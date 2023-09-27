Rewrite this title: مشكلات ترحيل الموقع: 11 سببًا محتملاً لانقطاع حركة المرور

ستساعدك المقالة التالية: مشكلات ترحيل الموقع: 11 سببًا محتملاً لانقطاع حركة المرور

يعد ترحيل موقع الويب إحدى تلك العمليات الشاقة التي يمكن أن تفيد موقعك على المدى الطويل – ولكن يمكن أن تحدث الكثير من الأخطاء في هذه العملية.

يمكن أن تؤدي عمليات إعادة التوجيه غير الصحيحة، ومشكلات ملفات robots.txt، ومشكلات خريطة الموقع، وحتى الروابط الداخلية المعطلة، إلى حدوث انخفاض في عدد زيارات البحث المجاني عن غير قصد.

إن تحديد سبب انخفاض حركة المرور الخاصة بك أو انخفاضها بشكل ملحوظ بعد ترحيل الموقع يمكن أن يكون مسألة تجربة وخطأ.

استخدم هذا العمود كقائمة مرجعية للتحقق مرة أخرى من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى فقدان المواقع لحركة المرور بعد ترحيل الموقع.

ابدأ بتشغيل الزاحف لإنشاء قائمة بالمشكلات الشائعة

أولاً، تأكد من أن لديك قائمة كاملة بالمشكلات التي يعاني منها موقعك تحت تصرفك حتى تتمكن من التحقق من أي مشكلات قد تنشأ وتصحيحها.

ScreamingFrog هي أداة الانتقال لفحص موقعك ورؤية جميع المشكلات الخاصة بالصفحة التي تواجهها.

قم بإجراء فحص على موقعك لمعرفة المشكلات التي تظهر. يمكن أن يستغرق الفحص بعض الوقت بالنسبة للمواقع الأكبر حجمًا، ولكن الأمر يستحق البحث عن المشكلات في:

ربما أنت مثلي وتفضل القيام بمعظم الأشياء يدويًا ولكن هذه الأداة يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت طن من الوقت.

احتفظ ببيانات المسح الضوئي الخاصة بك متاحة، لأنها ستسمح لك بالتعرف بسرعة على العديد من المشكلات أدناه.

يجب عليك أيضًا إجراء فحص كبير ونسخ بياناتك احتياطيًا قبل ترحيل أي موقع ويب رئيسي أو إعادة تصميمه. سيعطيك هذا بيانات للمقارنة حتى تتمكن من رؤية ما تغير.

تأكد من حفظ نسخة من HTML/تخطيط موقعك قبل إعادة التصميم، حتى تتمكن من مراجعته وإعادة زيارته إذا لزم الأمر.

11 سببًا شائعًا لفقدان المواقع لحركة المرور بعد ترحيل موقع الويب

تحقق مما إذا كان أي واحد من هذه العناصر (أو مجموعة منها) يمكن أن يسبب أو يساهم في خسائر حركة المرور بعد الترحيل.

1. تغييرات العلامة الأساسية

ما هي الصفحة على موقعك التي فقدت حركة المرور أو التصنيف؟ قم بزيارة هذه الصفحات وقم بتحليل العلامات الأساسية لمعرفة ما إذا تم تغييرها بطريقة أثرت على حركة المرور الخاصة بك.

بعض المشكلات الشائعة المتعلقة بالعلامات:

الإشارة إلى الصفحات غير ذات الصلة.

مشكلات البرمجة (على سبيل المثال: الشرطة المائلة اللاحقة مفقودة).

الإشارة إلى عناوين URL القديمة التي لم تعد موجودة.

2. ملف Robots.txt و/أو المحتوى غير القابل للفهرسة

افتح ملف robots.txt أو الصفحات التي فقدت حركة المرور لمعرفة ما إذا كانت الصفحات لا تزال قابلة للفهرسة. قد تكون مشكلة الفهرسة هي السبب وراء فقدان حركة المرور الخاصة بك.

جوجل لديها خاصة بها أداة اختبار ملف robots.txt والتي يمكن أن تساعدك في تحديد وتصحيح أية مشكلات قد تواجهها في ملفك.

اقرأ المزيد: يشرح جون مولر من Google كيفية تصنيف الصفحات المحظورة بواسطة ملف Robots.txt

3. فقدان البيانات التعريفية

ربما تسببت عملية الترحيل في فقدان موقع الويب الخاص بك لبياناته التعريفية أثناء هذه العملية. قد يتم فقدان علامات العنوان والأوصاف التعريفية بسبب فقدان عمود واحد أثناء نقل قاعدة البيانات.

باستخدام البيانات من فحص ScreamingFrog، تحقق للتأكد من أن العنوان التعريفي لموقعك ووصفه لا يزالان دقيقين وسليمين.

إذا فقدت هذه البيانات، فستحتاج إلى إضافة هذه التعريفات المهمة مرة أخرى إلى موقعك. قد تتمكن من إجراء بحث سريع على Google لموقعك باستخدام “site:URL.com” لإلقاء نظرة على البيانات التعريفية قبل الترحيل.

