Rewrite this title: مشروع جوجل مفتوح المصدر Simian

ستساعدك المقالة التالية: مشروع جوجل مفتوح المصدر Simian

من السهل انتقاد شركة عملاقة مثل جوجل بسبب احتكارها العملي، ولكن مع الحجم والفروع المتنوعة تأتي ميزة واضحة: تستطيع جوجل استخدام تقنياتها الداخلية لدعم التجارب والميزات والمشاريع الجديدة بشكل إبداعي. وهذا بالضبط ما حدث مع Google Simian، وهي تقنية مؤسسية لأجهزة كمبيوتر Mac تسمح بالنشر المتزامن للبرامج والتحديثات والتصحيحات والمزيد.

تجمع هذه التقنية بين خبرة Google في مختلف المجالات، وهي خليفة غير مباشر لمحرك نشر Google Apps. الآن يجري هذا المشروع مطلق سراحه إلى مجتمع المصادر المفتوحة.

Simian واسع إلى حد ما في الميزات، ويعتمد بالفعل على مشروع مفتوح المصدر بعنوان “Munki”. يسمح Simian باستخدام إطار عمل نشر التطبيق لنشر البرامج والتصحيحات المحدثة والمزيد لما يصل إلى عشرات الآلاف من الأنظمة. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه التثبيتات عبارة عن تحديثات اختيارية أو حزم إلزامية، ويمكنها أيضًا استهداف أجهزة الكمبيوتر ديناميكيًا بناءً على مستخدم النظام والإصدار الحالي والمزيد. سيتمكن مجتمع المصادر المفتوحة من الاستفادة من هذه الميزات لتحقيق تكامل أعمق مع منصات/برامج الطرف الثالث، والوظائف الإضافية لـ Simian نفسه، والمزيد.

وربما يساعد مجتمع المصادر المفتوحة في إكمال بعض تحديثات الميزات المعلقة. في الأشهر المقبلة، ابحث عن ميزات Simian المعلن عنها ولكن لم يتم دمجها بعد:

تخزين على الخادم Apple تحديث الملفات.

ميزات متقدمة في “التثبيتات القسرية”، مما يسمح بعناصر مثل التأخير الزمني في تفويض التثبيت.

خيار تنزيل حزم التثبيت من مصادر خارجية.

تقارير معززة وعالية التفاصيل.

التحقق من التجزئة لحزم التثبيت.

هذه ليست القطعة الأولى من التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر التي أصدرتها Google مؤخرًا. شهدت الأشهر القليلة الماضية رمزًا تم التبرع به وقدرت قيمته بالملايين. ومن المتوقع أيضًا أن يستمر هذا الاتجاه، حيث يكون مشروع Simian هو الجزء الأول من التعليمات البرمجية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات التي يتم المساهمة بها.