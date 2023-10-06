Rewrite this title: مع أن الملاءمة لا علاقة لها على الإطلاق بنجاحها: ما هو Google؟

ستساعدك المقالة التالية: مع أن الملاءمة لا علاقة لها على الإطلاق بنجاحها: ما هو Google؟

بالنسبة لجميع الأغراض العملية والتقنية والعلمية والفنية، فإن Google ليس محرك بحث، على الأقل ليس بالنسبة لي. بحث Google هو محرك إعلاني – فترة. السبب ببساطة هو أن جميع أفضل النتائج التي يجلبها هي معلومات مقدمة لك من الأثرياء، أو الأشخاص الذين لديهم ما يكفي من أموال تحسين محركات البحث (SEO) ليكونوا في المقدمة، أو على الأقل ما يكفي من المال للإعلان في الجزء العلوي من مصطلحات البحث. في آلية البحث هذه، ليس لدي ولا أنت أي خيار لرؤية أي شيء آخر غير ما قرر الآخرون لنا رؤيته بناءً على قوتهم المالية. هذا ليس تعريفًا لمحرك البحث في كتابي، ولا ينبغي أن يكون في كتاب أي شخص.

من أجل الجدال، دعنا نجري أنا وأنت تجربة فكرية. تخيل أن لديك قائمة مكونة من عمودين في مطعمك الذي افتتحته حديثًا. هل تستطيع ان تراه؟ على اليسار، تضع المقبلات المجانية (أو الرخيصة جدًا). على اليمين، لديك الدورات الرئيسية، وصانعي المال الحقيقي. الآن، ما مقدار الاهتمام الذي تريد أن يوليه الأشخاص للعمود الأيسر مقابل العمود الأيمن؟ على وجه الخصوص، إذا كان عليك إعطاء المقبلات (أو أجنحة الدجاج أو الفول السوداني) مجانًا لجذب الأشخاص، فهل تريدهم أن يتناولوا المقبلات فقط ثم يغادروا؟

لا، هذه هي نفس القضية الحساسة التي كانت جوجل تحاربها سرًا. يحصل العديد من الأشخاص العبقريين في Google على رواتبهم المربحة فقط للحفاظ على هذا الرصيد المقترح فقط، حيث يقدمون هدايا مجانية لحملك على شراء الطبق الرئيسي – سلع المعلنين. وبقية مشاريع جوجل خارج هذا النموذج، تشبه زينة عيد الميلاد في وول ستريت.

للمتابعة، كما يجب أن تكون المقبلات جيدة بما يكفي لجذب الأشخاص إلى مطعمك، يجب أن تكون نتائج بحث Google في العمود الأيسر جيدة أيضًا. ولكن، إذا قمت (Google) بجعل المقبلات لذيذة للغاية، فإن “عملك” بأكمله سيكون في ورطة. وإذا جعلتهم مقززين للغاية (غير ذي صلة)، فسوف تعاني الأعمال التجارية مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المستحيل إدراج نفس الطبق تحت كلا العمودين، لأسباب واضحة إلى حد ما. وهذا هو التوازن الذي أشير إليه. ومن ثم، فإن تحسين ملاءمة بحث Google يعمل بلا معنى ضد هذا التوازن. يجب أن يحصل Google (مطعمك) على الجرعة المناسبة من الملاءمة – لا شئ اكثر و لا شئ اقل.

ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه المسألة، سأضرب مثالاً باستخدام مصطلح طبي، لأن الإعلان الطبي هو طبق رئيسي مكلف للغاية.

