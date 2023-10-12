Rewrite this title: مع تحسن بحث الكتب من Google، يأتي هنا منظمو مكافحة الاحتكار

ستساعدك المقالة التالية: مع تحسن بحث الكتب من Google، يأتي هنا منظمو مكافحة الاحتكار

وذلك بينما يخطط منظمو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة للقيام بذلك التحقيق في صفقة جوجل مع قيام ناشري الكتب بتسوية مشكلات حقوق الطبع والنشر التي تبلغ قيمتها 125 مليون دولار، تواصل Google جعل خدمة بحث الكتب خدمة أفضل وجديرة بالاهتمام لمستخدميها.

إذا كنت تتابع هذه المشكلة التي ظلت مستمرة منذ اليوم الذي بدأ فيه بحث الكتب من Google، فربما تتذكر أن Google قد تلقى الكثير من الانتقادات بسبب هذا المشروع. ولذلك ليس من المستغرب أن جوجل لن تزعج التحقيق إلى هذا الحد.

لذا، على أي حال، هذا شيء لم يحدث بعد، لذا من الأفضل أن نتحدث عنه ميزة جديدة لبحث الكتب من Google التي ذكرناها.

إذا كنت تتذكر، فقد قدمت Google خلال الجزء الأول من شهر مايو ميزة البحث داخل الكتب، حيث يمكن عرض سياق نتائج البحث، وفرزها حسب مدى صلتها بالموضوع، وكذلك تقليبها أثناء عرض المستخدمين للكتب.

تضيف الميزة الجديدة ميزة رائعة عبر شريط التمرير الذي يظهر عندما يبحث المستخدمون داخل الكتاب. سيتم عرض التلميحات إذا قمت بالتمرير فوق شريط التمرير الموجود على الجانب الأيمن من صفحة نتائج البحث. ستمكنك هذه التلميحات من معاينة مكان وجود مصطلح البحث في الكتاب. يمكنك بعد ذلك النقر على هذا التعليق التوضيحي والانتقال إلى ذلك الجزء من الكتاب.

وهذا كل شيء في الأساس. مجرد تحسين بسيط ولكنه مفيد. حان الوقت الآن للتفكير في قضية مكافحة الاحتكار.