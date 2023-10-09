Rewrite this title: مفاتيح تسويق المحتوى لتحسين تصنيفات البحث

ستساعدك المقالة التالية: مفاتيح تسويق المحتوى لتحسين تصنيفات البحث

هناك الكثير من الجدل حول كيفية مساعدة إنشاء المحتوى لموقع الويب على تحسين تصنيفاته في البحث. في حين أن البعض يود منك أن تصدق نظرية “إذا قمت ببنائها، فسوف يأتون”، إلا أن معظمهم يدركون أن الأمر لن يكون كذلك. يمكنني أن أكتب أعظم مشاركة مدونة على الإطلاق غدًا ولن أرى زائرًا واحدًا أبدًا.

لذا فإن السؤال هو، كيف يعادل المحتوى تحسين تصنيفات البحث؟ الجواب هو من خلال تحسين هذا المحتوى والترويج له!

تحسين المحتوى

بمجرد قيامك بتطوير جزء رائع من المحتوى الجدير بالارتباط، سواء كان مقطع فيديو أو رسم بياني معلوماتي أو عرضًا تقديميًا أو مستندًا تقنيًا أو مجرد مشاركة مدونة رائعة، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى الاهتمام بها قبل البدء في الترويج.

صمم عنوانًا جذابًا وصديقًا لمحركات البحث (SEO).

سيكون عنوان الصفحة التي يتم وضع المحتوى الخاص بك عليها على موقعك فعالاً. وهو ما سيراه زوار محرك البحث أولاً عند ظهور الصفحة في نتائج البحث، وهو ما سيراه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عند مشاركة الصفحة على Twitter, Facebookولينكد إن وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ومن ثم، ستحتاج إلى أن يتضمن عنوان صفحة المحتوى الخاص بك المكون من 60 حرفًا كلماتك الرئيسية الرئيسية ولكن أيضًا أن يكون شيئًا يجعل شخصًا ما يرغب في النقر عليه. لذلك، إذا كان الرسم البياني عبارة عن رسم بياني حول استراتيجيات التسويق بالمحتوى، فلن ترغب في أن يكون مجرد رسم بياني ولكن.

اكتب وصفًا تعريفيًا قويًا

أعلم أن هناك ارتباكًا حول ما إذا كان الوصف التعريفي يساعد في التصنيف، ولكن أريدك أن تتجاهل ذلك في الوقت الحالي. لا تظهر الأوصاف التعريفية في نتائج البحث فحسب، بل هي عادةً ما تلتقطه الشبكات الاجتماعية عندما يشارك الأشخاص صفحة المحتوى الخاصة بك.

ومن ثم، سوف ترغب في إنشاء نسخة موسعة من عنوانك – هذه المرة تتطلع إلى كتابة 160 حرفًا لإقناع الأشخاص بسبب رغبتهم في زيارة المحتوى الخاص بك.

إضافة علامات الصور (إن أمكن)

إذا كان المحتوى الخاص بك يتضمن صورًا (خاصة الرسوم البيانية)، فتأكد من تسمية الملف بالكلمات الرئيسية الرئيسية () واستخدام العلامات المناسبة بما في ذلك الكلمات الرئيسية حتى يمكن العثور على المحتوى الخاص بك من خلال البحث عن الصور أيضًا.

الترويج للمحتوى الخاص بك

إذا كنت تريد التفكير في مصطلحات منشئي الروابط، ففكر في الترويج للمحتوى الخاص بك عن طريق إرسال طلبات رابط غير رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعالم المدونات عبر تحديثات الحالة، وإعادة التغريد، والتعليق على المدونة، وما إلى ذلك. كلما زاد عدد مرات عرض المحتوى الخاص بك، زادت احتمالية رؤيته لشخص ما، ويعتقد أنه ذو قيمة، ويربطه على موقعه على الويب.

لذلك، في كل مرة تقوم فيها بإنشاء جزء رائع من المحتوى، ستحتاج إلى التأكد من الترويج له باستخدام واحدة أو أكثر من الطرق التالية.

شبكات التواصل الاجتماعي – المشاركة مع الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، وخاصة الثلاثة الرئيسية (Twitter, Facebookو LinkedIn) يجب أن تكون قياسية عندما يتعلق الأمر بالترويج للمحتوى. إذا لم يكن لديك عدد كبير من المتابعين لهذه الشبكات، فيجب أن تبدأ في بناء متابعيك الآن!

– المشاركة مع الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، وخاصة الثلاثة الرئيسية (Twitter, Facebookو LinkedIn) يجب أن تكون قياسية عندما يتعلق الأمر بالترويج للمحتوى. إذا لم يكن لديك عدد كبير من المتابعين لهذه الشبكات، فيجب أن تبدأ في بناء متابعيك الآن! القوائم البريدية – إذا كانت لديك قائمة بريدية، قم بمشاركة المحتوى الجديد الخاص بك مع المشتركين لديك. إنها طريقة رائعة لتقسيم رسائل البريد الإلكتروني المتكررة الخاصة بالمبيعات باستخدام شيء إعلامي ببساطة.

– إذا كانت لديك قائمة بريدية، قم بمشاركة المحتوى الجديد الخاص بك مع المشتركين لديك. إنها طريقة رائعة لتقسيم رسائل البريد الإلكتروني المتكررة الخاصة بالمبيعات باستخدام شيء إعلامي ببساطة. التعليق على المدونة – أنا لا أتحدث فقط عن بناء روابط مع تعليقات مدونتك. إذا ذهبت إلى المدونات الممكّنة لـ CommentLuv والتي تسمح لك بترك أحدث منشور مدونتك خلفك كرابط أسفل تعليقك، فستحصل بالطبع على رابط. ولكن الأهم من ذلك، بدلاً من أن يرى شخص ما اسمك مع رابط إليه فقط، فسيتمكن من رؤية عنوان المحتوى الخاص بك والذي، إذا كان مقنعًا، سيؤدي إلى المزيد من النقرات.

– أنا لا أتحدث فقط عن بناء روابط مع تعليقات مدونتك. إذا ذهبت إلى المدونات الممكّنة لـ CommentLuv والتي تسمح لك بترك أحدث منشور مدونتك خلفك كرابط أسفل تعليقك، فستحصل بالطبع على رابط. ولكن الأهم من ذلك، بدلاً من أن يرى شخص ما اسمك مع رابط إليه فقط، فسيتمكن من رؤية عنوان المحتوى الخاص بك والذي، إذا كان مقنعًا، سيؤدي إلى المزيد من النقرات. التواصل مع المدونين – إذا قمت بإنتاج رسوم بيانية أو فيديو أو أي شيء قابل للتضمين، فيمكنك التواصل مع المدونين وإخبارهم بالمحتوى الخاص بك. تأكد من توضيح سبب اعتقادك بأن المحتوى الخاص بك سيكون ذا قيمة لقرائهم – إذا تمكنت من إثبات قيمته، فمن المرجح أن يشاركه المدون مع جمهوره.

من خلال الاستفادة من التحسين الجيد بالإضافة إلى الترويج الجيد للمحتوى الخاص بك، سيساعد ذلك في بناء التصنيفات والسلطة لموقعك على الويب وعلامتك التجارية وأعمالك.