قانون موازنة سيرك جوجل

مصطلح بحث جوجل: . يتم عرض نتائج هذا الاستعلام أدناه

الآن سيد جوجل، هل تقول أن موقع Advil.com لا يحتوي على محتوى جيد وذو صلة يستحق أن يكون في نتائج البحث هذه، في العمود الأيسر (في المقبلات)؟ بالطبع لديها. لكن أدفيل يدفع بالفعل مبلغًا كبيرًا مقابل هذا المصطلح، فلماذا تجعله مقبلات مجانية؟ الغرابة الواضحة الأخرى هنا هي الوضع بالنسبة للأسبرين والشركة المصنعة له باير. في الصفحة الأولى بأكملها من النتائج، لم يظهر أي ذكر لهذه الكلمات على الإطلاق لنفس المصطلح “الصداع”. كيف يمكن أن يكون أحد أكثر الأدوية شيوعًا وشعبية والمعروفة في العالم لعلاج الصداع غير موجود في أي مكان؟ أليست ذات صلة؟ أين يقع موقع bayer.com؟ أين يقع موقع aspirin.com؟

قد يكون أحد التفسيرات هو أن شركة باير لا تحتاج إلى شركة جوجل لبيع الأسبرين الخاص بها لأنه اسم مألوف. وبالتالي، ربما لا تستثمر شركة Bayer في تحسين محركات البحث (SEO) ولا تعلن عن منتجها. إذا كتبت “الأسبرين”، فإنك ترى “باير” و”الأسبرين” في قائمة المقبلات، مما يدعم الحجة المذكورة أعلاه: إنهما لا يدخلان في حرب مزايدة على مصطلح “الصداع”. مرة أخرى، نحن نفسر أداء البحث من الناحية الاقتصادية، ومن هنا نقطة البداية

يتم توزيع جميع نتائج بحث Google تقريبًا من خلال عملية الموازنة هذه للذيل السمين (الاستعلامات القصيرة والشائعة). يمكنك اختبار هذا بنفسك. إذا كان لديك ما يكفي من الوقت لإجراء عينة جيدة، فستلاحظ أنه، مع بعض الاستثناءات، يتم التوازن الدقيق بين القائمة والقائمة على Google. تم تبسيط هذه الصورة المعقدة إلى حد ما في الرسم البياني أدناه.

كملحق لهذا الرسم البياني، نحتاج إلى توضيح كيف وأين يحدث هذا التوازن. لذلك، بالنسبة للاستعلام “الصداع”، تصبح الملاءمة (بالمعنى الحرفي) غير مهمة لأنه سيكون هناك ملايين الصفحات ذات الصلة بهذا المصطلح. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه معايير Google التالية، وهو . لدى Google عدة تعريفات لـ جودة (مثل المنفعة والفائدة وما إلى ذلك) ويتم تحديد ذلك بشكل أساسي من خلال مزيج من الأنماط البدائية (مثل مدة العلامة الوصفية الوصفية) والأساليب الإحصائية (مثل البيانات التاريخية لنقرات المستخدم على الروابط التالية للبحث.) لكن ما يخفي هنا هو أن هناك معيارا آخر أيضا، وهو اقتصادياتوالتي تستخدمها Google لتقييم القيمة بالدولار لكل صفحة من حيث تأثيرها على عائدات الإعلانات.

على سبيل المثال هنا، أحد إجراءات الموازنة البسيطة هو قطع جميع النتائج من Advil.com نظرًا لأنهم يقدمون عرضًا كبيرًا على المصطلح “الصداع” وبالتالي يظهرون في عمود الإعلانات على أي حال. ولكن هناك وسائل أخرى أيضًا، طرق لا يعرفها إلا عدد قليل من الأشخاص داخل جوجل، أشياء تؤثر على هذا التوازن. بناءً على هذه الاعتبارات، ستكون صيغة خوارزمية التصنيف الخاصة بجوجل عبارة عن وظيفة غير معروفة من حيث الملاءمة والجودة والاقتصاد:

تصنيف الصفحة = (الملاءمة، الجودة، الاقتصاد)

