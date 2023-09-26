Rewrite this title: معلومات الاتصال: هل هي أحد عوامل التصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: معلومات الاتصال: هل هي أحد عوامل التصنيف في Google؟

إن منح العملاء والمحتملين طريقة للوصول إليك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني هو مجرد عمل جيد.

فهو يمكّن الأشخاص من التواصل وطرح الأسئلة وإثارة أي مخاوف قد تكون لديهم وتقديم طلب والمزيد.

ومع ذلك، قد تكون هناك أسباب مشروعة لاختيار الشخص أو المنظمة عدم نشر معلومات الاتصال الخاصة بهم.

السؤال هو، هل تؤثر معلومات الاتصال – أو عدم وجودها – على تصنيفات بحث Google الخاصة بك؟

المطالبة: معلومات الاتصال هي أحد عوامل التصنيف في Google

هناك اعتباران مختلفان هنا:

معلومات الاتصال في بطاقة بيانات نشاطي التجاري على Google (التي حلت محل أماكن Google للأنشطة التجارية وصفحات +Google، ولهذا السبب ستشاهد الإشارة إلى صفحات الأماكن أدناه). معلومات الاتصال على موقع الويب الخاص بك.

الدليل على معلومات الاتصال كعامل تصنيف

يُعرف ظهور معلومات الاتصال الخاصة بك – وتحديدًا اسم عملك وعنوانك ورقم هاتفك – في أماكن مختلفة عبر الإنترنت باسم الاقتباس.

نحن نعلم أن الاستشهادات هي أحد عوامل تصنيف البحث المحلي وقد ظلت كذلك لأكثر من عقد من الزمن (على الأرجح حتى قبل ظهور Google إطلاق الأماكن الخاصة بها صفحات عام 2009).

التقرير الخامس لمسح عوامل تصنيف البحث المحلي لديفيد ميهم، نشرت في عام 2012، يقدم لمحة سريعة عن الحكمة التقليدية حول معلومات الاتصال كعامل تصنيف محلي في ذلك الوقت.

محترف تحسين محركات البحث نياغوسلاف جيكوف (الآن مدير البحث المحلي في WhiteSpark) نُقل عنه قوله ما يلي حول أهمية وجود رمز منطقة محلي في صفحة المكان الخاصة بك:

“على الرغم من أنه عامل تصنيف بسيط إلى حد ما، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معدل النقر للاتصال والتحويل العام، لأنه عندما يبحث الأشخاص عن أنشطة تجارية محلية، فإنهم يفضلون العثور على هذا بالضبط.”

جيمس سفوبوداقال الشريك في WebRanking:

“تعتبر عوامل صفحة المكان الخاصة بعنوان العمل والفئات ورقم الهاتف والعنوان ذات أهمية كبيرة لإنشاء ملف تعريف دقيق وموثوق به والذي سيحظى بتصنيف جيد في السوق المحلية بالنسبة للكلمات الرئيسية ذات الصلة.”

يمكنك معرفة المزيد عن الاستشهادات كعامل تصنيف هنا.

يصبح الأمر أكثر صعوبة عندما نحاول تحديد ما إذا كان تضمين معلومات الاتصال على موقع الويب الخاص بك يعد عامل تصنيف أم لا.

هناك بعض الأدلة على ذلك.

ال إرشادات تقييم الجودة من Google (ص 15) ذكر أن:

“تعتمد أنواع وكمية معلومات الاتصال المطلوبة على نوع موقع الويب. تعتبر معلومات الاتصال ومعلومات خدمة العملاء مهمة للغاية بالنسبة لمواقع الويب التي تتعامل مع الأموال، مثل المتاجر والبنوك وشركات بطاقات الائتمان وما إلى ذلك. ويحتاج المستخدمون إلى طريقة لطرح الأسئلة أو الحصول على المساعدة عند حدوث مشكلة.

الآن، هذا لا يعني أنها جزء من الخوارزمية. هذه هي الإرشادات المقدمة لمقيمي الجودة البشرية الذين ليس لديهم القدرة على التأثير على تصنيفات البحث.

ولكنه يخبرنا أن Google تعتبر معلومات الاتصال جزءًا مهمًا من تجربة البحث، خاصة عندما يتعلق الأمر بصفحات الويب “أموالك وحياتك” (YMYL).

