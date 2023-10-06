Rewrite this title: معضلة التحويل الجديدة: تم حلها للعمولات العالية

ستساعدك المقالة التالية: معضلة التحويل الجديدة: تم حلها للعمولات العالية

في معرض أقيم مؤخرًا، قدمت شركة TRI Hospitality بعض النتائج الجديدة، وكان أحدها مثيرًا للقلق للغاية، إن لم يكن مفاجئًا للغاية. ووفقاً لدراستهم، ارتفع متوسط ​​سعر الغرفة الفندقية على مدى العقد الماضي بنحو 50%، مقارنة بعمولات وكالات السفر عبر الإنترنت (OTA) التي زادت بأكثر من 150% خلال نفس الفترة. من الواضح أن هذا التفاوت غير مرحب به، خاصة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة.

ومع أخذ هذا في الاعتبار، يبدو من الأهمية بمكان أن تقوم الفنادق، أو أي شركة في هذا الشأن، برفع مستوى خطة لعبتها بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على “الحبوب السهلة” المتمثلة في قنوات الرؤية المتوسطة. نحن نشهد بشكل متزايد حاجة كبيرة لمزيد من “التوازن” في التسويق عبر الإنترنت. إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها.

حل مع حس الحصان

باختصار، إحدى أفضل الطرق لأصحاب الفنادق (أي شركة مرتبطة بالعمولات) للسيطرة على الأمور هي التركيز على خدمة عملاء رائعة ومنتج رائع، مع النتيجة النهائية الواضحة المتمثلة في المزيد من الأعمال العائدة. واجه الأمر، العميل العائد هو عميل “مباشر”، ولا يحتاج إلى قنوات تسويق خارجية للعثور على أعمالنا. الشركات التي تركز على القيام بأفضل ما لديها لتعزيز علاماتها التجارية، والتي تقترن بالمكبرات الاجتماعية وغيرها من المضخمات الرقمية تساوي المزيد من الزيارات المباشرة لموقع الويب. ولتحقيق ذلك، يجب على الفنادق والشركات الأخرى ببساطة جمع ومعالجة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول عملائها الراضين، وإنشاء حملات مثل النشرات الإخبارية للتفاعل مع هؤلاء العملاء، وتشجيع أعمال العودة المباشرة.

كما أن تقديم الصفقات والحوافز الخاصة يعمل أيضًا على توسيع نطاق الوصول والفعالية، مع تمكين تتبع عائد الاستثمار والتحويلات بشكل أفضل بكثير. وأخيرًا، فإن التأثير الإجمالي للقيام بشكل أفضل فيما نجيده هو جذب العملاء بعيدًا عن الوكالات وبدلاً من ذلك التوجه نحو موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك، فإن نشر وتعزيز الفارق الواضح في أسعار القنوات “المباشرة” مقابل قنوات العمولة سيكون فعالاً للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى الإنترنت من خلال الأجهزة المحمولة، أصبح من الضروري بشكل متزايد أن يتمكن عملاؤك من الوصول إلى موقعك عبر الهواتف الذكية والأجهزة. إن إنشاء موقع للجوال، أو موقع مستجيب للأجهزة المحمولة، يجعل من السهل على عملائك الحجز (الشراء) عبر الإنترنت. خيارات الشراء، بغض النظر عن السلعة، تزيد دائمًا من احتمالية البيع. مع ظهور إعلانات الهاتف المحمول، والإعلانات السياقية، والأساليب المجربة والصحيحة مثل الأسواق التابعة والتسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكن للمرء بسهولة تحديد مصيدة فئران تسويقية أفضل من “الكل في” مع وكالات السفر عبر الإنترنت أو أي وسيط.

الصورة أدناه من مساعد (مشاركة الشرائح) بجامعة ماكجيل. يقترح أستاذ التسويق، دكتوراه سامر ماثور، أي وسيط لأنه يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتحويلات.