في الرسم البياني أعلاه، لاحظ الخط الأزرق الذي يمثل “أهداب” , الانتقال إلى . للتوضيح هنا، اخترت استعلامًا “ما الذي يسبب الصداع بعد ركوب الدراجة” عمدًا، وهو ما يمثل بوضوح الحد الذي تفقد فيه Google سيطرتها على الإيرادات. ردا على هذا الاستعلام، سوف ترى عدة نتائج من ركوب الدراجات المواقع على هذه الصفحة، ولن تظهر أي إعلانات. في مواقف البحث هذه والمعايير كلها في طي النسيان. الآن، لم يتبق سوى آلية القص “الملاءمة” (المتغيرة) قيد التشغيل، وهذا الجانب من Google ضعيف جدًا في الواقع. يجب على القارئ أيضًا أن يلاحظ أن هذا عمل تجاري كبير، كما أثبت ذلك iTunes و Amazon. وبالتالي، فإن جوجل تريد بشدة أن تطالب بمنطقة الذيل الطويل للبحث.

العمل البشري وعوامل أخرى

الآن دعونا نفسر وثيقة جوجل المسربة، والتي تخدم غرض تدريب الأشخاص على تصنيف عناوين URL، ما يسمى “إرشادات تصنيف الجودة 2012”. وإليكم ملاحظاتي وتخميناتي حول هذه الوثيقة:

لدى Google مهمتان مختلفتان تستخدمان العمل البشري في تصنيف صفحات الويب لاستعلامات معينة. (1) حدد مصادر الويب التي تمارس سوء النية (إخفاء الهوية، وإرسال البريد العشوائي، وما إلى ذلك) بحدود واضحة. يجب أن يكون لدى Google قائمة سوداء ضخمة، وهذا التمرين الذي يتم تكراره كثيرًا سيؤدي إلى تحديث القائمة السوداء الخاصة بهم. (2) قم بتقييم جودة صفحات الويب (عناوين URL) لاستعلام معين. هذا هو الجزء المثير للاهتمام حيث “عملية التوازن” القضايا. سأكرر هذا الجزء فقط للمضي قدمًا. لكنني أتصور أن جزءًا كبيرًا من هذا الجهد يستهدف المهمة الأولى.

حدد مصادر الويب التي تمارس سوء النية (إخفاء الهوية، وإرسال البريد العشوائي، وما إلى ذلك) بحدود واضحة. يجب أن يكون لدى Google قائمة سوداء ضخمة، وهذا التمرين الذي يتم تكراره كثيرًا سيؤدي إلى تحديث القائمة السوداء الخاصة بهم. قم بتقييم جودة صفحات الويب (عناوين URL) لاستعلام معين. هذا هو الجزء المثير للاهتمام حيث القضايا. سأكرر هذا الجزء فقط للمضي قدمًا. لكنني أتصور أن جزءًا كبيرًا من هذا الجهد يستهدف المهمة الأولى. وفي مهمتها الثانية، تحاول Google دفع الخط الأزرق (الرسم البياني أعلاه) إلى اليمين، من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي في ، وذلك باستخدام العمالة البشرية. أراهن أن جميع الاستفسارات المقدمة للمدربين ستكون على حدود . بعد ذلك، ستقارن Google التقييمات حسب العمل البشري مع الخوارزمية الخاصة بها وتستخدم الفرق لضبط الخوارزمية وفقًا لـ .

الآن هذه هي الحجة الرئيسية. يجب على أي شخص مهتم بشكل غامض بالرياضيات أن يعرف أن الذيل الطويل ضخم جدًا، وأن أي تقدم من هذا القبيل بواسطة الإنسان، بوصة ببوصة نحو التصنيف هو أمر عقيم على الإطلاق. ولذلك، سأشترط أن المهمة الثانية هي خدعة، حيث تبقي الناس على كشوف المرتبات، وتُظهر لوول ستريت (وغيرها) أنه يتم بذل بعض الجهد الحقيقي في التقدم من أجل الملاءمة.

وبناءً على هذا التقييم، أود أن أدعي أيضًا أن الوثيقة تم تسريبها عن قصد. إنه لا يحتوي على أي أسرار، ولكنه يعرض 161 صفحة من العمل الجاد المفترض حول مدى التزام تحسين ملاءمة البحث.

