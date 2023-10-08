Rewrite this title: مشاهدة الكلمات الرئيسية لـ Google I/O

ستساعدك المقالة التالية: مشاهدة الكلمات الرئيسية لـ Google I/O

كان مؤتمر Google I/O، الذي انعقد في وقت سابق من هذا الشهر، مكتظًا بالمشاركين. لا مفاجأة هناك! بيعت التذاكر في أقل من ساعة. ومع ذلك، فإن عدد المشاهدين الذين يزيد عددهم عن المليون والذين حضروا على الهواء مباشرة أو شاهدوا البث المباشر للأحداث على شبكة الإنترنت ينبغي أن يكون كافيا لجذب الأنظار. ولكن ماذا لو كنت واحدًا من العديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى القيام بأشياء أخرى (مثل هذا الشيء الصغير الذي نسميه “الحصول على وظيفة”) أثناء تشغيل I/O؟ أخبار سارة: يمكنك الآن مشاهدة الكلمات الرئيسية لمؤتمر I/O عبر الإنترنت.

كان لكل يوم من أيام مؤتمر Google I/O كلمة رئيسية خاصة به، واستمر كل منها لمدة ساعة (54 دقيقة و68 دقيقة لليوم الأول والثاني على التوالي). يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت هنا و هنا.

هل تريد المزيد من البيانات حول ما إذا كانت مقاطع الفيديو تستحق المشاهدة؟ كملخص عام، تحدثت الكلمة الرئيسية لليوم الأول بشكل أساسي عن Android. لقد عرّفتنا على Ice Cream Sandwich، نظام التشغيل Android الذي يجمع بين Honeycomb وGingerbread والذي سيتم إصداره في الربع الأخير من هذا العام. كما أطلقت العنان للإصدار التجريبي من Google Music، وأظهرت إمكانيات تأجير الأفلام المفتوحة الآن في Android Market، والمزيد. وفي الوقت نفسه، ألقي اليوم الثاني نظرة فاحصة على Google Chrome. تمت مناقشة الزيادة الهائلة في عدد مستخدمي Chrome (أكثر من 120% عن العام الماضي)، وأجهزة Chromebook، وتطوير التطبيقات الجديدة، والتحسينات الرئيسية للمتصفح.

وكما وعدنا (للأسف الشديد)، لم يتم تقديم أي بيانات حقيقية عن المشاريع الاجتماعية القادمة من Google.

[via the Official Google Blog]