أو استخدم النسخة الاحتياطية التي قمت بإنشائها قبل الترحيل.

بخلاف ذلك، سيتعين عليك إضافة العناوين والأوصاف الغنية بالكلمات الرئيسية يدويًا مرة أخرى. يمكن أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً إلى حد شبه مستحيل اعتمادًا على حجم موقعك.

ملاحظة: إذا كنت تعرف أحد متخصصي قواعد البيانات أو لا تمانع في إجراء بعض البحث، فقد تتمكن من استيراد بيانات التعريف القديمة إلى موقعك الجديد.

4. فقدان سرعة الصفحة

إذا قمت بترحيل موقع الويب بالكامل أو قمت بتغيير الخوادم، فربما فقدت بعض سرعة الصفحة في هذه العملية.

تأكد من مراجعة بعض الصفحات التي فقدت فيها حركة المرور لمعرفة مدى أداء سرعتك.

قد تحتاج إلى:

تأكد من أن CDN الخاص بك كان جزءًا من عملية الترحيل وأنه يعمل بشكل صحيح.

تأكد من أن نظام التخزين المؤقت الخاص بك موجود ويعمل بشكل صحيح.

يفحص رؤى سرعة الصفحة للعثور على أي إصلاحات سهلة يمكن أن تعزز سرعة موقعك.

قد تكون مشكلات الخادم أيضًا مزعجة لموقعك ولا تسمح له بالتحميل بسرعة كافية.

5. تحقق من الروابط الداخلية الخاصة بك

تعد الروابط الداخلية طريقة رائعة وطبيعية لإبقاء الأشخاص على موقعك، كما أنها تساعد محركات البحث على الانتقال من صفحة في موقعك إلى أخرى.

تأكد من أن الروابط الداخلية في منشورات مدونتك وفي الصفحات ترتبط بموقعك الحالي، وليس بالموقع القديم.

6. مشكلات إمكانية الوصول إلى المحتوى

يسرد Google Search Console جميع الصفحات المفهرسة على موقعك. قم بتسجيل الدخول إلى GSC وانتقل إلى الفهرس > التغطية.

انقر على خطأ، صالح مع تحذير، صالح أو مستبعد.

هنا سترى ما إذا كان عنوان URL به أية مشكلات ويمكنك المرور فوقه والنقر عليه لمعرفة المزيد.

في صفحة الفحص، يمكنك “اختبار عنوان URL المباشر” وتحديد أي مشكلات قد يواجهها Google عند محاولة الوصول إلى الصفحة.

7. عمليات إعادة التوجيه المعطلة

تعد عمليات إعادة توجيه الموقع جزءًا لا يتجزأ من أي عملية ترحيل لموقع ويب. إذا لم تكن لديك خطة إعادة توجيه 301 مطبقة عند ترحيل موقعك، فستواجه الكثير من المشكلات بعد الترحيل.

ستفقد حركة المرور نظرًا لعدم إخبار محركات البحث بالمكان الذي تم ترحيل موقعك إليه.

قد يضيع الزوار في هذه العملية أيضًا. يمكن أن تكون مشكلات إعادة التوجيه كابوسًا؛ هذا هو الشيء الذي يخشاه محترفو تحسين محركات البحث (SEO).

أنشئ تقارير في ScreamingFrog للعثور على أي حلقات أو سلاسل إعادة توجيه تواجه مشكلات.

سوف ترغب في:

تنظيف أي حلقات إعادة التوجيه.

اتبع سلاسل إعادة التوجيه للتأكد من دقة إعادة التوجيه.

تحقق للتأكد من إعادة توجيه عناوين URL القديمة بشكل صحيح إلى عناوين URL الجديدة، وتحديث الروابط إلى الصفحات باستخدام 301 مباشر، والربط بالصفحة الجديدة بدلاً من ذلك.

قم بتحميل قائمة كاملة بعناوين URL القديمة إلى ScreamingFrog، وقم بالزحف إلى عناوين URL هذه، وقم بتحليل التقرير للتأكد من دقة عنوان URL للبدء وعنوان URL المقصود.

تحقق من الحالة النهائية ورمز الحالة النهائية أيضًا.

أثناء قيامك بذلك، تأكد من إعادة توجيه جميع الصفحات القديمة باستخدام عمليات إعادة التوجيه 301 وعمليات إعادة التوجيه 302، وهي ليست دائمة.

8. فقدت الروابط الخارجية

تظل الروابط الخارجية إشارة قوية لمحركات البحث. إذا قمت بإنشاء موقع رائع يحتوي على الكثير من الروابط العضوية، فإنك تتوقع أن ترى تصنيفات عالية.

بعد الترحيل، قد يكون من المفيد التواصل مع مالكي المواقع هؤلاء لمطالبتهم بتحديث روابطهم إلى موقعك الجديد.

