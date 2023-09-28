Rewrite this title: مستودع الكيانات المخصص في الرسم البياني المعرفي

ستساعدك المقالة التالية: مستودع الكيانات المخصص في الرسم البياني المعرفي

في عام 2006، حصلت جوجل على براءة اختراع لمستودع الحقائق القابل للتصفح، والذي كان بمثابة نسخة مبكرة لما يمكن أن يتطور إلى الرسم البياني المعرفي لجوجل.

وكانت عبارة عن مجموعة من الحقائق المتعلقة بالكيانات، مع أرقام تعريفية مرتبطة بتلك الكيانات.

تم إنشاء قاعدة المعرفة هذه بواسطة فريق Google Annotation Framework برئاسة أندرو هوغ في Google.

وكان أيضًا مسؤولاً عن إدارة عملية الاستحواذ على MetaWeb، وقاعدة المعرفة Freebase التي جاءت مع MetaWeb. تم هذا الاستحواذ في يوليو من عام 2010.

نشرت جوجل طلب براءة اختراع جديد في 16 يوليو 2020، لما يبدو أنه قاعدة معرفية مماثلة، يشار إليها باسم مستودع الكيانات الشخصية.

تتضمن براءة الاختراع هذه تفاصيل ومعلومات أكثر بكثير من تلك الموجودة في مستودع الحقائق القابل للتصفح.

لقد حدث الكثير في كيفية قيام Google بالزحف إلى الحقائق واستخدام معلومات الكيانات منذ عام 2006. لقد نضجوا في كيفية بناء الرسم البياني المعرفي الخاص بهم والقواعد المعرفية التي تقف وراءه.

في العام الماضي كتبت تدوينة بعنوان استخراج الكيانات للرسوم البيانية المعرفية في جوجل والتي تناولت كيفية عمل Google على استخراج معلومات الكيان من صفحات الويب وثلاثية من المعلومات حول تلك الكيانات بتنسيق الموضوع والفعل والكائن وهو:

حول كيفية ارتباط كيان ما بكيان آخر (يلعب برايس هاربر لعبة البيسبول لفريق فيلادلفيا فيليز).

حول سمات الكيانات (ولد برايس هاربر في 16 أكتوبر 1992).

أو عن تصنيفات الكيانات (برايس هاربر لاعب بيسبول أمريكي محترف).

تستخدم Google مصادر قاعدة المعرفة مثل Freebase وWikipedia لتحديد الكيانات وسماتها وتصنيفات الكيانات.

ومع ذلك، يبدو أن محرك البحث مهتم بجمع هذا النوع من المعلومات من مصادر أخرى على الويب، بخلاف قواعد المعرفة التي تعد موارد يحررها الإنسان.

ربما يكون هذا لاستخدام المصادر التي يتم قياسها على أساس حجم الويب.

بالإضافة إلى توسيع مصادر المعلومات التي تجمعها جوجل لتشمل أكثر من مجرد قواعد معرفية، قدمت جوجل فكرة إمكانية إنشاء رسوم بيانية معرفية مصغرة للإجابة على استفسارات محددة، والتي كتبت عنها في الإجابة على الأسئلة باستخدام الرسوم البيانية المعرفية.

بالإضافة إلى إنشاء رسوم بيانية معرفية مصغرة للاستعلامات الفردية، أخبرتنا براءة اختراع أخرى كتبت عنها أن Google قد تقوم بإنشاء رسوم بيانية معرفية مصغرة خاصة بالمستخدم.

في نهاية عام 2019 كتبت تدوينة بعنوان الرسوم البيانية المعرفية الخاصة بالمستخدم لدعم الاستعلامات والتنبؤات حول براءة اختراع اسمه رسم بياني منظم للمستخدم لدعم الاستعلام والتنبؤات.

أخبرتنا براءة الاختراع هذه أنه على الرغم من إمكانية إنشاء العديد من الرسوم البيانية المعرفية الخاصة بالمستخدم، إلا أنه يمكن تجميعها معًا (بدون معلومات تعريف المستخدم في رسم بياني معرفي عالمي.