لن يجد الأشخاص المسؤولون عن تحسين محركات البحث (SEO) شيئًا مفيدًا في هذه الوثيقة، لأنهم لا يعرفون أحد أهم المعايير، وهو تصنيف الاقتصاد ، والاستراتيجية المقابلة وراء ذلك. على سبيل المثال، إذا كانت صفحتك الخاصة بالصداع أكاديمية للغاية، فقد يكون لديك فرصة أفضل للحصول على مرتبة عالية في الصفحة مقارنة بما إذا كانت صفحتك تجارية، حتى لا تدوس على أصابع المعلن. جوجل لديها عقلية “ليس هناك غداء مجاني”. ولكن، إذا كان عملك يمثل مصدر دخل جيد لـ Google، مما يعني أنك تعلن بكثافة على Google، فستحمل صفحات الويب الخاصة بك أهمية مختلفة. وبمجرد تسرب هذه المعلومات، إذا كان هذا هو الحال، فمن الواضح أنه سيتم سماع ضجة كبيرة من أمثال مايكروسوفت، وجميع منافسي جوجل، والوكالات العازمة على مراقبة مثل هذه المكائد.

، والاستراتيجية المقابلة وراء ذلك. على سبيل المثال، إذا كانت صفحتك الخاصة بالصداع أكاديمية للغاية، فقد يكون لديك فرصة أفضل للحصول على مرتبة عالية في الصفحة مقارنة بما إذا كانت صفحتك تجارية، حتى لا تدوس على أصابع المعلن. جوجل لديها عقلية “ليس هناك غداء مجاني”. ولكن، إذا كان عملك يمثل مصدر دخل جيد لـ Google، مما يعني أنك تعلن بكثافة على Google، فستحمل صفحات الويب الخاصة بك أهمية مختلفة. وبمجرد تسرب هذه المعلومات، إذا كان هذا هو الحال، فمن الواضح أنه سيتم سماع ضجة كبيرة من أمثال مايكروسوفت، وجميع منافسي جوجل، والوكالات العازمة على مراقبة مثل هذه المكائد. بالنسبة لي، وجدت أيضًا هذه الوثيقة ممتعة من حيث المعلومات الزائدة عن المدربين. لقد ضحكت حتى البكاء وأنا أقرأ بعد تقديم المعلومات في مجلد يمكن مقارنته بدليل المستخدم حول كيفية إطلاق صاروخ نووي، كيف يمكن لأي شخص أن يتوقع أن يمثل المقيمون البشريون الأشخاص العاديين في ضوء الكثير من التوجيهات؟ هذه الإستراتيجية المتضاربة ذاتيًا هي علامة على الارتباك في عقلية التصنيف في أحسن الأحوال، والحيلة في أسوأ الحالات.

يعد Google محركًا إعلانيًا يتبع مبدأ مبتكرًا: إبقاء المستخدمين في منطقة الاستعلامات الكبيرة عن طريق طريقة تحت (لغة ​​الحمامة) مثل ملء الاستعلام التلقائي، بحيث لا يتجول المستخدمون في الذيل الطويل، حيث يصعب كسب المال. أراهن أنك اعتقدت دائمًا أن الملء التلقائي كان ميزة إضافية لتجربة المستخدم! أما بالنسبة لتقييم “ما هو جوجل”، فإن أي اعتبار آخر لجوجل خارج نطاق كونه محركًا للإعلانات لا لزوم له.

أخيرًا، في العلم، نتعامل بشكل ملموس، على عكس الطبيعة الجوهرية للأشياء، حتى في بحث Google هذا ليس محرك بحث حقيقي “في جوهره”، ناهيك عن كونه محركًا جيدًا. في جوهره، محرك البحث هو برنامج كمبيوتر مصمم للعثور على إجابات للاستفسارات من خلال مجموعة من المعلومات. بمجرد أن تنحرف النتائج عن الحقيقة الفعلية (الأهمية البحتة)، ونحو النتائج التي تم التلاعب بها (الإعلان والعلوم الاقتصادية)، أعلم أنك تفهم وجهة نظري.

Note: