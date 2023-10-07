Rewrite this title: مقابلة رقم 1 مع جوانا لورد للمبتدئين في PPC

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة رقم 1 مع جوانا لورد للمبتدئين في PPC

جوانا لورد هي مديرة اكتساب العملاء في SEOmoz.org، شركة رائدة في مجال برمجيات تحسين محركات البحث (SEO) في سياتل، واشنطن. بينما ترأس حاليًا جهود SEOmoz للبحث المدفوع والتسويق والاستحواذ، فهي أيضًا من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي المعروفين ومتحدثة متكررة في المؤتمرات. إن خبرتها المتنوعة في تحليل البيانات والتسويق عبر البحث المدفوع وتحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى تمكنها من توفير استراتيجيات الاستحواذ التكتيكية الناجحة.

على الصعيد الشخصي، إذا أتيحت لك الفرصة لحضور مؤتمر تتحدث فيه جوانا، أقترح بشدة أن تحضره وتتأكد من ذلك. لا تفوت جلستها. جوانا هي تلك الشخصية الصغيرة التي تشبه الجنية ثم تتحدث ويسقط فكك. إنها ذكية بشكل لا يصدق ولديها الكثير من المعلومات القيمة التي يمكنك التعلم منها. لديها أيضًا القدرة على التحدث بشكل أسرع من أي شخص آخر على هذا الكوكب. أقترح عليك تصوير جلستها بالفيديو لأنه ما لم تتمكن من الكتابة مثل مارتي وينتراوب، سيكون تدوين الملاحظات أمرًا صعبًا. والآن إلى المقابلة…

إذا أراد شخص ما أن يتعلم كيفية إدارة حملاته الإعلانية الخاصة، فكيف تقترح عليه البدء؟

عادةً ما أقدم نصائح مختلفة اعتمادًا على مقدار الوقت المتاح لهم لمنح PPC. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون حقًا إلى تجربتها، ولديهم ما يكفي من الوقت للدخول والاختبار كوسيلة للتعلم، أقترح بالتأكيد البدء فيها. لا توجد طريقة أفضل لتعلم إدارة الحملات الإعلانية من البدء ترقيع حساب صغير وتنميته كلما تعلمت المزيد.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون سوى منح الدفع لكل نقرة (PPC) بضع ساعات في الأسبوع، أقترح عادةً عليهم الخضوع لتدريب Adwords حتى يتمكنوا من التعرف على الأجزاء المختلفة للحملة، ثم بدء حملة اختبارية صغيرة.

يتعلق الأمر حقًا بكمية الوقت المتاحة لك لاكتشاف الأخطاء. لن يتمكن أحد من إثبات الدفع لكل نقرة (PPC) من خلال عطاءاته الأولى وتغييراته. يستغرق التحسين وقتًا، وهذا وحده يحدد المسار لكيفية البدء في إدارة الدفع لكل نقرة (PPC).

ما هي مواقع الويب والمدونات و/أو الكتب المفضلة لديك على PPC؟

بعض المدونات التي أقرأها دائمًا:

الكتب:

قام براد جيديس بعمل رائع مع “جوجل أدوردس المتقدمة” كتاب. معلومات بحث الكلمات الرئيسية رهيبة على محمل الجد هناك.

حقق David Szetela عدالة سلسلة “The Hour a Day” من جانب PPC من خلال “Adwords في ساعة يوميا” كتاب. هذا شيء عظيم بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو. أقترح هذا بشدة على أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعرفون أنه ينبغي عليهم القيام ببعض الدفع لكل نقرة (PPC) لتكملة الجهود الأخرى.

هل يمكنك إخبارنا بثلاثة أخطاء شائعة يرتكبها المبتدئون؟

لأكون صادقًا، من الصعب تضييق نطاق الأمر إلى ثلاثة. تتمتع PPC بمنحنى تعليمي مكثف. بمجرد الدخول فيه، يمكنك أن تتعلم بسرعة، ولكن هذه العقبة الأولى تتضمن الكثير من الأجزاء – البحث عن الكلمات الرئيسية، وتنظيم الحساب، وإعداد الحملة، والإعدادات، والمزيد. أود أن أقول الأشياء الثلاثة الأكثر شيوعًا التي أراها:

الخطأ رقم 1:

قاموا بإعداد حملة وتعيينها على كل من البحث والعرض. هذا يعبث بمقاييسك الحيوية بشكل كبير. يجب أن يكون لديك بحث وعرض في حملات منفصلة. ما عليك سوى نسخها بالكربون وتعيينها على شبكة لكل منها.