تم نشر تقرير Google التقني في أكتوبر 2019 حول موضوع مماثل بعنوان الرسوم البيانية للمعرفة الشخصية: جدول أعمال البحث.

لقد كان هذا تطورًا مثيرًا للاهتمام وراء الرسوم البيانية المعرفية.

هذا الصيف، تم نشر طلب براءة اختراع يصف أيضًا جمع المزيد من المعلومات الشخصية من الباحثين الذين ذكروني بمستودع الحقائق المبكر هذا.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يصف قاعدة المعرفة التي يمكن أن تكون عبارة عن مجموعة من المعلومات خلف الرسم البياني المعرفي لـ Google.

تنبؤات ومساعدة مخصصة باستخدام مستودع الكيانات المخصص

من خلال فهم المحتوى الذي يشاهده المستخدم والإجراءات التي يتخذها، يمكن للجهاز المحمول إنشاء تجربة مستخدم أفضل بكثير (على سبيل المثال، تقديم تنبؤات ومساعدة مخصصة للمستخدم).

وهذا ما قيل لنا هو الغرض من وراء براءة الاختراع هذه.

يتضمن جزء من فهم المحتوى والإجراءات تحديد وتصنيف الكيانات المعترف بها في محتوى شاشة الجهاز.

وقد تتواجد هذه الكيانات في مستودع الكيانات، مثل قاعدة المعرفة أو نموذج الرؤية، الذي يخزن الحقائق والمعلومات حول الكيانات.

لقد قيل لنا أن مستودعات الكيانات العامة الكبيرة قد تتضمن الملايين من هذه الكيانات.

معظم أجهزة الحوسبة، وخاصة أجهزة الحوسبة المتنقلة مثل smartphones والأجهزة اللوحية، ذات مساحة تخزين محدودة وستستخدم مستودع الكيان عبر اتصال مع خادم.

مزايا استخدام مستودع الكيانات المخصص

تخبرنا براءة الاختراع أن هذه هي مزايا اتباع العملية في براءة الاختراع.

يؤدي إنشاء مجموعات ثابتة من الكيانات إلى تمكين النظام من توفير مستودعات الكيانات الشخصية أو المخصصة بطريقة قابلة للتطوير.

يمكن أن يساعد مستودع الكيانات المخصص في تحليل النص وتحليل الصور على الجهاز لدعم إمكانات مساعدة المستخدم حتى بدون الاتصال بالشبكة.

يمكن للمستخدم التحكم في الموارد المخصصة لمستودع الكيان الشخصي وقد يحدد النظام تلقائيًا المجموعات التي تستخدم الموارد المخصصة بشكل أفضل.

قد يتنبأ النظام بالمجموعات الأكثر صلة بالمستخدم، استنادًا إلى عدة عوامل خاصة بالمستخدم و/أو جهاز الحوسبة الشخصي، مثل الموقع، والوقت من اليوم، والإشارات الصادرة من أجهزة الحوسبة الأخرى المرتبطة بالمستخدم أو المعروفة لدى المستخدم. الجهاز، والنشاط الأخير على جهاز الكمبيوتر، وما إلى ذلك.

قد تدعم التطبيقات إصدار المجموعات بحيث لا يؤدي التغيير الذي يعيد هيكلة المعلومات في المجموعة إلى تعطيل التطبيقات التي تستخدم المجموعة.

كيف يتم إنشاء مستودع الكيانات الشخصية

يتم تقسيم مستودع الكيان إلى عدة مجموعات أو شرائح ثابتة.

هذه المجموعات هي:

معتمد على الموقع

على أساس الموضوع

قائم على العمل

وظيفي

نرى مجموعات الكيانات هذه في مخطط انسيابي من براءة الاختراع:

قد يحدد النظام المجموعات الموجودة على الخادم ويقدم فقط تلك المجموعات لجهاز العميل ذات الصلة بهذا العميل.

