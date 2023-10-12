Rewrite this title: مشاكل المحتوى المكررة التي تم تصورها: مجموعة من الرسوم البيانية المفيدة

ستساعدك المقالة التالية: مشاكل المحتوى المكررة التي تم تصورها: مجموعة من الرسوم البيانية المفيدة

يعد المحتوى المكرر أحد تلك المواضيع التي يكاد يكون من المستحيل شرحها للأشخاص غير المتخصصين في تحسين محركات البحث. أفضل طريقة لذلك هي التصور. إذن هذه مجموعتي من الرسوم البيانية الخاصة بتحسين محركات البحث (SEO) المتعلقة بمشكلة المحتوى المكرر: يحتوي كل قسم على الصورة والمصدر والمقالات ذات الصلة بالموضوع:

محتوى مكرر في المدونات:

مصدر: SEOmoz.org

مزيد من القراءة: العثور على محتوى مكرر

محتوى مكرر ناتج عن معلمات URL

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مصدر: جوجل مشرفي المواقع المركزية

قراءة متعمقة:

كيفية البحث عن مشكلات المحتوى المكررة على موقع الويب الخاص بك

حول معلمات تتبع URL ومشكلات المحتوى المكرر

تعالج Google مشكلات المحتوى المكررة الناتجة عن معلمات URL

معالجة محرك البحث للمحتوى المكرر:

مصدر: أرض محرك البحث بواسطة إليانس

تفكيك الكلمات الرئيسية

مصدر: SEOmoz.org

مزيد من القراءة: تفكيك الكلمات الرئيسية وكيفية التعامل معها

كيفية التعامل مع المحتوى المكرر

استراتيجية الربط السليم:

مصدر: SEOmoz.org

مزيد من القراءة: ربط الموقع الداخلي: طريقة سهلة لتحسين تصنيفاتك

العلامة الكنسية:

المصدر: Dynamical.biz

مصدر: SEOmoz.org

مزيد من القراءة: أين يمكن استخدام العلامة Canonical فعليًا؟

إعادة التوجيه 301:

المصدر: موقع إليانس

قراءة متعمقة: 301 عملية إعادة توجيه (+ فيديو مضمن)

فقط توقف عن ذلك 🙂

مصدر: flashdaweb.com