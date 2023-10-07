Rewrite this title: مشكلة تحسين محركات البحث: الخلط بين الارتباط والسببية

ستساعدك المقالة التالية: مشكلة تحسين محركات البحث: الخلط بين الارتباط والسببية

هل رأيت للتو قفزة كبيرة في تصنيفات نتائج البحث الطبيعية لديك؟ تهانينا، هذه أخبار عظيمة!

ولكن قبل أن تبدأ في التدليل على أن كل أعمالك الشاقة في مجال تحسين محركات البحث تؤتي ثمارها، من المهم أن تتذكر أنه لمجرد تغير تصنيفات البحث الطبيعية الخاصة بك، فهذا لا يعني بالضرورة أن نتائجك يمكن أن تُنسب إلى حملات تحسين محركات البحث الخاصة بك.

أحد الأخطاء التي يرتكبها العديد من العاملين في مجال تحسين محركات البحث (وكذلك الرؤساء غير الفنيين الذين غالبًا ما يرفعون تقاريرهم إليهم) هو الخلط بين العلاقة السببية والارتباط. نحن نرى زيادة في تصنيفات SERPs ونفترض أن أنشطتنا تؤتي ثمارها، أو نرى انخفاضًا في أداء البحث الطبيعي وندين “العقوبات” التي فرضت على مواقعنا بشكل غير عادل. لسوء الحظ، يعد القفز إلى هذه الاستنتاجات قصير النظر بشكل لا يصدق، حيث أنه من الصعب إثبات العلاقة السببية الحقيقية بين حملات تحسين محركات البحث (SEO) وتصنيفات نتائج البحث.

لفهم سبب حدوث ذلك، لنبدأ بمراجعة الفرق بين “السببية” و”الارتباط”:

التسبب بالشىء يشير هذا إلى أن نتيجة محددة قد تم تحقيقها كنتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات.

يشير هذا إلى أن نتيجة محددة قد تم تحقيقها كنتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات. علاقة يحدث عندما يبدو أن هناك علاقة بين متغيرين أو أكثر، على الرغم من عدم تحديد العامل المسبب.

لفهم هذا التمييز بشكل أفضل، خذ بعين الاعتبار المثال الشائع التالي:

كما يشير الرسم البياني أعلاه، هناك علاقة مؤكدة موجودة بين كمية الآيس كريم المستهلكة وعدد وفيات الغرق التي تحدث كل عام. ومع استهلاك المزيد من الآيس كريم، تحدث المزيد من حالات الغرق.

فهل هذا يعني أن تناول الآيس كريم يسبب الغرق؟ بالطبع لا! وفي الواقع، فإن المتغير الثالث – الطقس الصيفي – هو العامل المسبب في كل حالة. مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يميل الناس إلى تناول المزيد من الآيس كريم والسباحة أكثر، مما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بسبب الغرق ببساطة لأن المزيد من الناس يسبحون في المقام الأول.

يجب تطبيق هذا التمييز نفسه على نتائج تحسين محركات البحث، حيث قد تحدث تغييرات في تصنيفات SERP الخاصة بك بسبب أي من العوامل التالية:

– أي عنصر محدد في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، بما في ذلك تقنيات بناء الروابط الخاصة بك، أو مقاييس التحسين على الصفحة، أو الأنشطة الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات أعلى لموقعك.

– أي عنصر محدد في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك، بما في ذلك تقنيات بناء الروابط الخاصة بك، أو مقاييس التحسين على الصفحة، أو الأنشطة الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات أعلى لموقعك. – إذا كان منافسو موقعك يستخدمون تقنيات SEO ذات القبعة الرمادية أو القبعة السوداء، فقد يُعزى صعودك في تصنيفات البحث الطبيعية إلى أخطائهم، وليس إلى أنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بك.

– إذا كان منافسو موقعك يستخدمون تقنيات SEO ذات القبعة الرمادية أو القبعة السوداء، فقد يُعزى صعودك في تصنيفات البحث الطبيعية إلى أخطائهم، وليس إلى أنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بك. – تعمل محركات البحث باستمرار على تغيير وإعادة تقييم عوامل التصنيف المختلفة، لذلك قد تحدث زيادة أو نقصان في تصنيفات SERPs الخاصة بك بسبب إعادة تقييم موقعك مقابل مجموعة جديدة من المعايير.

– تعمل محركات البحث باستمرار على تغيير وإعادة تقييم عوامل التصنيف المختلفة، لذلك قد تحدث زيادة أو نقصان في تصنيفات SERPs الخاصة بك بسبب إعادة تقييم موقعك مقابل مجموعة جديدة من المعايير. – مع استمرار إزالة الروابط غير المرغوب فيها من مؤشرات محركات البحث (كما كان الحال مؤخرًا بالنسبة لروابط شبكة المدونات)، تتم إزالة القيمة التي وجهتها بشكل غير صحيح إلى المواقع التي تستخدمها، مما أدى إلى انخفاض تصنيفات تلك المواقع.

