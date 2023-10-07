Rewrite this title: مشروع الطاقة البحرية المدعوم من Google يمضي قدمًا

ستساعدك المقالة التالية: مشروع الطاقة البحرية المدعوم من Google يمضي قدمًا

نجح مشروع “أتلانتيك ويند كونيكشن” المدعوم من شركة جوجل، في إزالة أول عقبة من بين العديد من العقبات التنظيمية أمس. قالت وزارة الداخلية الأمريكية إنه لا يوجد لدى المنافسين “مصلحة تنافسية متداخلة” وسمحت لشركة Atlantic Grid Holdings LLC بالمضي قدمًا في دراسة التأثير البيئي لخط الطاقة تحت الماء الخاص بهم. ستقوم الدراسة بتحليل وقياس التأثير الذي سيحدثه خط الكهرباء على صيد الأسماك وركوب القوارب والحياة البرية في المحيطات.

تخطط شركة أتلانتيك غريد لمد كابل فولاذي ضخم بطول 380 ميلاً تحت الماء لنقل الطاقة من مزارع الرياح البحرية إلى الساحل الشرقي. وبمجرد الانتهاء منها، ستكون مزارع الرياح قادرة على إنتاج ما يصل إلى 7000 ميجاوات من الطاقة. وسيتم إنتاج الطاقة، التي تكفي لتزويد مليوني منزل بالطاقة، في مزارع الرياح البحرية من فرجينيا إلى نيوجيرسي. ومن المتوقع أن تكون مزارع الرياح البحرية من بين أولى المزارع المعتمدة في الولايات المتحدة وستمنع في النهاية حرق الوقود الأحفوري وتوفر الطاقة المتجددة.

وقال تومي بودرو، الذي يرأس مكتب إدارة طاقة المحيطات بوزارة الداخلية، للصحفيين ما يلي:

“إن الحكام في أعلى وأسفل الساحل الشرقي مهتمون بشكل غير عادي بتوسيع محفظة الطاقة الخاصة بهم باستخدام الرياح البحرية. لقد شهدنا مستوى من المشاركة والاهتمام من قبل المحافظين… في وضع الفولاذ في الماء”.

على الرغم من أن الحصول على الضوء الأخضر لإجراء دراسة بيئية يعد علامة إيجابية، إلا أن معظم الخبراء يعتقدون أن بناء خط الطاقة تحت الماء سيستغرق حوالي عشر سنوات حتى يكتمل. جوجل والعديد من المستثمرين الآخرين مقتنعون بأن المشروع سيكون ناجحًا في النهاية ووافقوا على تقديم تمويل بقيمة 5 مليارات دولار. ويعتقد المستثمرون أن البناء سيبدأ في عام 2014 وأن نقل الطاقة سيبدأ في عام 2017.

تشمل المصادر: رويترز & صحيفة وول ستريت جورنال

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