يقترح البروفيسور ماثور التوازن المثالي للتواصل

ومن المهم أيضًا التركيز على مصطلحات البحث المحلية عند النظر إلى المحتوى الموجود على موقع الويب الخاص بك. التوطين ليس ظاهرة جديدة في مجال الإعلان، ولكنه أصبح ذا أهمية متزايدة في مجال الإعلان الرقمي. فكر في الصفحات الصفراء؛ لقد تلقيت الصفحات الصفراء لمنطقتك المحلية، وليس لمسافة ميل واحد. باستخدام الإنترنت، يبحث الأشخاص من جميع أنحاء العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسفر والفنادق على وجه الخصوص، فغالبًا ما يرغب العملاء في التواجد في موقع معين. وهذا ينطبق على العديد من الشركات إذا فكرت في الأمر. أعتقد أنه من الأفضل للشركات، باعتبارها مزود إقامة مستقل (شركة)، التركيز على مصطلحات مثل “فنادق في نوتنج هيل” أو “فنادق بالقرب من هايد بارك” بدلاً من مجرد فندق لندن، أو المصطلحات الأوسع بشكل عام. في الواقع، هناك ببساطة منافسة أقل ومع البنية والمحتوى الصحيحين، سيكون من الأسهل “العثور عليه” بغض النظر عن طريقة البحث.

حالة استخدام الضيافة

بالنسبة للأنشطة التجارية الموجهة نحو السفر والضيافة ككل، والتي يتم دمجها مع أماكن Google وجميع عمليات الشراء الأخيرة من Google (Zagat’s وFrommers وما إلى ذلك)، فمن المهم للغاية بالنسبة للأنشطة التجارية الخاصة بالفنادق وبيوت الشباب التأكد من تحسين حسابات أماكن Google الخاصة بها ، وإظهار البيانات والمحتوى والفيديو والصور ذات الصلة. ينجذب المستهلكون إلى الخرائط في نتائج البحث، خاصة إذا كانوا يبحثون عن مصطلحات تعتمد على الموقع، وبالتالي، يعد هذا ضروريًا لدفع الأعمال بشكل مباشر وخفض تكلفة البيع في نهاية المطاف. يبقى أن نرى ما إذا كانت شعبية +Google ستزداد أم لا، ولكن ليس هناك شك في أن هناك أهمية كبيرة للبريد الإلكتروني الاجتماعي بشكل عام، فيما يتعلق بنشر أعمالك والتواصل مع عملائك.

أخيرًا، أوصي باستخدام Google Adwords مع حملات علامتك التجارية. عند التسجيل لدى أي وكالة تسويق، فإنك توافق على قيامهم بحملات الدفع مقابل النقرة، وهذا أمر إيجابي. سيضمن استخدام Google Adwords حصول موقعك على درجة عالية من حيث مصطلحات البحث عن العلامات التجارية. بالتزامن مع “استراتيجيات الحملة” الأخرى، يضيف Adwords الطاقة للوصول الإجمالي إلى عملائك. مرة أخرى، زيادة عدد الزيارات، التي تؤدي إلى التحويلات، تعني المزيد من الإيرادات المباشرة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع العمولات. تعمل ميزات تتبع Adwords على تحسين كفاءة عملك وعائد الاستثمار. أخيرًا، إذا كانت لديك الموارد، فإنني أوصي أيضًا بعبارات “طويلة الأمد” للقيمة والفرص العالية للتحويل.

باختصار، ليس هناك فائدة من مجرد الاستلقاء والسماح للشركات الكبرى بالحصول على إيراداتك. التأكد من أنك تستثمر بشكل صحيح في موقع الويب الخاص بك (التصميم، والسرعة، وسهولة الاستخدام، وما إلى ذلك)، وإدارة المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء الروابط والاهتمام الذي يستحقه منتجك، فهذه الاستراتيجيات وغيرها المذكورة ستعمل على تحسين “فوزك” بشكل كبير منتصف إلى طويل الأجل.

اعتمادات الصورة: مشاركة شريحة جامعة ماكجيل – بإذن من الدكتور سمير ماثور