تكرر الصفحة 35 أهمية معلومات الاتصال في تقييم مصداقية صفحة الويب عندما يكون YMYL قيد التشغيل:

“هام: بالنسبة لصفحات YMYL والصفحات الأخرى التي تتطلب مستوى عالٍ من ثقة المستخدم، كمية غير مرضية من يعد أي مما يلي سببًا لإعطاء الصفحة تصنيفًا منخفض الجودة: معلومات خدمة العملاء، معلومات الاتصال، معلومات حول المسؤول عن موقع الويب أو معلومات حول من قام بإنشاء المحتوى.

ومرة أخرى في الصفحة 42:

“… نتوقع أن تحتوي معظم مواقع الويب على بعض المعلومات حول من (على سبيل المثال، ما هو الفرد أو الشركة أو الشركة أو المؤسسة أو ما إلى ذلك) المسؤول عن موقع الويب ومن أنشأ MC، بالإضافة إلى بعض معلومات الاتصال، ما لم يكن هناك معلومات جيدة سبب عدم الكشف عن هويته.”

الدليل ضد معلومات الاتصال كعامل تصنيف

في جلسة Hangout لمركز مشرفي المواقع من Google عام 2016، سُئل جون مولر: “هل يمكن أن يؤدي فقدان معلومات الاتصال في مجلة إخبارية إلى تصنيفات أسوأ في أخبار Google أو مقتطف أخبار Google في البحث العضوي؟

رد مولر:

“لا أعرف شيئًا عن أخبار Google، لذا لا يمكنني التعليق على ذلك. فيما يتعلق بالبحث العادي على الويب، لا أعتقد أننا ننظر إلى أشياء مثل معلومات الاتصال على صفحة الويب. لذلك ربما لا يكون هذا شيئًا نركز عليه في تصنيفات بحث الويب.

وأضاف أنه شخصيًا يقدر عندما يعرض موقع الويب معلومات الاتصال لأنه يمكّن Google من الاتصال مباشرة إذا لاحظوا خطأً كبيرًا في الموقع مثل تطبيق noindex على مستوى الموقع.

وأشار أيضًا إلى أنه بالنسبة للمواقع الإخبارية على وجه الخصوص، فإن عدم منح الزائرين وسيلة للاتصال بالشركة يبدو بمثابة تجربة مستخدم سيئة.

معلومات الاتصال كعامل تصنيف: حكمنا

تستخدم Google بالتأكيد معلومات الاتصال في القوائم المحلية (الاستشهادات) كعامل تصنيف محلي.

وعلى الرغم من أن مولر أعرب عن شكه في استخدام معلومات الاتصال الموجودة على أحد مواقع الويب في تصنيفات البحث على الويب (العضوية)، إلا أن ذلك كان في عام 2016.

كانت موضوعات EAT والمعايير الأعلى لـ YMYL بارزة في إصدار 2015 من إرشادات تصنيف الجودة.

لقد قرأت وكتبت عن نسخة مسربة سابقًا من المبادئ التوجيهية في عام 2011، ويبدو أن التركيز على YMYL في إصدار 2015 هو تحسين لمقياس تصنيف صفحة الويب الذي استخدمته Google في هذا الإصدار السابق. طلبت من المقيمين تعيين “واحد بالضبط” من التصنيفات التالية:

حيوي.

مفيد.

مناسب.

ذات صلة إلى حد ما.

خارج الموضوع أو عديمة الفائدة.

غير قابل للتقييم.

يبدو أنه بحلول عام 2015، كان نهج Google فيما يتعلق بجودة موقع الويب قد نضج إلى الحد الذي أدرك فيه الحاجة إلى تقييم أنواع مختلفة من المواقع بطرق مختلفة.

اقترح داني سوليفان من Google في عام 2018 أن مفتاح الأداء الأفضل في تحديثات الخوارزميات الأساسية الواسعة هو الاستخدام الجيد لإرشادات تصنيف الجودة.

لكل هذه الأسباب، تشير الأدلة إلى معلومات الاتصال الموجودة على موقع الويب الخاص بك كعامل تصنيف للاستفسارات التي من المحتمل أن تؤثر على صحة الشخص أو معيشته.

تتكون أنظمة تصنيف بحث Google من العديد من الخوارزميات المختلفة. يتم الاحتفاظ بالمواقع التي تنشر معلومات مهمة ومن المحتمل أن تكون مؤثرة وفقًا لمعايير أعلى ويتضمن ذلك تمكين القراء/العملاء من الاتصال بها.