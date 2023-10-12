Rewrite this title: مشكلة إدارة السمعة: إصلاح نتائج Google Suggest

ستساعدك المقالة التالية: مشكلة إدارة السمعة: إصلاح نتائج Google Suggest

لقد كانت إدارة سمعة Google موضوعًا تمت مناقشته جيدًا منذ فترة طويلة، ولم يخطر ببالي مطلقًا أنه لا يزال هناك أي شيء جديد يمكن الحديث عنه هناك. لذلك كنت سعيدًا جدًا بالعثور على موضوع رائع في منتديات عالم مشرفي المواقع (المذكور في مائدة مستديرة) التي ناقشت حالة مثيرة للاهتمام: محاولة إصلاح نتائج اقتراحات Google.

تخيل أنك تكتب اسم المجال الخاص بك (بما في ذلك نطاق المستوى الأعلى) في مربع بحث Google وقبل النقر على “بحث”، ترى كلمة “سيئة” مقترحة بجوار اسم المجال الخاص بك:

هل يضر بسمعة موقعك؟ أراهن أنه يفعل! هل هناك أي طريقة لتغيير ذلك؟ حسنا، دعونا نناقش!

وفقًا لجوجل، هناك عدد غير قليل من العوامل التي تؤثر على “اقتراحات الاستعلام“الخوارزمية:

يتم استخلاص الاقتراحات من عمليات البحث التي قمت بها, عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون في جميع أنحاء العالم، المواقع في فهرس البحث لدينا، و الإعلانات في شبكتنا الإعلانية.

أي من العوامل المذكورة أعلاه يمكن التلاعب بها (وكيف):

سجل الويب الخاص بك (فقط تأكد من تسجيل خروجك من Google عند اختبار اقتراح Google على اسم علامتك التجارية/نطاقك للتأكد من أن النتائج غير متحيزة)؛

سلوك بحث الآخرين (لم أحاول أبدًا التأثير على ذلك)؛

المواقع الأخرى التي تذكر اسم علامتك التجارية (أعتقد أن هذا الموقع يمكن أن يتأثر بتوزيع المحتوى النشط والنشرات الصحفية)؛

Google AdWords (هذا الأمر بسيط: انطلق وأنفق أموالك على إعلانات Google PPC).

لذا يبدو أن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو إغراق الويب بعبارات مفضلة أخرى تذكر اسم علامتك التجارية على أمل أن يساعد ذلك. على سبيل المثال، إصدار بيانات صحفية والدفع مقابل AdWords بشيء من هذا القبيل:

إنجازات yoursite.com؛

شهادات yoursite.com؛

مدونة yoursite.com، وما إلى ذلك

ولكن مرة أخرى، يبقى السؤال، ما إذا كان ذلك سيساعد. في رأيك (وبناءً على ملاحظاتك)، ما الذي يؤثر على Google Suggest بشكل أكبر (بصرف النظر عن سجل البحث الخاص بالمستخدم)؟