المجموعات التي تم تنزيلها إلى العميل عبارة عن مستودع كيانات مخصص يمكن الوصول إليه دون الاتصال بالخادم.

قد يشتمل جهاز العميل على محرك تعريف محدد.

قد يشتمل محرك تعريف المجموعة على نموذج تنبؤ يتنبأ بمجموعة واحدة أو أكثر في ضوء بعض النصوص أو الصور أو الميزات الأخرى.

يمكن استخدام نموذج التنبؤ لتحديد المجموعات الأكثر فائدة للمستخدم.

قد يقوم محرك تعريف المجموعة أيضًا بتتبع موقع المستخدم لتحديد مجموعات المواقع التي قد تكون الأكثر صلة.

يمكن تصنيف المجموعات لمستخدم جهاز العميل بناءً على عدة سياقات (على سبيل المثال، بناءً على موقع المستخدم، وسجل بحث المستخدم، والمحتوى الذي كان المستخدم يشاهده على الجهاز، والوقت من اليوم، والإشارات من الأجهزة الأخرى، وما إلى ذلك). )

أمثلة على استخدام مستودع الكيانات المخصص

يقدم المنشور الذي قمت بربطه حول الرسم البياني المعرفي الخاص بالمستخدم بعض الأمثلة لما يمكن رؤيته في مستودع المعرفة المخصص.

توفر براءة الاختراع هذه بضعة أمثلة، ولكن ليس بالكثير من التفاصيل.

رحلة إلى هاواي

إذا كان شخص ما يبحث عن رحلة إلى هاواي، فقد يحدد النظام أن المجموعة التي تحتوي على كيانات مرتبطة بهاواي ذات صلة خاصة بالمستخدم.

يُظهر هذا الرسم من براءة الاختراع معلومات حول كيانات من هاواي يتم عرضها للباحث:

رحلة من مدينة نيويورك إلى لوس أنجلوس

إذا سافر المستخدم من نيويورك إلى لوس أنجلوس، فقد يحدد النظام أن مجموعات المواقع الخاصة بلوس أنجلوس ذات صلة.

توفير معلومات حول الفيلم

توفر الرسومات من براءة الاختراع هذا المثال حول متى يمكن تحديد كيان من مستودع كيانات مخصص:

قد يستخدم جهاز العميل التصنيفات لتحديد المجموعات التي سيتم استردادها والمجموعات التي سيتم حذفها من الذاكرة.

إذا لم تعد المجموعة التي تم تنزيلها مسبقًا ذات صلة، فقد يقوم النظام بإزالة تلك المجموعة لإفساح المجال لمجموعة أخرى.

قد يستخدم النظام معلمات استخدام محددة لتحديد المجموعات التي سيتم تضمينها في مستودع الكيانات المخصص في أي وقت.

يمكن للمستخدم إنشاء والتحكم في معلمات الاستخدام المحددة.

يمكن أن يتضمن تحديث مجموعة تحديد دلتا للمجموعة لتقليل البيانات المنقولة إلى جهاز العميل.

في بعض التطبيقات، قد يتم إصدار المجموعات (على سبيل المثال، بحيث لا يؤدي تغيير المخطط إلى تعطيل التطبيقات التي تستخدم النموذج.)

يمكن أن يتضمن استخدام مستودع الكيانات المخصص ما يلي:

تحديد مجموعات ثابتة من مستودع الكيانات ذات الصلة بمستخدم الجهاز المحمول بناءً على السياق المرتبط بالجهاز المحمول.

ترتيب تلك المجموعات الثابتة حسب الصلة.

تحديد المجموعات المحددة من المجموعات الثابتة المحددة باستخدام معلمات الاستخدام الخاصة بالتصنيف والتعيين المطبقة على المستخدم.

تحديث مستودع الكيانات المخصص باستخدام المجموعات المحددة.

