Mullenweg]مبادرة “خمسة من أجل المستقبل”، والتي تهدف إلى حل تحديات دعم WordPress أثناء نموه. كيف ترى أن هذا العمل؟ هل ترى معدلات استجابة كافية من المجتمع؟

تشومفوسي: “إن مبادرة برنامج الخمسة من أجل المستقبل موجودة منذ عام 2014، أي منذ فترة طويلة. لم يكن لدينا حتى عام 2016 أو 2017 برنامج أكثر تنظيمًا حول هذا الموضوع حيث يمكن للأشخاص التعهد بوقتهم لفرق محددة، وستعرف تلك الفرق أن لدينا بعض الأعمال التطوعية التي يمكننا إرسالها إلى الناس، ويمكننا رؤية الناس الذين يرغبون في القيام بهذا النوع من المساهمة.

إنه يمول المشروع من منظور زمني بحيث يكون من السهل على المساهمين الأفراد أن يقولوا ما يهتمون به، ويسهل على فرق المساهمين معرفة من يهتم بهم. ومؤخرًا، قمنا أيضًا بتوسيع هذا البرنامج ليشمل ما يعتبر فريقًا خمسة من أجل المستقبل.

أعتقد أن الشركات الكبرى في نظام WordPress البيئي يجب أن تقدم الدعم بشكل كبير لمشروع WordPress، خاصة إذا كانت تحقق مبلغًا كبيرًا من المال أو الإيرادات باستخدام WordPress.

بشكل عام، أود أن أقول إننا حصلنا على استجابة جيدة من مجتمع المساهمين لدينا وشركائنا الاقتصاديين في النظام البيئي. أعتقد أننا حصلنا على استجابة جيدة، ولكن يمكننا دائمًا استخدام المزيد.

يتم استخدام نظام WordPress CMS في كل مكان ويتم صيانته بواسطة أقل من 1% من الأشخاص الذين يستفيدون من ذلك والأشخاص في الشركات الذين يستفيدون من ذلك، ولذا أرغب دائمًا في مشاركة المزيد من الأشخاص والاستجابة، ولكن لدينا استجابة جيدة لذلك.

هل تتوقع أي تغييرات مثل أن يصبح WordPress مدفوعًا، على سبيل المثال؟

تشومفوسي: “من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكنني لا أرى أي طريقة لحدوث ذلك، لا.

برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر، أنا متأكد من أنك تعرف ذلك، لكن الكثير من الناس يشعرون بالحيرة بشأن ما إذا كان ذلك يعني أنها مجانية، كما في، ليست أي أموال، أو مجانية، كما هو الحال في، توفر الحرية للناس.

نود أن نذكر الجميع طوال الوقت بأنه مجاني، كما هو الحال في الحرية للأشخاص، ولكن أيضًا إتاحة البرنامج مجانًا يعد أمرًا مهمًا للغاية لـ WordPress. لذلك لا أستطيع أن أرى مستقبلًا حيث سنكون مثل: “مجرد مزاح، دفع ثمن التراخيص”.

ما الذي سيجعل WordPress يستمر في التميز/فوق أقرانه ومنافسيه؟ كيف يتم تدقيق WordPress للمستقبل؟

تشومفوسي: “أعتقد أن الشيء الذي يجعل WordPress كمشروع متميزًا عن منافسيه هو قوة المجتمع المحيط بنا، ومن المثير للاهتمام، الشيء الذي يجعل مجتمعنا متميزًا مقارنة بالمشاريع الأخرى مفتوحة المصدر التي تحتوي أيضًا على مجتمعات هي سلسلة الأحداث الشخصية الخاصة بنا، وبالتالي فإن عدم وجود تلك الأحداث خلال العامين ونصف العام الماضيين كان بالتأكيد بمثابة صراع بالنسبة لنا.

وبالتالي فإن هذا الحدث الرئيسي هو أول حدث رئيسي شخصيًا منذ أن اضطررنا إلى إلغاء WordCamp Asia في عام 2020، ونحن متحمسون جدًا لعودة الجميع معًا.

كان هناك 800 شخص في يوم المساهم، وهذا هو أكبر يوم مساهم في حدث رئيسي شهدناه على الإطلاق. وهكذا، لا يمكنك أن ترى فقط عدد الأشخاص الذين يأتون إلى هذا الحدث ولكن أيضًا عدد الأشخاص الذين حضروا لمعرفة كيفية رد الجميل إلى WordPress، والمشروع، ونظام إدارة المحتوى، والنظام البيئي. تكمن قوة ما نحن عليه وكيف سنحافظ على أنفسنا في المستقبل في تلك المجموعة من الأشخاص الذين يريدون فقط أن يكونوا هنا ويستمروا في تحسين الوضع.

أعتقد أن هذه هي الطريقة التي نميز بها أنفسنا. وأيضًا، من وجهة نظر الحماية المستقبلية، في الطريقة التي نستثمر بها في هؤلاء المساهمين، والطريقة التي نجلبهم بها إلى الفضاء، وكيف يمكنهم تحسينه إذا كان هذا ما يريدون. آمل أن يكون هذا ما يريدون. هذه بالتأكيد هي الطريقة التي نحصن بها الأشياء في المستقبل.

ملاحظة جانبية صغيرة من منظور القيادة. من المهم دائمًا بالنسبة لي أن أنظر إلى كيفية التأكد من أن المنظمة تتفوق على أي شخص يقود الآن. يدوم أكثر مني، يدوم أكثر من مات، لأن الجميع واحد.. حدث كارثي بعيدًا عن عدم القدرة على القيام بما كانوا يفعلون.

هذا دائمًا جزء مهم جدًا من هذا بالنسبة لي. أقوم دائمًا بتدريب الأشخاص الموجودين معنا في هذا العمل تجاه WordPress. أقوم دائمًا بتدريبهم على القيام بما أعرف كيفية القيام به لأنه ليس من المناسب أبدًا أن أكون الشخص الوحيد الذي يعرف كيفية القيام بأي شيء حيوي لنجاح WordPress.

أصبح سوق CMS تنافسيًا يومًا بعد يوم. هل ترى انخفاضًا في الحصة السوقية لـ WordPress أم أنها في تزايد؟

تشومفوسي: “كان هناك مؤخرًا نقاش بسيط في مجتمع WordPress حول حصة W3Tech في السوق وأرقام الاستخدام. كان هناك انخفاض طفيف. إنه متاح للعامة، وقد أجرينا مناقشات حوله. ليس هناك فائدة من القول أنه لم يكن هناك انخفاض هناك.

ومع ذلك، لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق. مع W3Techs، حيث أنهم يعملون على إيقاف إحدى مجموعات البيانات الرئيسية الخاصة بهم، فسوف يغير ذلك دائمًا ما نراه هناك. لا يمكننا التأكد مما يفعلونه وما لا يفعلونه؛ إنه مغلق جدًا، ومملوك جدًا.

في المخطط الكبير للأشياء، الأمر في الأساس متساوٍ في الوقت الحالي بقدر ما أشعر بالقلق هناك.

كانت هناك شكاوى من المستخدمين بأن WordPress، من خلال إدخال التحرير الكامل للموقع، يتغير الآن بشكل متكرر وجذري، وعليهم الآن قضاء الكثير من الوقت/الموارد لتعلمه مرة أخرى وإصلاح الأجزاء المعطلة من مواقع الويب، عند استخدامه للعمل معهم بشكل رائع. ماذا ستكون رسالتك لهؤلاء المستخدمين؟

تشومفوسي: “أعلم أنه من المحبط أن تضطر إلى إعادة تعلم شيء قضيت الكثير من الوقت في تعلمه، ولكن هذه هي الطريقة التي اخترناها للقيام بإعادة صياغة WordPress – كنوع من التطور المرحلي بمرور الوقت، بدلاً من مرحلة واحدة كان الهدف من الثورة هو أن يتمكن الناس من التعلم تدريجيًا مع مرور الوقت، بناءً على ما وجدوه في الأماكن الصغيرة.

نظرًا لأننا نجعل واجهات التحرير في نظام إدارة المحتوى أكثر تشابهًا، فسيتعين عليهم فقط أن يتعلموا أنه يمكنهم استخدام نفس النوع من تدفق المستخدم، ونفس نوع نمط التفاعل عبر نظام إدارة المحتوى. وهكذا، فإن الفهم الأساسي لجميع الآليات يجب أن يبدأ في الترجمة إلى بقية نظام إدارة المحتوى أيضًا.

كل برنامج مفتوح المصدر يبني كل شيء في الأماكن العامة، والأشخاص هم الذين يقولون لنا: “من الصعب تعلم هذا. هذا أمر صعب بالنسبة لي لاستخدامه.”

هذا النوع من التعليقات هو الذي يساعدنا على تحسينه، ولكنه كان للعديد والعديد من الأشخاص الذين يشاهدون التحرير الكامل للموقع في الوقت الحالي، منذ وقت طويل منذ قيام WordPress بإجراء مثل هذه التغييرات الكبيرة علنًا، لكنني لا أقول إنه بالضرورة أسرع مما كنا نتوقع.

إذا كنت تتابع الإصدار التجريبي والمكون الإضافي، فستحصل على إصدار جديد كل أسبوعين، ولكن إذا كنت لا تتابع الإصدار التجريبي والمكون الإضافي، فستحصل على ثلاثة إصدارات سنويًا، وهذا، على ما أعتقد، وتيرة سريعة جدًا، ولكنها مقبولة أيضًا إذا كنت تتابع تقدمك.

لذا أعتقد أن رسالتي هي التأكد من أنك لا تنتظر حتى يتم تحديث كل عشرة إصدارات، لأنه سيكون لديك الكثير مما يتعين عليك فعله لتتعلمه.

هناك مكونات إضافية للمحرر الكلاسيكي متاحة لأولئك الذين يرغبون في استخدام النمط القديم من WordPress. هل تعتقد أنك ستحافظ على الإضافات لفترة طويلة؟ هل تعتقد أنك سوف تستنكرهم؟

تشومفوسي: “لقد كنا نتعامل مع هذا الأمر عامًا بعد عام حيث نرى حاجة الناس إليه، وعندما انتهى بنا الأمر إلى شيء أكثر قوة في نظام إدارة المحتوى نفسه.

لا أرى أي مستقبل حيث نقوم بإزالته من الريبو أو أي من الدلائل. لا أعتقد أننا نخطط لإهمالها وإلغائها إلى الأبد. ولكن من الأفضل دائمًا محاولة مواكبة الأشياء لأنها تخرج ببطء، حتى لا تطغى عليك كل الأشياء دفعة واحدة.

كيف تقرر ما هي الميزات التي سيتم شحنها في الإصدارات الجديدة؟ كيف تبدو العملية؟

تشومفوسي: “هذه كلها عملية عامة للغاية. ولحسن الحظ، فإننا ننجح في ذلك بمساعدة بسيطة من أصدقائنا.

لذلك لدينا محادثات أساسية كل أسبوع، وكل مكون رئيسي – معظم المكونات الرئيسية – داخل النواة لديها محادثات عامة حيث يتحدث الأشخاص عن التذاكر التي يعملون عليها، والميزات التي يعملون عليها، والأخطاء التي لا يمكنهم حلها تمامًا، وتحديد الأولويات بناءً على ما هو الأكثر تأثيرًا على المستخدمين وما هو ممكن، بناءً على الإطار الزمني الذي نعمل عليه لأي إصدار محدد.

القرار يعتمد على ما هو جاهز في تلك اللحظة، ولكن أيضًا بالتأكيد ولكن أيضًا على التأثير العام”.

ما هو الإصلاح الرئيسي الذي ترغب في رؤية WordPress يقوم به؟

تشومفوسي: “حاجتنا الكبيرة التالية هي التركيز كثيرًا على القوائم والملاحة، وهذا أمر معقد للغاية. وهذا أمر صعب، حتى في أفضل اللحظات. لن يختلف أحد على أن قضاء الكثير من الوقت في ذلك والحصول على إصلاح جيد وقوي يتم اختباره واعتماده من قبل المستخدم هو الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا.

يشتكي جميع مستخدمي WordPress تقريبًا من البحث الداخلي المدمج. هل لديك خطط لتحسينه؟ على سبيل المثال، منح مالكي مواقع الويب إمكانية تحديد المقالات التي سيتم استبعادها من البحث أو إضافة عوامل وزن فهرسة البحث القابلة للتخصيص؟

تشومفوسي: “الإجابة المختصرة هي: نعم، هناك أفكار حول كيفية إصلاحها، وهناك الكثير من الأبحاث التي يجريها المساهمون.

لا أعتقد أن أي شخص قد وجد حلاً نتفق عليه جميعًا على أنه عملي كما نريده أن يكون، بينما يكون أيضًا أنيقًا وفعالاً كما نحتاج إليه. ولم نكتشف ما هو الحل المناسب لذلك. لكن نعم، بالتأكيد، إنه أمر يناقشه المجتمع بشكل متكرر ويقوم بأبحاث مستمرة حوله.

يتمتع Gutenberg بميزة التحرير الكامل للموقع (FSE)، ولكن يُقال إنه لا يزال في مرحلة تجريبية. هل هناك وقت الوصول المتوقع لهذا التصنيف؟

تشومفوسي: “لا أعلم أن هناك وقتاً مقدراً للوصول لذلك. صحيح أنه في مشروع WordPress، نستخدم هذه المصطلحات بشكل مختلف، تمامًا كما نفعل بالترتيب المتسلسل بدلاً من الإصدار الدلالي.

إنها نسخة تجريبية من حيث أنها ستستمر في التحرك والتكرار؛ إنها ليست تجريبية لأنها غير مستقرة. سيكون في مرحلة تجريبية على الأقل خلال المرحلة الحالية، ولكن ليس بسبب خطورة استخدامه بشكل عام. فقط لأنه سيتغير بشكل متكرر.”

أعتقد أنه من الرائع أن يكون لدى WordPress فريق أداء يعمل على تحسين النواة، لذلك فهو يتمتع بأداء سريع. ولكن بغض النظر عن مدى سرعة صنع النواة، يبدو أن كل ما يتطلبه الأمر هو موضوع غير متقن للتراجع عن كل العمل الجيد الذي بذلته النواة فيه. لذا يبدو أن الخطوة التالية هي إشراك مطوري السمات والمكونات الإضافية. هل هذا شيء في الأفق؟

تشومفوسي: “الموضوعات خاصة. المواضيع هي في الأساس قضية أساسية.

لم أقابل العديد من الأشخاص في العالم، والعديد من المستخدمين في العالم الذين يشعرون أن موضوعهم لم يكن WordPress. لم يحصل أحد على WordPress، أو CMS، أو أيضًا سمة، ويعتقدون، “لقد كانت لدي تجربة سيئة مع السمة، وسوف أقوم باستبدال هذه السمة.”

لا ينبغي لي أن أقول “لا أحد”، ولكن بغض النظر، تعتبر السمات جزءًا لا يتجزأ من WordPress لدرجة أننا يجب أن نعتبرها جزءًا من الجوهر في بعض الأحيان. وبالتالي، هل نريد أن تبذل السمات والمكونات الإضافية أيضًا بعض الجهد فيما يتعلق بالأداء؟ نعم بالتاكيد. لكن هل لدينا أي قواعد معمول بها في الوقت الحالي؟ ليس حقيقيًا.

لقد شهدت السمات بعض التحول جنبًا إلى جنب مع الجوهر لأننا قدمنا ​​وظائف جديدة. ونحن نحاول تعديل ما إذا كان لديك وظائف أم مجرد تمثيلات مرئية في السمات. وبينما يمضي ذلك قدمًا، ربما سيتعين علينا المضي قدمًا في بعض الطرق التي نرشد بها جميع المساهمين.

ينطبق هذا على المكونات الإضافية، بالإضافة إلى الميزات الموجودة في المكونات الإضافية، والتي تتحرك نوعًا ما بالطريقة التي تستطيع بها النواة دعمها، حيث أنه من المنطقي أنه سيتعين علينا الحصول على نوع من الإرشادات المحدثة في المستقبل. لكن في الوقت الحالي، لا أحد يناقشها لأنهم ما زالوا يحاولون معرفة كيفية جعل كل شيء يعمل بشكل جيد مع جوتنبرج.

هل لديك خطط لتقديم شارات مثل “معتمد من WordPress؟” مثل شركاء Google المعتمدين، ولكن مطوري WordPress المعتمدين. يمكن لمطوري الفريق الحصول على تلك الشارات عن طريق اجتياز اختبار أو مقابلة مع فريق WordPress الأساسي للحصول على تلك الصفحات، وعندما يقومون بالتطوير، تكون لديهم هذه الشارات في مكانها الصحيح، حتى يعرف الجميع أن هذه الفرق لديها مهارات مثل فريق WordPress الأساسي.

تشومفوسي: “من المثير للاهتمام أن تسأل لأن الأسئلة المتعلقة بالشهادات تظهر في المجتمع الآن. لقد أجريت العديد من المحادثات مع الحاضرين في WordCamp هذا بالتحديد. إنه في أذهان الجميع.

تاريخيًا، لم نقدم أي شهادات أبدًا. اللوجستية منه صعبة. ليس من السهل دائمًا تحديث الوثائق المتوفرة لدينا. كانت هناك بعض العقبات اللوجستية أمامها. كانت هناك بعض الأسئلة الفلسفية حول المصادر المفتوحة والشهادات وماذا يعني ذلك لكيفية مساعدة مجتمعنا على البقاء معًا من خلال التعلم ومن خلال تحسين نظام إدارة المحتوى.

لقد عادت المحادثة مرة أخرى لأننا بدأنا في تقديم بعض التدريب عبر learn.wordpress.org. لقد أصبح من الصحيح أكثر فأكثر أنه يمكنك الحصول على الكثير من المعلومات التي تحتاجها حول كيفية استخدام نظام WordPress CMS ليس فقط من خلال الوثائق المكتوبة ولكن الآن أيضًا من خلال ورش العمل ومساحات التعلم الاجتماعي.

وبما أننا نقدم المزيد من ذلك، [there’s] السؤال هو كيف يمكننا إعطاء بعض المؤشرات على أن الأشخاص قد شاركوا في ورش العمل تلك وخضعوا لتلك التدريبات ونجحوا فيها. لذا، فهو سؤال قديم جديد مطروح على الطاولة.”

تم تثبيت المكوّن الإضافي Redirection على أكثر من مليوني موقع ويب. من الواضح أن هناك حاجة لذلك، فهل هناك أي فرصة لدمج وظيفة إعادة التوجيه المشابهة للمكون الإضافي في النواة؟ وإذا لم يكن كذلك، لماذا لا؟ هل يتعارض ذلك مع هدف WP المتمثل في إبقاء الأمر سهل الاستخدام ليتمكن الجميع من استخدامه؟

تشومفوسي :”لا أعتقد أن الميزات والوظائف الأصلية الأفضل تجعل استخدام WordPress صعبًا على الإطلاق. لا ينبغي ذلك، وإذا حدث ذلك، فلا ينبغي لنا أن نضعه هناك. لكن لا يوجد حاليا أي نقاش حول ذلك.

هناك عملية اقتراح مكون إضافي للميزات حيث يمكن للأشخاص القول إن هذا المكون الإضافي يُستخدم بشكل أساسي في كل مكان؛ ونود أن نقترح أن نجد طريقة لإدراجه في الجزء الأساسي. لم يطرح أحد ذلك. لم يقم أحد بإحضار ذلك إلى الطاولة.

كنت أتحدث مع مجموعة عمل الأداء حول ذلك بالأمس. لا يتعلق الأمر بهذا المكون الإضافي المحدد، ولكن يتعلق بعملية الموافقة على المكون الإضافي للميزات. تحتاج الوثائق المتعلقة بذلك إلى بعض التحديث، ولكن من المؤكد أن هذا شيء قمنا به دائمًا في مشروع WordPress وسيكون الخطوة الأولى في تضمين شيء من هذا القبيل في جوهره.

خاتمة

نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه الأفكار حول الخطط الحالية والمستقبلية لـ WordPress. تذكر أن مشروع WordPress يستمر في التحسن بناءً على مساهمات مستخدميه. تأكد من يتعلم أكثر حول الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها المساهمة ورد الجميل لمجتمع WordPress.

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