الخطأ رقم 2:

إنهم لا يعيرون اهتمامًا كافيًا للمرشحات والإعدادات. أشياء بسيطة مثل – ضبط نسخ إعلانك للتحسين التلقائي، وعدم عرض إعدادات العرض على الهاتف المحمول إلا إذا كنت مستعدًا لذلك، والتأكد من أن لديك إعدادات عروض الأسعار الصحيحة. في كثير من الأحيان، يتبع المعلنون الإعدادات الافتراضية ولا ينظرون إلى إعداداتهم بعين ناقدة.

الخطأ رقم 3:

عدم وجود نسخ إعلانية كافية بالتناوب. أفضل الممارسات هي 3 أو 4 نسخ إعلانية لكل مجموعة إعلانية. يجب أن يأخذ المعلنون الوقت الكافي لإنشاء نسخ فريدة وذات صلة بالمجموعة الإعلانية، والكلمات الرئيسية اللاحقة في تلك المجموعة الإعلانية، والصفحات التي تقوم بإسقاطها إليها. يجد الأشخاص نسخك في نقاط مختلفة ضمن دورة الشراء ويعد وجود مجموعة متنوعة من التناوب أمرًا أساسيًا لفهم ما يناسبك. يجب أن يكون هذا جزءًا مستهلكًا للوقت جدًا من الإعداد. يميل المعلنون الجدد إلى تجاهل هذا الأمر، ولا يدركون مدى تأثير ذلك على نقاط الجودة الخاصة بهم خارج نطاق البوابة.

هل يجب على الشركات أن تحاول تشغيل حملات إعلانية بنفسها أو توظيف شخص ما؟

أعتقد أن هناك إيجابيات وسلبيات لإدارة الدفع لكل نقرة (PPC) داخل الشركة والاستعانة بمصادر خارجية لها. أحاول عادةً قياس مقدار الوقت والمعرفة التي تمتلكها الشركة قبل اقتراح أحدهما أو الآخر.

مع ذلك، أعتقد أنني ربما أميل قليلاً نحو العمل داخل الشركة، ولكن هذا عادةً ما يرجع إلى أن إدارة الدفع لكل نقرة (PPC) في المنزل تعمل على ترسيخها بشكل أعمق في الأهداف الأكبر للشركة. يمكنك مشاركة البيانات والأفكار والصفحات المقصودة وما إلى ذلك ويتم تقسيم الصوامع.

ما هي أدوات PPC التي توصي بها للمبتدئين؟

بعض الأدوات التي أحبها – – SEMRush, SpyFu، و ووردستريم. للإدارة أحب ما كينشو يفعل ونحن نستخدم اكتساب الآن. أعتقد أن هناك عددًا من الحلول التي تتجاوز الحدود بالفعل وأنا متحمس لرؤية ذلك يتطور بشكل أكبر في عام 2012.

أسئلة شخصية

تصوير مايكل دوروش

ماك أو الكمبيوتر الشخصي؟ ماك فتو!

آيفون أم اندرويد؟ iPhone أبيض، على الرغم من أنني لم أستخدم Siri بعد.

تويتديك أو هوتسويت؟ أنا سيدة Tweetdeck، على الرغم من أنني أجد نفسي أستخدم واجهة الويب أحيانًا من أجل الحنين إلى الماضي.

البيرة المفضلة؟ يا إلهي، هذا أمر محرج…أنا أشرب ميتش ألتراس. توقف عن الضحك! أحب تجربة البيرة الموسمية وقد استمتعت ببعض وكالات ترويج الاستثمار منذ انتقالي إلى سياتل، ولكن عادةً ما تكون البيرة الوحيدة التي أشتريها هي تلك الأشياء الخفيفة للغاية.

حرب النجوم أم ستار تريك؟ حسنًا، وقت الاعتراف العلني – لقد شاهدت للتو أول فيلم لي من أفلام حرب النجوم في العام الماضي، لذا يجب أن أقول “حرب النجوم” لأنني أخيرًا حصلت على جميع المراجع التي ظل الناس يقولونها لسنوات. أشعر وكأنني انضممت للتو إلى طاولة الأطفال الرائعة في وقت الغداء في المدرسة الابتدائية.

شكرًا لجوانا وسنقوم بإجراء مقابلة معها مرة أخرى

أود أن أشكر جوانا على الوقت الذي أمضيته للإجابة على بعض الأسئلة لنا. سنقوم بإجراء مقابلة معها مرة أخرى لأولئك الذين هم في المستوى المتوسط ​​من PPC ثم مرة أخرى لأولئك الذين هم في المستوى المتقدم. يمكنك العثور على جوانا على Twitter، في العمل في SEOMoz ومدونتها هي جوانا لورد.كوم.

نريد أيضًا أن نشكر مايكل دوروش لاستخدامه صورة جوانا لورد على صفحتنا الرئيسية. لقد أخذها في Pubcon Vegas 2011.