يمكن العثور على براءة اختراع مستودع الكيانات الشخصية على:

مستودع الكيانات الشخصية

المخترعون ماثيو شريفي، خورخي بيريرا، دومينيك روبليك، 0جوليان أوديل، كونغ لي، ديفيد بيترو

المتقدمين جوجل LLC

رقم طلب براءة الاختراع: 20200226187

تاريخ النشر 16 يوليو 2020

تاريخ التقديم: 1 يوليو 2019

خلاصة

يتم توفير الأنظمة والأساليب لمستودع الكيانات المخصص. على سبيل المثال، يشتمل جهاز الحوسبة على مستودع كيانات مخصص يحتوي على مجموعات ثابتة من الكيانات من مستودع كيانات مخزّن في خادم، ومعالج، وتعليمات تخزين الذاكرة التي تجعل جهاز الحوسبة يتعرف على مجموعات ثابتة من الكيانات ذات الصلة بمستخدم قائم على في السياق المرتبط بجهاز الحوسبة، قم بترتيب المجموعات الثابتة حسب الصلة، وقم بتحديث مستودع الكيانات المخصص باستخدام مجموعات محددة يتم تحديدها بناءً على الترتيب وعلى معلمات الاستخدام المحددة المطبقة على المستخدم. في مثال آخر، تتضمن الطريقة إنشاء مجموعات ثابتة من الكيانات من مستودع الكيانات، بما في ذلك المجموعات المستندة إلى الموقع والمجموعات المستندة إلى الموضوع، وتوفير مجموعة فرعية من المجموعات الثابتة إلى العميل، ويطلب العميل المجموعة الفرعية بناءً على موقع العميل وعلى العناصر المحددة في المحتوى الذي تم إنشاؤه لعرضه على العميل.

ما هو نظام مستودع الكيانات الشخصية؟

يتم إنشاء نظام مستودع الكيانات المخصص من مجموعة مختارة من مجموعات الكيانات المحسوبة مسبقًا أو الثابتة.

يتم إنشاء المستودع بمرور الوقت عندما يستخدم الشخص جهازًا محمولاً.

إذا قام شخص ما بالبحث عن معلومات حول رحلة إلى هاواي، فقد يمتلئ المستودع بمعلومات حول كيانات من هاواي.

يمكن أن تأتي هذه المعلومات من أشياء مثل:

موقع المستخدم.

سجل بحث المستخدم.

المحتوى الذي كان المستخدم يشاهده على الجهاز.

وقت اليوم.

إشارات من الأجهزة الأخرى.

إلخ.

قد يتم تحديث المعلومات من مستودع الكيانات المخصص بمرور الوقت:

تحديد المجموعات الأكثر فائدة، وتحديث المستودع للتأكد من أن الكيانات ذات صلة بالمستخدم.

حذف المجموعات الأقل صلة بالمستخدم وإضافة مجموعات جديدة أصبحت ذات صلة.

تحديد الكيانات في المحتوى الذي تم إنشاؤه للعرض على جهاز كمبيوتر لتخصيص تجربة المستخدم على جهاز الكمبيوتر.

يمكن لهذا النظام تخصيص تجربة المستخدم من خلال التنبؤ بالإجراءات أو المواضيع أو الكلمات أو العبارات وما إلى ذلك.

مستودع الكيانات هذا عبارة عن قاعدة معرفية تخزن معلومات حول الكيانات في شكل علاقات بين الكيانات (تلك العلاقات هي “المعرفة” في قاعدة المعرفة هذه.)

بالإضافة إلى تخزين معلومات العلاقة، تقوم قاعدة المعرفة أيضًا بتخزين سمات حول الكيانات التي تحتوي عليها.

كان هذا بيانًا مثيرًا للاهتمام من براءة الاختراع:

قد يتضمن مستودع الكيانات أيضًا كيانات التعرف على الصور التي يمكن استخدامها لتحديد كيان في صورة ما.

قد يمثل مستودع الكيان:

قاعدة معرفية واحدة.

مزيج من قواعد المعرفة المتميزة.

كيانات التعرف على الصور.

و/أو مزيج من قاعدة المعرفة ومعلومات الصورة.

