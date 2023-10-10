Rewrite this title: مقابلات التسويق عبر الإنترنت وافرة

ستساعدك المقالة التالية: مقابلات التسويق عبر الإنترنت وافرة

بعض أفضل النصائح والحيل والاستراتيجيات والتكتيكات على الويب تأتي من خبراء يقدمون معلومات رائعة في المقابلات. من الأرجح أن يتخلى أحد خبراء التسويق عبر الإنترنت عن بعض معلوماته المرغوبة في مقابلة بدلاً من مشاركة مدونة مكتوبة.

إذا سبق لك أن حضرت مؤتمرًا للتسويق عبر الإنترنت قبل ذلك، فسوف تعلم أن أكبر قدر من المعرفة التي ستحصل عليها هو التحدث مع قادة الصناعة والاستماع إليهم من خلال الاستماع إلى عرضهم التقديمي البدائي الذي يستغرق 10 دقائق.

ومع ذلك، أود توفير الموارد لبعض أفضل المقابلات في صناعة التسويق عبر الإنترنت فيما يتعلق بتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين معدل التحويل، والعلاقات العامة، والمزيد.

كتب

هو كتاب رائع يحتوي على مقابلات مع 25 من أفضل خبراء التسويق عبر الإنترنت في الصناعة.

مقابلات مع قادة الفكر على الويب 2.0. مع الويب 2.0، يجب أن تكون المؤسسات والمسوقون ومطورو التطبيقات والمتصلون على استعداد للاستجابة والابتكار أو التخلف عن الركب، والخبراء المذكورون في هذا الكتاب هم من يقودون هذه المهمة.

يقدم رؤى جديدة من خلال جمع الحكمة المجمعة من مفكري التسويق الأكثر تأثيرًا في عصرنا، وقد أجرى كل منهم مقابلة منظمة. تغطي هذه الحوارات مجموعة واسعة من القضايا وتوضح المفاهيم بحالات النجاح والفشل، وتقدم نظرة نادرة على ما جعل كل أستاذ عظيمًا – ولمحة عن مستقبل التسويق.

أشرطة فيديو

مقابلات التسويق الاجتماعي – أجرى برايان كارتر مقابلات مع كبار خبراء التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

WebMarketingToday – مقاطع فيديو عن التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت

استراتيجيات محرك البحث (SES) YouTube قناة – مقابلات مع المتحدثين والخبراء SES.

ويب برو نيوز – تغذية RSS للمقابلات التي أجروها من المتحدثين في كل مؤتمر رئيسي للتسويق عبر الإنترنت.

المدونة الصوتية

WebMasterRadio.FM – مقابلات بودكاست مع مختلف قادة وموضوعات صناعة التسويق عبر الإنترنت.

YourSEOMentor – مقابلات يوم الاثنين. لم يواكب غاريت بيرسون هذه الأشياء كل يوم اثنين ولكن لا يزال هناك بعض الأشياء القديمة ولكن الأشياء الجيدة هناك.

مقالات

افكار اخيرة

عادةً ما تأتي هذه الحكايات الرائعة مع إزالة الكثير من الأحاديث الزغبية والأحاديث الصغيرة داخل المحادثة. أود أن أقول إن الأمر يستحق الحصول على وجبة جيدة واحدة على الأقل من المحادثة.