إذا كانت روابطهم القديمة معطلة أو انتقلت إلى صفحة على موقعك القديم ليست جزءًا من إعادة التوجيه، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في تصنيفات البحث.

قد ترغب أيضًا في إعادة توجيه هذه الروابط المعطلة مرة أخرى إلى الصفحة المشابهة أو نفسها لموقعك الجديد.

على سبيل المثال، إذا كان الرابط مخصصًا لك، فقد ترغب في إعادة توجيه الرابط المعطل مرة أخرى إلى . يمكنك أيضًا إعادة توجيه الرابط المعطل إلى صفحة مشابهة في طبيعتها.

9. مشكلات النظام الأساسي/الاستضافة

هل تقوم بإعادة النظام الأساسي أو نقل الخوادم؟ يعد التغيير أمرًا جيدًا، ولكنه قد يتسبب أيضًا في حدوث مشكلات صغيرة تؤدي إلى انخفاض عدد الزيارات إلى موقعك:

جدران الحماية تمنع روبوتات محرك البحث.

الأنظمة الأساسية التي تستخدم JS، والتي يصعب على الروبوتات الزحف إليها.

سرعات بطيئة وأداء ضعيف.

القيود القطرية.

إذا كنت تعيد استخدام الأنظمة الأساسية و/أو تقوم بتبديل الخوادم أو قمت بذلك بالفعل، فاطلع على جميع الصفحات التي انخفضت فيها حركة المرور الخاصة بك بعناية.

أوصي بإعطاء هذه المنصات أو الخوادم تجربة قيادة قبل الدخول إلى موقعك وترحيله.

يمكن أن يساعدك القليل من الإعداد في تجنب مشكلات النظام الأساسي أو الاستضافة التي يمكن أن تتسبب في انخفاض حركة المرور الخاصة بك.

10. الصور

هل يتلقى موقعك الكثير من حركة الصور؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنه لم تتم إعادة توجيه عناوين URL لصورك بشكل صحيح أثناء عملية الترحيل. تحقق للتأكد من أن عناوين URL للصور الخاصة بك هي:

ربط الصور الصحيحة.

الارتباط بالمجال الجديد الخاص بك.

إذا كان لديك CDN، فقد تتمكن من إجراء تغيير سريع على CDN الخاص بك لتغيير جميع صورك إلى موقعك الجديد.

في حالة استخدام CNAME لإنشاء عناوين URL للصور الخاصة بك، تأكد من أن CNAME يشير إلى موقعك و/أو خادمك الجديد.

11. تحديثات جوجل

ومن الممكن أيضًا أن تكون تغييرات موقعك قد تزامنت مع تحديث Google. تقوم تحديثات Google بأكثر من مجرد تغيير خوارزميات البحث الخاصة بها، بل يمكنها أن تدفع فريقك إلى الجنون.

في بعض الأحيان، يحدث التحديث بالقرب من عملية الترحيل ويمكن أن يتسبب في تقلب تصنيفات موقعك.

تحقق مما إذا كانت Google قد دفعت أي تحديثات رئيسية. قد لا تكون المشكلات التي تواجهها أنت وفريقك مرتبطة بترحيلك.

التعافي وإعادة البناء من الخسائر المرورية

يعد جمع البيانات ومقارنتها قبل حدوث ترحيل موقع الويب أمرًا حيويًا، وتتبع جميع التغييرات قبل / بعد.

أحب استخدام التعليقات التوضيحية في Google Analytics لتتبع التغييرات المتعلقة بتحسين محركات البحث.

كما أنني أشجع المبرمجين على تتبع تغييراتهم بطريقة مماثلة، حتى يتمكن متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) من إعادة النظر ومعرفة ما حدث الذي أدى إلى انخفاض حركة المرور.

يتطلب تصحيح جميع مشكلات موقعك وقتًا وصبرًا. إذا كنت محظوظًا، فقد تجد الجاني المسؤول عن مشكلات حركة المرور في موقعك في دقائق معدودة، ولكن تحسين محركات البحث يتطلب دائمًا نهجًا طويل المدى.

انتقل إلى موقعك وتحقق من هذه المشكلات وقم بإجراء أي تصحيحات ضرورية. عندما تصبح راضيًا عن تغييراتك، انتظر بضعة أيام أو أسابيع لترى ما إذا كانت حركة المرور الخاصة بك ستعود إلى مستويات ما قبل الترحيل.

إذا كانت حركة المرور الخاصة بك لا تزال أقل بشكل كبير مما كانت عليه قبل الترحيل، فاستمر في العمل من خلال هذه القائمة واطلب المساعدة في أي مشكلات مزعجة يبدو أنه لا يمكنك تحديدها.

بعد ذلك، استخدم ما تعلمته وقم بتطبيقه من أجل بناء حركة المرور الخاصة بك وجعل موقعك أقوى من أي وقت مضى. انطلق بثقة!

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