لقد قيل لنا أن الكيانات والعلاقات الموجودة في مستودع الكيانات هذا قد تكون قابلة للبحث، على سبيل المثال، عبر الفهرس.

قد يتضمن الفهرس نصًا تمت الإشارة من خلاله إلى الكيان، وبالتالي فإن الإشارة إلى قاعدة المعرفة تتضمن فهرسًا يسمح بالعثور على الكيان باستخدام نص مكافئ.

قد يتم تقسيم مستودع الكيانات المخصص إلى مجموعات أو شرائح.

ذكرت أعلاه أنه يمكن تنظيم هذه المجموعات بهذه الطريقة:

معتمد على الموقع

على أساس الموضوع

قائم على العمل

وظيفي

قد يتم جمع المعلومات حول هذه الكيانات في مجموعات مرتبطة بنوع المجموعة التي قد تكون عليها.

يمكن تجميع الكيانات حسب المواضيع إذا كانت مجموعات تعتمد على الموضوع، أو حسب الموقع، إذا كانت مجموعات تعتمد على الموقع.

تعتمد المجموعات المستندة إلى الموقع على الموقع الجغرافي كما قد تراه في خرائط Google.

قد تتضمن مجموعات الكيانات الوظيفية الكيانات التي تعتبر الأكثر شيوعًا (على سبيل المثال، الكيانات التي يتم البحث عنها أو الوصول إليها بشكل متكرر، على سبيل المثال، بناءً على المظهر في استعلامات البحث).

قد تعتمد المجموعة الوظيفية أيضًا على شيء مثل القدرة على الترجمة من لغة إلى أخرى، أو الكيانات التي من المحتمل أن تتم مواجهتها عند استخدام تطبيق معين أو طلبه.

الوجبات السريعة لمستودع الكيانات الشخصية

لقد قدمت ملخصًا موسعًا لبراءة الاختراع هذه.

هناك أجزاء منه لم أغطيها، والتي تتضمن أشياء مثل كيفية استخدام التعلم الآلي مع هذا النظام، والكثير عن الأنواع المختلفة لمجموعات الكيانات التي قد يتم تضمينها في المستودع أو كيفية تجميعها معًا.

يعد هذا محتوى مثيرًا للاهتمام، لكنني قمت بتغطية براءة اختراع قاعدة المعرفة الخاصة بالمستخدم بقدر لا بأس به من التفاصيل المرتبطة بما ورد أعلاه، وقد يكون ذلك يستحق قضاء المزيد من الوقت في هذه المعلومات حول كيفية تنظيم الكيانات في قاعدة المعرفة.

أعتقد أنه من المفيد معرفة أن Google قد تجعل الرسم البياني المعرفي الذي تراه أكثر تخصيصًا ويمكن أن يعمل بسرعة عند استخدام أجهزة محمولة أصغر حجمًا.

وهذا يعني أنه يمكنك حمل جهاز يحتوي على أجزاء من الرسم البياني المعرفي على جهازك والتي قد تناسب بشكل أفضل سجل البحث الخاص بك أو الأشياء التي ربما تكون قد قرأتها مؤخرًا، أو ذات صلة بالأماكن التي زرتها مؤخرًا.

يناسب هذا نوع الأشياء التي قد تستفيد منها إذا كنت تمتلك جهازًا يعمل بنظام Android وتستخدمه Google التعلم الآلي الموحد على جهازك.

وبموجب هذا النهج، يتم تحميل المعلومات إلى السحابة في نهاية اليوم وتنزيلها على الجهاز في بداية اليوم التالي. قد تكون هذه إحدى الطرق التي يتم من خلالها تحديث مستودعات الكيانات المخصصة.

لقد كتبت منشورًا حول براءة اختراع ذات صلة تستخرج الكيانات من مجموعة من نتائج البحث، وتبني رسمًا بيانيًا معرفيًا من تلك النتائج SERP، وأنشأت مجموعة من الكيانات المصنفة من هذا الرسم البياني المعرفي في المنشور: الكيانات المصنفة في نتائج البحث في Google.

المزيد من الموارد: