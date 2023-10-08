Rewrite this title: مقابلة سريعة مع داني دوفر حول كتابه وتوقيع الكتاب في Pubcon

ستساعدك المقالة التالية: مقابلة سريعة مع داني دوفر حول كتابه وتوقيع الكتاب في Pubcon

هل يمكنك أن تخبرنا قليلاً عن كتابك؟

أسرار تحسين محركات البحث يشرح بالتفصيل كيفية إجراء استشارات تحسين محركات البحث (SEO) مثل مُحسنات محركات البحث (SEO) من الدرجة الأولى. لقد كتبته بعد SEOmoz (حيث كنت أعمل لعدة سنوات). لقد خرجت من مجال استشارات تحسين محركات البحث (SEO) بعد حصولي على نتائج رائعة للعديد من أكبر العلامات التجارية في العالم. (Facebook، Microsoft، Comcast، إلخ…) نظرًا لأننا لم نعد نقدم الاستشارات، فقد كان لدي الحرية في مشاركة جميع عملياتنا واستراتيجياتنا.

لقد تعلمت الكثير من عملية كتابة الكتاب ويسعدني أن أقول إن الكتاب حقق مبيعات جيدة بشكل لا يصدق. لقد كانت ردود الفعل رائعة وقد نجحت في تحقيق هدفي المتمثل في كتابة مورد ساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لمستشاري تحسين محركات البحث (SEO) في جميع أنحاء العالم.

ما الذي دفعك إلى اتخاذ قرار بتأليف هذا الكتاب؟

لقد كتبت الكتاب لأنني رأيت الفرصة لمشاركة كل ما تعلمته حول استشارات تحسين محركات البحث (SEO) دون تهديد مصدر رزقي. لقد تركت للتو الاستشارات وكنت مسؤول تحسين محركات البحث الداخلي في SEOmoz وأدركت أنني أريد التركيز على العمل داخليًا (أعمل الآن مديرًا أول لتحسين محركات البحث في AT&T). كنت أعلم أن المعرفة الاستشارية التي حصلت عليها في مجال تحسين محركات البحث (SEO) كانت ذات قيمة كبيرة وأردت مشاركتها بدلاً من إهدارها.

أنت ستقيم حفل توقيع كتاب في Pubcon. هل يمكنك إعطاء التفاصيل؟

سأقوم بتوقيع الكتاب يوم 9 نوفمبر الساعة 11:45 صباحًا في Pubcon Vegas في قاعة المعرض الرئيسية. يُعد Pubcon Vegas دائمًا حدثًا رائعًا وأنا أتطلع بشدة إلى مقابلة المزيد من مُحسنات محركات البحث.

أي نصائح لأولئك الذين يحضرون Pubcon أو يريدون مقابلتك؟

الجزء الأكثر قيمة في Pubcon هو التواصل. إنني أتطلع إلى مقابلة أكبر عدد ممكن من الأشخاص ومقارنة الملاحظات حول التغييرات الأخيرة في تحسين محركات البحث. أنا رجل غير رسمي، وأفضل طريقة للتواصل معي للقاء هي عبر Twitter (@ داني دوفر).

لقد أنجزت الكثير بالنسبة لرجل في مثل عمرك. هل يمكنك أن تخبرنا ما الذي ساعدك على الوصول إلى هذا المستوى من النجاح؟

عمري 24 عامًا وكنت محظوظًا جدًا لإنجاز الكثير في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. لا أعتقد أنه كان هناك سر في ذلك، وبدلاً من ذلك أعتقد أنني استفدت من استراتيجية واحدة واضحة جدًا. لسنوات عديدة، كنت أحيط نفسي دائمًا بأشخاص أكثر ذكاءً وموهبة مني. لقد أحدث هذا فرقًا كبيرًا. أنا مؤمن بشدة بفكرة أن تصبح مثل الأشخاص الذين تحيط نفسك بهم. أنا الآن أستخدم نفس هذا التكتيك لإكمال مشروعي بنجاح قائمة الحياة.

هل يمكنك إخبارنا ببعض أكبر الأخطاء التي يرتكبها العاملون في صناعتنا؟

أعتقد أن الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه العديد من مُحسنات محركات البحث حاليًا هو التركيز فقط على تحسين محركات البحث. تتوسع عملية تحسين محركات البحث (SEO) كقناة بمعدل ملحوظ، وأولئك الذين لا يدرسون قنوات متعددة متطابقة (الشبكات الاجتماعية، الدفع لكل نقرة (PPC)، البريد الإلكتروني، إلخ…) سوف يتخلفون عن الركب.

أسئلة شخصية

ماك أو الكمبيوتر الشخصي؟ ماك

ماك تويتديك أو هوتسويت؟ لا، Twitter.com

لا، Twitter.com آيفون أم اندرويد؟ ايفون

ايفون المشروب المفضل/البيرة؟ بيرة اليقطين أو الويسكي كوكا

بيرة اليقطين أو الويسكي كوكا حرب النجوم أم ستار تريك؟ حرب النجوم

شكرًا داني على تخصيص بعض الوقت للإجابة على بعض الأسئلة لنا. إذا كنت ستحضر Pubcon، تفضل بزيارة داني وقابل داني في حفل توقيع كتابه، يوم الأربعاء 9 نوفمبر الساعة 11:45 في قاعة المعرض الرئيسية. يمكنك أن تجد داني على Twitter وموقعه على الانترنت هو DannyDover.com.

ماك أو الكمبيوتر الشخصي؟ ماك

تويتديك أو هوتسويت؟

ولا twitter.com

آيفون أم اندرويد؟ ايفون

المشروب المفضل/البيرة؟ بيرة اليقطين أو الويسكي كوكا

حرب النجوم أم ستار تريك؟ حرب النجوم