– مع استمرار إزالة الروابط غير المرغوب فيها من مؤشرات محركات البحث (كما كان الحال مؤخرًا بالنسبة لروابط شبكة المدونات)، تتم إزالة القيمة التي وجهتها بشكل غير صحيح إلى المواقع التي تستخدمها، مما أدى إلى انخفاض تصنيفات تلك المواقع. وأي عدد من المتغيرات الأخرى…

نظرًا لعدد العوامل المسببة المحتملة المعنية، فإن إسناد نتائج SERP مباشرة إلى أنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بك يكاد يكون مستحيلًا، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك إنشاء بيانات ذات معنى من خلال تتبع مقاييس معينة. هيريس كيفية القيام بذلك:

الخطوة رقم 1 – توثيق كل ما تفعله

كحد أدنى، تحتاج إلى تتبع جميع المتغيرات التالية بشكل فعال لمقارنتها لاحقًا بالتغيرات في نتائج تحسين محركات البحث الخاصة بك:

تتبع كلماتك الرئيسية

قم بإنشاء جدول بيانات Excel يسرد كل كلمة رئيسية تستهدفها بشكل نشط، بالإضافة إلى الصفحة التي تستهدف الكلمة الرئيسية فيها، وأي صفحات خاصة بك تظهر في نتائج البحث الطبيعية لهذه العبارات، والتغيير في الموضع العلوي لديك وقت.

قم بإنشاء جدول بيانات منفصل يلتقط نفس المعلومات لأفضل 500 كلمة رئيسية تولد حركة المرور لموقعك.

تتبع تغييراتك على الصفحة

عندما تقوم بإجراء تغييرات على تحسين أي من صفحاتك في الموقع (على سبيل المثال، تغيير علامات العنوان أو ضبط كثافة الكلمات الرئيسية لمقالاتك)، قم بإنشاء تعليق توضيحي في Google Analytics يحتوي على تفاصيل حول التغييرات المحددة التي أجريتها و التواريخ التي حدثت فيها.

تتبع الروابط الخاصة بك

قم بإنشاء جدول بيانات Excel آخر لتتبع عدد وجودة الروابط الواردة التي تشير إلى موقعك. يمكن تنزيل هذه المعلومات باستخدام Majestic SEO أو Open Site Explorer.

بالإضافة إلى تتبع مصدر كل رابط يشير إلى موقع الويب الخاص بك، قم بتدوين تصنيف الصفحات لعنوان URL المرجعي، ونص الرابط المستخدم في الرابط، وعنوان URL الجذر لموقع الإحالة. يمكن أن تؤدي التغييرات في توزيع مقاييس الارتباط المحددة هذه إلى مكاسب وخسائر في تحسين محركات البحث.

تتبع الإشارات الاجتماعية الخاصة بك

نظرًا لأن الإشارات الاجتماعية قد تم تضمينها كعوامل جديدة لتصنيف محركات البحث (SEO)، قم بإنشاء جدول بيانات آخر لقياس تقدمك في هذا المجال وفقًا لجميع المتغيرات التالية:

عدد متابعي الملف الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي

رقم ال Facebook تحديثات الحالة و Twitter تويت

عدد “الإعجابات” في الملف الشخصي

عدد عناوين URL المذكورة على مواقع الشبكات الاجتماعية

للحصول على الصورة الأكثر دقة لكيفية مساهمة حملات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك في أداء SERPs، قم بمراقبة نتائج كلماتك الرئيسية وروابطك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتتغير إشاراتك الاجتماعية مرة واحدة على الأقل في الشهر. للتأكد من الدقة، أنشئ ملاحظات Google Analytics للتغييرات التي تجريها على الموقع عند حدوثها.

الخطوة رقم 2 – تتبع تغييرات تحسين محركات البحث الخاصة بمنافسيك

نظرًا لأن التغييرات في نتائج تحسين محركات البحث لموقعك يمكن أن تحدث بسبب أخطاء من جانب منافسيك وكذلك من أنشطتك الخاصة، فستحتاج أيضًا إلى قياس التغييرات التي يجريها منافسوك على مواقعهم.

لذا، بالإضافة إلى تتبع أنشطتك الخاصة، راقب مقاييس المنافسين التالية:

التغييرات في عدد الروابط الواردة ونوعها وجودتها – على سبيل المثال، إذا رأيت منافسك يرسل عددًا كبيرًا بشكل غير طبيعي من البيانات الصحفية في نفس الوقت الذي يتفوق فيه موقعه على موقعك في SERPs، فيمكنك استخدام هذا الارتباط لعكس هندسة استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بهم وتطبيقها على موقعك.

عدد الصفحات المفهرسة على مواقعهم

أي تغييرات كبيرة في الموقع تظهر تحولًا في استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بهم

نعم، هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كنت تتتبع نتائج العديد من المنافسين. ومع ذلك، فهو نشاط ضروري إذا كنت تريد زيادة احتمالات تحديد المتغيرات التي تؤدي إلى تحسينات طبيعية في أداء البحث بشكل قاطع.

الخطوة #3 – قارن التغييرات في مقاييسك مع التغييرات في تصنيفاتك

الآن، كلما رأيت تغييرًا في تصنيفات SERPs الخاصة بك – سواء كانت إيجابية أو سلبية – ستتمكن من مقارنة توقيت حركة نتائج البحث بمقاييس قابلة للقياس الكمي.

مرة أخرى، لن تتمكن أبدًا من القول بدقة 100% ما إذا كانت أفعالك أو أنشطة تحسين محركات البحث الخاصة بمنافسيك قد أدت إلى حركة موقعك من خلال SERPs أم لا. ومع ذلك، من خلال مراقبة هذه المقاييس الأساسية، ستتمكن من ضبط استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) بشكل أفضل مع الأنشطة التي تعتقد أنها تؤدي إلى تحقيق أكبر مكاسب في SERPs.

ماذا افتقد؟ ما هي المتغيرات الأخرى التي تتبعها لقياس الفرق بين الارتباط والسببية عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث؟

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